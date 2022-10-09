特斯拉上海工厂9月交付超8.3万辆

站长之家 10 月 9 日讯：据乘联会公布数据显示， 9 月，特斯拉上海超级工厂交付超过8. 3 万辆汽车，创月度交付记录新高。
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今年1-8月，特斯拉上海工厂已经完成近40万辆的销量，加上9月份的8.3万辆，特斯拉中国今年前三季度交付量已与去年全年48万辆的交付量持平...
特斯拉上海超级工厂9月交付超过8.3万辆，再创月度交付记录新高。特斯拉上海超级工厂是特斯拉汽车首座美国本土以外的超级工厂。该厂目前负责生产特斯拉Tesla Model3、Tesla Model Y。截至2021年1月，工厂年产能为25万辆，计划增加至45万辆。 特斯拉还正在中国建立独立的工程和设计团队。
据国外媒体报道，在大量生产Model 3和Model Y这两款畅销电动汽车的特斯拉上海超级工厂，年产能已经超过了加州弗里蒙特的工厂，成为了特斯拉旗下产能最高的工厂，二季度财报中披露的年产能是75万辆...从乘联会等所公布的数据来看，特斯拉上海超级工厂在7月份生产28217辆电动汽车，8月份生产76965辆，如果9月份超过8万辆，三季度就将生产超过18.5万辆...而上海超级工厂所生产的超过18.5万辆，绝大部分会在本季度交付，在特斯拉三季度所交付的电动汽车中，所占比重就有望过半...
据国外媒体报道，根据乘联会周日发布的一份报告，特斯拉中国9月份的批发销量为83135辆，环比增长8.02%，同比增长48.44%，打破了今年6月份创下的78906辆的历史纪录...此前的报告指出，上海超级工厂在2022年第四季度可能生产约266500辆汽车，这将是特斯拉今年实现50%销量增长目标的关键......
对于美国市场，已有机构预计，特斯拉在9月份将交付42959辆，将是交付量第11高的厂商，在汽车厂商中将仅次于通用、丰田、福特、斯特兰蒂斯、本田、现代、起亚、日产、大众和斯巴鲁，比宝马和奔驰这两大豪华汽车厂商的销量还高...机构的报告还显示，特斯拉去年9月份在美国市场实际交付26291辆电动汽车，预计的今年9月份的42959辆，较之增加16668辆，同比将大增63.4%；较今年8月份的42837辆，也略有增加......
该公司通过官方推特宣布，其德州超级工厂已累计生产1万辆Model Y...德州超级工厂是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超级工厂、上海超级工厂和柏林超级工厂之后的第五家工厂，也是继弗里蒙特工厂、上海工厂和柏林工厂之后的第四家汽车组装工厂，该工厂目前只生产Model Y...今年8月份，该工厂达到了一周生产1000辆汽车的里程碑...
特斯拉官方微博发布数据称，2022年第三季度，特斯拉全球生产了超过36.5万辆汽车，交付了超过34.3万辆汽车...MODEL3/Y生产345988辆，交付325158辆;MODEL S/X 生产19935辆，交付18672辆...对比之下，第二季度，特斯拉全球生产了25.8万辆汽车，交付了25.4万辆汽车...
特斯拉官方微博消息，2022年第三季度，特斯拉全球生产了超过36.5万辆汽车，交付了超过34.3万辆汽车，不及市场预期的35.79万辆...MODEL3/Y生产345988辆，交付325158辆；MODELS/X生产19935辆，交付18672辆...
9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%...比亚迪汽车20，0973辆、特斯拉中国83，135辆、上汽通用五菱52，377辆、吉利汽车39，227辆、广汽埃安30，016辆，长安汽车28，574辆、上汽乘用车23，433辆、奇瑞汽车20，508辆，哪吒汽车18，005辆、理想汽车11，531辆、零跑汽车11，039辆、蔚来汽车10，878辆、一汽大众10，770辆、长城汽车10，368辆、金康新能源10，101辆......
据国外媒体报道，吉利控股集团旗下高端电动汽车品牌Polestar（中文名“极星”）宣布，其在2022年第三季度交付了9215辆汽车，这使该公司今年迄今为止的总交付量达到30400辆...该公司在2022年第二季度交付了9410辆汽车，略高于第三季度，在2022年第一季度交付了11790辆汽车，远高于第三季度...随着新冠疫情带来的生产压力的缓解，Polestar认为，它可以显著提高第四季度的交付量，并且仍能实现5万辆的交付目标......
