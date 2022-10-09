华为鸿蒙 HarmonyOS 3 正式版将于 10 月中下旬推送

站长之家 10 月 9 日讯：华为宣布鸿蒙 HarmonyOS 3 正式版首批将于 10 月中下旬推送。
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HarmonyOS官微发布了最新的HarmonyOS3正式版推送清单，推送时间为10月中下旬...名单显示，首批包含华为P50、Mate50、P50Pro、Mate50Pro、MateX2等多款机型，同时部分华为手表和2021款MatePadPro12.6英寸平板也在可推送名单之内...
华为MatePadPro10.8英寸、MatePadPro5G10.8英寸、MatePad10.8英寸、华为nova8/nova8Pro4G/5G以及nova9SE现已开启鸿蒙HarmonyOS3Beta版尝鲜招募，截止10月13日9:00...5、Beta版尝鲜期间，请开启手机/平板用户体验改进计划开关（路径：设置-系统和更新-用户体验改进计划），便于工程师进行系统和应用分析、故障诊断等，持续提升版本质量...
从名单来看，此次升级将覆盖华为Mate 40系列、P50系列、Mate X2系列等手机，MatePad Pro 12.6、Watch 3等产品也将一并获得正式版升级...对于nova 9 SE、nova 8系列以及MatePad等暂时没有收到公测版本推送的型号，华为也开启了Beta测试招募，用户可以在我的华为”App的升级尝鲜页面进行报名，具体参与测试的机型与招募数量见下表：......
海报显示，华为P50Pocketnew拥有曜石黑和晶钻白配色，256GB版本4999元，512GB版本6999元...采用6.9英寸柔性屏、21:9屏幕比例、2790x1188分辨率、120Hz刷新率...华为P50Pocket搭载超光谱超级影像单元，由10通道多光谱传感器、闪光灯、超光谱补光灯、激光对焦传感器、4000万像素原色摄像头、1300万像素超广角摄像头和3200万像素超光谱摄像头组成...
华为官方日前公布了新一批HarmonyOS3Beta版尝鲜机型名单，新增7款机型...尝鲜用户的招募时间从2022年10月8日开始，10月13日9:00结束，首批2000名审核通过的用户，预计10月中旬推送版本，首批以外的用户，华为会依据版本进度逐步分批审核，并为“审核通过”的用户推送版本...
华为鸿蒙OS3.0正式版系统又有一批新机可以升级了，目前是在9月中旬，随着下周华为Mate50系列的正式开售，十几款新机又可以体验正式版的华为鸿蒙OS3.0系统了...华为P50系列、Mate40系列、MateX2系列、华为平板：MatePadPro12.6英寸2021款、MatePadPro10.8英寸2021款、MatePad11，智慧屏：V65Pro、V75Pro，华为手表Watch3系列、华为音箱：SoundXNew、SoundX2021、Soundjoy和华为音箱2e...
又有一批可收到华为鸿蒙OS3.0的新机可以升级了，目前来看华为Mate50已经开始预售，9月21日开始首销，这也是华为旗下首款原生搭载华为鸿蒙OS3.0的机型，目前随着华为鸿蒙OS3.0的推送，目前已经有老用户开始尝鲜了......
华为Mate50在本周正式首销，首销现场非常的火爆，而9月21日全渠道开售之后，华为鸿蒙OS3.0系统也开始新的一批推送了...华为P50系列、Mate40系列、MateX2系列、华为平板：MatePadPro12.6英寸2021款、MatePadPro10.8英寸2021款、MatePad11，智慧屏：V65Pro、V75Pro，华为手表Watch3系列、华为音箱：SoundXNew、SoundX2021、Soundjoy和华为音箱2e......
