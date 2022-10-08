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快手9月打击违规健康科普视频26w余个 严打六类拜金炫富内容

2022-10-08 09:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:昨日，快手发布了关于打击违规健康科普内容的处罚公告第八期内容，9月，平台共处置相关视频26w余个。

快手表示，为营造积极、健康、正能量的社区环境，向用户传递科学严谨、真实可信的健康科普内容，快手平台持续打击涉及健康科普的违规内容，禁止不具备快手健康资质认证的帐号进行专业健康科普，禁止发布可能对用户产生不良影响的健康科普内容。

平台已通过技术手段与人工审查等方式对违规帐号进行核查，并根据违规情况对相关帐号做出了不限于限流、视频下架、视频不适宜公开等处罚。2022年9月，平台共处置相关视频26w余个。

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同时提醒广大老铁，健康科普仅供参考，如有就医需求，请及时前往正规医疗机构，以免贻误病情。

另外，快手还发布了关于打击炫富拜金类不良内容的公告第十三期内容。本次共处置违规视频108条，违规帐号26个。

据悉，一直以来，快手对刻意炫富、宣传享乐主义等传递不良价值观的内容进行严格管控。在此提醒各位用户，请传递正向积极的内容，切勿攀比。平台已经通过技术手段与人工审核等方式对涉及相关违规行为的帐号进行审查，并对违规用户给予减少推荐、内容删除、帐号封禁等处罚。

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本次重点整治方向如下:

·宣扬拜金主义、攀比享乐的思想或行为;

·轻视财富现金，不正当使用人民币;

·攻击非富群体，宣扬金钱至上的理念;

·涉未成年人发布刻意炫富的言行;

·营造精英、富翁人设进行营销诈骗;

·其它可能造成不良影响的刻意炫富行为。

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  • 小米 12T屏幕有高刷吗？

    有小米 12T支持最高120Hz的屏幕刷新率，这块屏幕是6.67英寸20:9 AMOLED面板，1220p+分辨率。 12 位面板支持HDR10+（没有杜比视界）和30/60/90/120Hz刷新率，以及480Hz触摸采样率。像Pro一样，它有 500 尼特的典型亮度（ 900 尼特峰值）和大猩猩玻璃5保护。

    小米 12T

  • i5-13600KF玩3A游戏怎么样？

    足够。i5-13600KF是完全足够玩3A游戏的，本身吃CPU的游戏不是特别多，主要还是显卡比较重要，对于英特尔这个最新的13代CPU来说，完全胜任任何的3A游戏，其中也包括吃CPU的任何游戏，所以如果你是担心买了i5-13600KF不能玩三A的话，那就可以放心了。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro是屏下指纹解锁吗？

    是小米 12T Pro使用的是屏下指纹解锁功能。屏下指纹解锁是比较主流的解锁方式，相对人脸解锁使用更加方便，且没有口罩的影响，夜间环境使用解锁成功率也比较高。同时屏下指纹解锁也分为光学指纹解锁和超声波指纹解锁两种，目前后者是公认比较先进的解锁方式。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF自带风扇吗？

    不带。i5-13600KF买了盒装的CPU是不会自带风扇的，KF版本是需要自己去买散热器，所以别想着可以有免费的风扇了，而且就i5-13600KF的性能也需要更好的风扇进行压制，不然温度还是很高的，本身也属于CPU中功耗比较大的。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro有长焦镜头吗？

    没有小米 12T Pro使用的几颗镜头分别是三星ISOCELL HP1传感器（2亿像素），这是一个1/1. 22 英寸的传感器，像素尺寸为0.64µm，可以分化为1.28µm（四合一），甚至2.56µm（十六合一）。800 万像素超广角相机拥有1/ 4 英寸传感器（1/1.12μm像素）和一个f/2.2 120°镜头以及 200 万像素的微距相机， 2000 万像素的自拍相机（1/3. 47 英寸，0. 8 微米，f/2. 24 和78°镜头）位于机身前面。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF预定后什么时候开始发货？

    10月20日。i5-13600KF的正式发售时间是10月20日，如果你是预售的朋友，就需要等待预计2022-10-2023时开始发货，其中支付尾款是10月20日20:30-10月21日20:30。预售规则:【注意】预售商品尾款期间促销价可能发生变动，为保障您的权益，我们会为您切换更优惠的支付金额进行结算。1、预售定金下单后，请在30分钟内付款。若超时，该订单将自动关闭。2、预售商品可选择先支付定金，也可选择一次性支付全款。 具体以商品详情页及下单页展示为准。3、定金付款后，若非京东或商家责任（根据《售后政策》 等京东平台规则和京东客服 判断为准）导致交易未完成的，定金恕不退还。4、定金支付完成后请至京东“我的订单”中“待付款”订单查找所要支付尾款的订单。5、尾款开始支付时，请在规定时间内支付尾款。若超时，系统将自动关闭订单，且定金不退还、赠品不予赠送。还请注意预售结束时间，关注短信、京东平台及微信公众号等渠道推送的消息，及时支付尾款。 如果提供赠品，赠品赠送顺序按 照定金付款成功时间来计算，而不是定金下单时间。6、发货时间请以预售商品详情页中“发货时间”描述为准。7、定金膨胀商品（含“定金可抵XX元”提示语），即所付定金可当XX元使用。例如，预售价100元，定金1元，可抵10元，表示支付1元定金可当10元使用，即用户支付1元定金后，尾款只需支付90元，用户总体实付享受9元优惠。8、预售阶段用券规则:预售可在尾款阶段使用优惠券（支持东券与运费券），东券优惠金额直接抵扣尾款金额，若尾款金额抵扣后为0元或优惠金额大于尾款金额的，则用户无需支付尾款。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-10元的优惠券，则用户尾款只需支付80元。例如预售价100元，定金10元，尾款为90元，若用户在支付尾款时使用满100元-90元的优惠券，则用户尾款无需支付。9、如您对活动有任何疑问，请联系客服咨询。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro有高刷新率屏幕吗？

