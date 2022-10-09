特斯拉上海工厂9月交付超8.3万辆

据国外媒体报道，在大量生产Model 3和Model Y这两款畅销电动汽车的特斯拉上海超级工厂，年产能已经超过了加州弗里蒙特的工厂，成为了特斯拉旗下产能最高的工厂，二季度财报中披露的年产能是75万辆...从乘联会等所公布的数据来看，特斯拉上海超级工厂在7月份生产28217辆电动汽车，8月份生产76965辆，如果9月份超过8万辆，三季度就将生产超过18.5万辆...而上海超级工厂所生产的超过18.5万辆，绝大部分会在本季度交付，在特斯拉三季度所交付的电动汽车中，所占比重就有望过半...