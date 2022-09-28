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IDC：中国智能家居中控屏未来五年复合增长率超 60%

2022-09-28 15:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:IDC发布《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2022年第二季度》报告显示，2022年上半年中国智能家居中控屏市场出货量为30万台，同比增长160.7%。预计2022年智能家居中控屏市场出货量将突破65万台，同比增长106.4%，未来五年市场出货量年复合增长率将超过60%。

家居，公寓，民宿，酒店

2022年上半年中控屏市场竞争逐步加剧。作为全屋智能方案部署的核心设备构成，中控屏市场早期玩家高度集中于全屋智能垂直类厂商，例如欧瑞博、绿米、云起等。伴随全屋智能市场需求涌现，中控屏市场也迎来了更加丰富的参与者。自2021年底，小度、华为为代表的科技巨头;狄耐克、萤石为代表的安防巨头;海尔、美的为代表的家电巨头等行业领导者纷纷入场，布局中控屏这一智能家居新赛道，在竞争中推进市场发展。

产品形态上，中控屏的屏幕尺寸逐步多元化，更好满足家庭场景下的分布协同需求。4英寸是中控屏市场主流出货尺寸，2022年上半年市场出货量占比约六成。因与86底盒尺寸相同，4英寸中控屏更好的承接了用户对原有开关智能升级需求，市场接受度较高。2022年上半年，4英寸以上市场份额明显提升，其中7-10英寸份是主要增长区间，一方面用户在交互控制及美观装饰上的需求日益丰富，推动了中控屏大屏化发展;另一方面，巨头入局也推动了中控屏在产品功能、形态上的升级和创新。4英寸以下的入门级市场也在吸引越来越多厂商的关注，小尺寸不仅有利于中控屏向更广阔的市场推广，也是推进「一拖N」家庭分布式格局构建的重要组成部分。

IDC中国高级分析师刘云认为：「巨头入局中控屏市场，看重的是其在家庭连接、交互和算力方面所展现出来的协同整合能力，以及背后全屋智能市场广阔的发展空间。未来，在市场需求和厂商战略的共同推动下，智能家居中控屏将向着一体化、梯度化、轻量化的方向发展，逐步成为全屋智能感知化发展阶段下的家庭分布式中心。」

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    可以Redmi Note 12支持内存卡，支持最高512GB扩展储存。SIM卡类型为Nano SIM卡/Micro SD卡(二选一)+Nano SIM卡，支持扩展存储(最高512GB)。实际上最好在购买手机时就选择适合自己的存储版本，这样可以减少使用内存卡，手机自带的存储也比内存卡运行速度更快，读写速度更快更安全。

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  • i5-13600KF需要上水冷吗？

    不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。

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  • i5-13600KF是什么架构？

    Raptor Lake。i5-13600KF是Raptor Lake 架构。Raptor Lake是英特尔即将推出的第13代英特尔酷睿处理器的代号，该处理器基于混合架构，采用Gracemont节能核心。在2022年9月27日的创新活动中，英特尔正式公布了2022年10月20日推出的六款未锁定的 Raptor Lake SKU。

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  • Redmi Note 12是双卡双待吗？

    是Redmi Note 12支持5G双卡双待，支持SA/NSA双组网模式，它使用的预计是联发科天玑1080芯片，该芯片是6nm制程工艺的5G芯片，是一款中端的5G芯片，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

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    可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。

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  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

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    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

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  • Redmi Note 12是什么防水级别？

    预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。

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    有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。

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  • i5-13600KF是几纳米的？

    10纳米。i5-13600KF是采用10纳米工艺制造，于2022年9月推出。它是酷睿 i5系列的一部分，采用带有 Socket1700的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到20个线程。Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen5连接。

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  • Redmi Note 12有120W快充吗？

    有Redmi Note 12系列预计会有120W的快充。入网信息显示，Redmi Note 12三款型号的充电速度分别是22101316C：Redmi Note12，67W充电器；22101316UCP：Redmi Note 12 Pro，120W充电器 ；22101316UC：Redmi Note 12 Pro+，210W充电器。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF和i5-13600K怎么选？

    看需求。i5-13600K和i5-13600KF其实差距就仅仅一个核显，其他的参数都是一样的，唯独就是i5-13600K是带核显的而i5-13600KF是不带核显版本的，所以这两个CPU到底怎么选择，就看你需不需要核显了。如果你是打算再买个独立显卡，那么就买K版本，如果不打算买独立显卡，就买KF版本，不过大部分人都是会买独立显卡的，但是如果你不是特别缺200块钱的话，建议还是买带核显版本的，毕竟如果是电脑日常的故障检查的话，有核显会方便很多。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12有高刷吗？

    有Redmi Note 12预计和上一代的Note11一样，也是使用90Hz的刷新率，Redmi Note 12 Pro有望使用120Hz的刷新率。Redmi Note 12虽然是定位高性价比的一款产品，但屏幕刷新率预计是使用90Hz的，而不是120Hz的，这也是拉开和Pro的差距。但90Hz刷新率已经可以玩不少游戏的高帧率模式，对于动态画面的表现也比很多60Hz屏幕的手机更好。

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