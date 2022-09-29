苹果官网显示iPhone 14 Plus最初被命名为「iPhone 14 Max」

站长之家(ChinaZ.com) 9月29日消息:新发现的苹果网站上将iPhone14Plus称为「iPhone14Max」，这表明这是最初打算用于低端6.7英寸设备的名称，后来苹果公司在短时间内改变主意。

据荷兰博客iCreate所发现的，在苹果公司网站的两个地方，苹果将iPhone14Plus称为「iPhone14Max」。首先，在一份帮助用户识别其iPhone的支持文件中，五种颜色的iPhone14Plus型号的图片被命名为「iPhone-14-Max-colors」。

其次，在苹果公司一个提供产品合规和监管信息的页面上，苹果公司清楚地将「iPhone14Max」与iPhone14Plus的型号并列，与iPhone14、iPhone14Pro和iPhone14Pro Max一起。

iPhone14的此前众多的传言广泛提到了该系列较大尺寸的低端机型为iPhone14Max。直到苹果iPhone发布会前一周，有消息称它将被称为iPhone14Plus，这是自iPhone8以来首次重新使用「Plus」这一名称。

6.1英寸的iPhone14和6.7英寸的iPhone14Plus拥有相同的功能和摄像头，后者的屏幕和电池更大。苹果可能认为，「Plus」这个名字更适合于提供与较小机型相同功能但外形更大的设备。iPhone14Plus本月早些时候开始接受预购，并将于10月7日星期五开始送达客户手中。

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