    有小米 12T Pro的屏幕可以在120Hz刷新率下运行，或者也可以让它在30、60、 90 和120Hz模式之间自动切换， 12 位面板支持HDR+以及杜比视界，出厂时经过校正，它的典型亮度为 500 尼特（峰值为 900 尼特）。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF是什么时候发售上市的？

    2022年10月20日。英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出，于2022年10月20日正式发售上市，它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。Core i5-13600KF 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz。英特尔正在 10 nm 生产节点上制造 Core i5-13600KF，晶体管数量未知。您可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为您可以轻松拨入任何超频频率。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro电池容量多少？

    5000mAh小米 12T Pro电池容量是5000mAh，同时提供120W快速充电的充电器，5000mAh足以满足长达13.5小时的开屏时间，之后只需 19 分钟，电池就可以恢复到100%。120W的快速也是目前大多数旗舰手机可以提供的比较高的功率，虽然没有200W那么高，但也足够大多数人对快充的需求。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF带核显吗？

    不带。i5-13600KF是不带核显的版本，看带不带核显主要看数字后面的字母，K一般是超频，F就代表着无核显版本，价格会更低，需要搭配独立显卡才能使用。如果没后后缀的版本一般是有核显但是不可以超频。所以i5-13600KF的意思就是支持超频，但是不带核显，需要搭配独显和散热器。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro是双扬声器吗？

    是小米 12T Pro内置立体声扬声器，由哈曼卡顿调校，支持杜比全景声，支持Wi-Fi 6（ax），蓝牙5. 2 和NFC（在某些地区）。小米之前推出的小米12 Pro上也是使用双扬声器，同样由哈曼卡顿调教。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF是高端处理器吗？

    是的。i5-13600KF是英特尔在2022年最新出的高端CPU，属于英特尔酷睿13代，第 13 代智能英特尔® 酷睿™ 台式机处理器为您带来终极身临其境的体验，无论您是参与激烈的游戏和创作还是高度专注的工作会议。由 Xe 架构驱动的增强型英特尔® 超核芯显卡11 为多达 8K60 HDR 视频和多达 4 个同时显示的 4K60 显示器提供生动、高质量的视觉支持。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro是双卡双待手机吗？

    是小米 12T Pro是一款具有5G连接的双SIM卡手机，它搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，基带是骁龙X65，骁龙X65 采用4nm工艺打造，能够实现最高达10Gbps的下载速率，X65基带也是目前大多数智能手机上使用的基带型号，包括iPhone14系列也是使用该基带。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF支持4000频率内存吗？

    支持。i5-13600KF是支持高达 DDR5-5600MT/s和高达 DDR4-3200MT/s，所以如果是DDR5就可以支持，那么DDR4如果要4000频率的话就需要主板的搭配了，Z的主板可以调整频率，可以用来超频。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro散热怎么样？

    VC大了65%，散热材料多了125%小米 12T Pro大大加强了散热：VC大了65%，散热材料多了125%。此外处理器是骁龙8 Gen 1 Plus，是台积电的4nm工艺，在发热上表现的比较出色。且小米12T Pro由5000mAh电池供电，具有120W快速充电功能功率。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF支持DDR5吗？

    支持。英特尔i5-13600KF将其DDR5支持增加到5600，而第12代为4800。现在还确认 DDR4支持确实保持在3200。所以目前i5-13600KF是支持 DDR4-3200和 DDR5-5600。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro屏幕参数怎么样？

    6.67寸AMOLED，120Hz刷新率，2712*1220px分辨率小米 12T Pro屏幕的主要参数是6. 67 寸AMOLED，10bit，120Hz屏幕刷新率，支持杜比视界，HDR10 +，2712*1220px分辨率，446ppi，1920 Hz pwm调光，480Hz触控采样率。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF属于什么档次？

    高端CPU。i5-13600KF是英特尔目前旗下最新一代13代的CPU，I5虽然不是最好的CPU，比起I9和I7的13代是不如的，但是也是属于顶尖的高端CPU，如果你想买这个CPU来玩游戏或者是做其他设计画图或者是视频剪辑的话，那完全是没有问题的。

    i5-13600KF

  • 小米 12T Pro摄像头参数怎么样？

    主摄2亿像素+800万超广角+200万微距小米12T Pro后置摄像头:主摄是200MP，f/1.7，OIS，1/1.22英寸的传感器，像素尺寸为0.64µm;超广角8MP，f/2.2，120度，微距2MP，f/2.4。前置摄像头:20MP，f/2.2，1/3.47寸。

    小米 12T Pro

  • i5-13600KF性能怎么样？

    提升很大。与英特尔自己的第12代芯片相比，第13代在单线程上应该会提高15%，在多线程上会提高41%表现。在少数游戏中，将 Core i9-13900K 与 AMD Ryzen95950X 进行比较，英特尔拥有高达58% 的平均帧速率提升和高达107% 的帧一致性以及更高的1% 低点。由于第13代与第12代采用相同的 Intel7工艺，因此收益来自多个领域。尤其是通过将每个新 CPU 上的 E 核数量增加一倍。这些 E 核还具有更高的时钟速度和高达4.3GHz 的睿频。与 P 核类似，具有更新的设计、高达600MHz 的时钟速度增加和更大的 L2缓存。如果您要超频，使用液氮的 P 核已经达到8GHz。

    i5-13600KF

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