三年。i7-13700KF是保修三年，英特尔® 盒装处理器三年有限保修适用于包装在正版英特尔封装中、并作为独立组件出售给最终客户的符合条件的英特尔® 处理器和散热解决方案。
可以Redmi K60既支持5G网络，也可以使用4G网络，如果你现在使用的套餐是4G套餐，不需要更换为5G套餐也可以使用K60，不需要升级到5G。5G网络当然相对4G有更快的速度以及更低的延迟，因此有合适的套餐或者需求的话，还是建议使用5G网络。
非常适合。i7-13700KF是英特尔目前最顶尖的处理器之一，所以玩游戏来说对于任何游戏都是无压力的。第13代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器装载了最新的平台技术，可加速系统性能。多达16个 PCIe5.0通道使 I/O 吞吐量翻倍，从而加速处理能力，这些处理器继续利用英特尔的性能混合架构优化您的游戏、内容创作和工作效率。
可以Redmi K60没有3.5mm耳机孔，因此只能使用typec接口的耳机，或者是使用无线蓝牙耳机。取消3.5mm耳机孔已经是大势所趋，甚至有传闻未来手机制造商还会取消typec接口，使得手机改为无线充电方式，耳机则是用无线蓝牙耳机替代，这样气密性又进一步提升，防水性能也会更强。
对比12代差不多。i7-13700KF要说耗电情况，那自然是比一些老型号要耗电了，毕竟性能提升摆在这边，但是对比12代CPU来说总体耗电情况差不多，功耗也都是125W，这个功耗代表着作为CPU耗电量自然是很大了，需要配备好一点的散热。
可以Redmi K60自带的充电器可以支持67W有线快充，如果是使用其他的充电器，满足功率至少67W的话，也可以达到这一功率，如果是比较低功率的充电器，则不会达到67W充电的速度。因此在使用充电器的时候，要看下是否达到67W以上的功率且快充协议兼容，使得手机可以更快充满电。
可以。你可以在Core i7-13700KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，你可以轻松拨入任何超频频率。带K的版本就代表着是可以超频的，F代表着没有核显，所以你是可以进行超频的操作。
可以Redmi K60和平精英能开90帧画面的。红米K60完全可以适配和平精英的90帧画面。红米K60屏幕支持120Hz的刷新率，只要在和平精英游戏内开启90帧模式即可，即在游戏设置里面点击【图像】设置修改帧数（ 90 帧）。
支持。i7-13700KF是支持ECC内存的。是一谈到服务器内存，大家都一致强调要买ECC内存，认为ECC内存速度快，其实是一种错误地认识，ECC内存成功之处并不是因为它速度快(速度方面根本不关它事只与内存类型有关)，而是因为它有特殊的纠错能力，使服务器保持稳定。ECC本身并不是一种内存型号，也不是一种内存专用技术，它是一种广泛应用于各种领域的计算机指令中，是一种指令纠错技术。
有Redmi K60屏幕是120Hz高刷新率的OLED屏幕，同时搭配了高通骁龙8Gen 2旗舰处理器，可以满足王者荣耀高帧率模式的性能需求。实际上上一代的K50电竞版在测试王者荣耀高帧率模式时，就基本上保持在120Hz左右的帧率，可见手机性能完全可以达到王者荣耀高帧的需求，因此K60性能进一步提升的情况下，也是可以达到几乎满帧的效果。
5.4GHz。Core i7-13700KF 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至5.4GHz。英特尔线程控制器内置于 CPU 的内核中，与操作系统一起工作，以确保24个线程中的每一个都在正确的时间分配给正确的内核。
可以Redmi K60预计会搭载骁龙8Gen 2处理器，这是高通的旗舰级处理器，性能方面基本上是除了苹果A16之外的顶级处理器，可以在原神高画质的情况下也可以跑出比较流畅的画面。骁龙8 Gen 2处理器将采用台积电4nm制程，采用 1+2+2+3 架构与前一代有很大区别，CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz 和 1.8GHz，性能较上一代旗舰骁龙8+ Gen1大约会有 10% 左右的提升，其中 CPU 性能提升 10%，能效提升 15%，GPU 性能提升 20%，AI性能会提升50%。
DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。i7-13700KF支持的内存频率为DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。Intel Core i7-13700KF3.4GHz16核 LGA1700处理器提高您的工作效率、游戏和内容创作。这款第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将16个核心（比上一代多4个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA1700插槽。
预计在2023年1月Redmi K60系列预计在2023年1月发布上市。该系列会率先发布K60标准版和K60 Pro两个型号，配备 2K 分辨率 OLED 面板，支持 120Hz 刷新率，最高 1000 尼特亮度，支持67W有线快充和30W无线快充，同时还将最高将搭载 5000 万像素的大底主摄，后置为三摄组合。
支持。i7-13700KF是支持PCIE5.0的，使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器没有集成显卡，您需要单独的显卡。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
有Redmi K60会使用X轴线性马达，也是目前比较主流受欢迎的线性马达。对比Y轴线性马达和Z轴线性马达，内部的动子可以在上下左右四个方向运动，可以做到更长的行程，加速时间更长且能被控制，可以模拟的振动效果种类更多、更丰富，也成为目前被使用最多的一种线性马达。
LGA1700。i7-13700KF针脚类型是LGA1700。台式机第十二代智能英特尔®处理器使用 LGA1700 插槽，它们需要英特尔® 600 系列芯片组主板才能提供额定性能。台式机第 13 代英特尔® 酷睿™ 处理器使用 LGA1700 插槽，并且需要英特尔® Z790 芯片组主板才能提供额定性能。
有Redmi K60支持OIS光学防抖，预计其后置摄像头会是三摄组合，包括一个5000万像素以上的主摄+超广角镜头+微距镜头，其中主摄支持OIS光学防抖。K60主打的是一个全面型的智能手机，定位高性价比，在相机方面肯定不如很多5000元以上的旗舰手机，但对比价位段在2000-3000元左右的中端手机还是有不错的表现。
16核24线程。Core i713700KF - 英特尔为LGA-1700生产的桌面处理器，具有16核和24线程。CPU 的基本时钟频率为3400MHz，但由于 Turbo Boost 技术，它可以执行高达5300MHz。L3缓存的大小为30MB。请注意，该芯片没有集成显卡。
有Redmi K60采用立体声双扬声器，还支持杜比视界、HDR10/10+视频等音影体验，除外还有X轴线性马达支持蓝牙5.3、红外遥控功能。Redmi K60保持了该系列一贯的水桶机的设计风格，各方面的性能都是中端机中比较全面的。