快手9月打击违规健康科普视频26w余个 严打六类拜金炫富内容

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:昨日，快手发布了关于打击违规健康科普内容的处罚公告第八期内容，9月，平台共处置相关视频26w余个。

快手表示，为营造积极、健康、正能量的社区环境，向用户传递科学严谨、真实可信的健康科普内容，快手平台持续打击涉及健康科普的违规内容，禁止不具备快手健康资质认证的帐号进行专业健康科普，禁止发布可能对用户产生不良影响的健康科普内容。

平台已通过技术手段与人工审查等方式对违规帐号进行核查，并根据违规情况对相关帐号做出了不限于限流、视频下架、视频不适宜公开等处罚。2022年9月，平台共处置相关视频26w余个。

同时提醒广大老铁，健康科普仅供参考，如有就医需求，请及时前往正规医疗机构，以免贻误病情。

另外，快手还发布了关于打击炫富拜金类不良内容的公告第十三期内容。本次共处置违规视频108条，违规帐号26个。

据悉，一直以来，快手对刻意炫富、宣传享乐主义等传递不良价值观的内容进行严格管控。在此提醒各位用户，请传递正向积极的内容，切勿攀比。平台已经通过技术手段与人工审核等方式对涉及相关违规行为的帐号进行审查，并对违规用户给予减少推荐、内容删除、帐号封禁等处罚。

本次重点整治方向如下:

·宣扬拜金主义、攀比享乐的思想或行为;

·轻视财富现金，不正当使用人民币;

·攻击非富群体，宣扬金钱至上的理念;

·涉未成年人发布刻意炫富的言行;

·营造精英、富翁人设进行营销诈骗;

·其它可能造成不良影响的刻意炫富行为。

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