有Redmi K60屏幕是120Hz高刷新率的OLED屏幕，同时搭配了高通骁龙8Gen 2旗舰处理器，可以满足王者荣耀高帧率模式的性能需求。实际上上一代的K50电竞版在测试王者荣耀高帧率模式时，就基本上保持在120Hz左右的帧率，可见手机性能完全可以达到王者荣耀高帧的需求，因此K60性能进一步提升的情况下，也是可以达到几乎满帧的效果。
5.4GHz。Core i7-13700KF 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至5.4GHz。英特尔线程控制器内置于 CPU 的内核中，与操作系统一起工作，以确保24个线程中的每一个都在正确的时间分配给正确的内核。
可以Redmi K60预计会搭载骁龙8Gen 2处理器，这是高通的旗舰级处理器，性能方面基本上是除了苹果A16之外的顶级处理器，可以在原神高画质的情况下也可以跑出比较流畅的画面。骁龙8 Gen 2处理器将采用台积电4nm制程，采用 1+2+2+3 架构与前一代有很大区别，CPU频率是2.84Hz、2.4GHz、2.4Ghz 和 1.8GHz，性能较上一代旗舰骁龙8+ Gen1大约会有 10% 左右的提升，其中 CPU 性能提升 10%，能效提升 15%，GPU 性能提升 20%，AI性能会提升50%。
DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。i7-13700KF支持的内存频率为DDR5-5600MT/s，DDR4-3200MT/s。Intel Core i7-13700KF3.4GHz16核 LGA1700处理器提高您的工作效率、游戏和内容创作。这款第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将16个核心（比上一代多4个）安装到单个处理器上，同时仍配备 LGA1700插槽。
预计在2023年1月Redmi K60系列预计在2023年1月发布上市。该系列会率先发布K60标准版和K60 Pro两个型号，配备 2K 分辨率 OLED 面板，支持 120Hz 刷新率，最高 1000 尼特亮度，支持67W有线快充和30W无线快充，同时还将最高将搭载 5000 万像素的大底主摄，后置为三摄组合。
支持。i7-13700KF是支持PCIE5.0的，使用 PCI-Express Gen5连接。该处理器没有集成显卡，您需要单独的显卡。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。
有Redmi K60会使用X轴线性马达，也是目前比较主流受欢迎的线性马达。对比Y轴线性马达和Z轴线性马达，内部的动子可以在上下左右四个方向运动，可以做到更长的行程，加速时间更长且能被控制，可以模拟的振动效果种类更多、更丰富，也成为目前被使用最多的一种线性马达。
LGA1700。i7-13700KF针脚类型是LGA1700。台式机第十二代智能英特尔®处理器使用 LGA1700 插槽，它们需要英特尔® 600 系列芯片组主板才能提供额定性能。台式机第 13 代英特尔® 酷睿™ 处理器使用 LGA1700 插槽，并且需要英特尔® Z790 芯片组主板才能提供额定性能。
有Redmi K60支持OIS光学防抖，预计其后置摄像头会是三摄组合，包括一个5000万像素以上的主摄+超广角镜头+微距镜头，其中主摄支持OIS光学防抖。K60主打的是一个全面型的智能手机，定位高性价比，在相机方面肯定不如很多5000元以上的旗舰手机，但对比价位段在2000-3000元左右的中端手机还是有不错的表现。
16核24线程。Core i713700KF - 英特尔为LGA-1700生产的桌面处理器，具有16核和24线程。CPU 的基本时钟频率为3400MHz，但由于 Turbo Boost 技术，它可以执行高达5300MHz。L3缓存的大小为30MB。请注意，该芯片没有集成显卡。
有Redmi K60采用立体声双扬声器，还支持杜比视界、HDR10/10+视频等音影体验，除外还有X轴线性马达支持蓝牙5.3、红外遥控功能。Redmi K60保持了该系列一贯的水桶机的设计风格，各方面的性能都是中端机中比较全面的。
没有。i7-13700KF是没有带核显的版本，带不带核显主要是看名字的后缀，如果是KF就代表着没核显但是可以超频，K和没有后缀就是有核显。如果你需要核显的话就要多花一点钱买K的版本，而不是KF版本。
北斗、GPS、Galileo、GLONASS、QZSS、NavIC、AGNSSRedmi K60可以支持全球主要的导航系统，包括北斗：B1I+B1C+B2a、GPS：L1+L5、Galileo：E1+E5a、GLONASS：G1、QZSS：L1+L5、NavIC：L5、AGNSS：A-GPS，A-BDS。
3299元。英特尔（Intel）13代 酷睿 i7-13700KF 处理器，目前新品预售到手价3299元，16核心24线程， 具有30MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至5.4GHz。
是Redmi K60支持5G双卡、全网通7.0，支持双Nano-SIM卡槽，主副卡不限运营商，均可5G驻网，支持移动/联通/电信5G/4G/3G/2G。支持的5G频段包括：5G：n1/ n3/ n5/ n8/ n28a/ n38/ n41/ n77/ n78。
125W。Core i7-13700KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。为了与计算机中的其他组件通信，Core i7-13700KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，您需要单独的显卡。
是Redmi K60标准版将会采用直屏屏幕，和前几代一样，会是直屏的OLED屏幕，分辨率预计达到3200*1440（2K），最高120Hz屏幕刷新率，触控采样率：最高480Hz，支持护眼模式、阳光屏、杜比视界等功能。
有Redmi K60有红外遥控功能，可以遥控带有红外功能的各种设备，比如比较常见的空调等。红外是比较早出现在智能手机上的一个功能，由于可以控制很多设备，因此不少手机制造商一直在手机内保留了这一功能。不过苹果的iPhone比较例外，目前为止都未在iPhone上加入红外。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于2021年推出Alder Lake微架构（第12代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13代的CPU都是支持LGA1700针脚类型的。
10纳米。英特尔正在基于10纳米生产工艺构建 Core i7-13700KF，Intel 酷睿i713700KF，英特尔酷睿13代CPU产品。于2022年9月28日发布。