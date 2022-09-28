IDC：中国智能家居中控屏未来五年复合增长率超 60%

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日消息:据IDC发布《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2022年第二季度》报告显示，2022年上半年中国智能家居中控屏市场出货量为30万台，同比增长160.7%。预计2022年智能家居中控屏市场出货量将突破65万台，同比增长106.4%，未来五年市场出货量年复合增长率将超过60%。

2022年上半年中控屏市场竞争逐步加剧。作为全屋智能方案部署的核心设备构成，中控屏市场早期玩家高度集中于全屋智能垂直类厂商，例如欧瑞博、绿米、云起等。伴随全屋智能市场需求涌现，中控屏市场也迎来了更加丰富的参与者。自2021年底，小度、华为为代表的科技巨头;狄耐克、萤石为代表的安防巨头;海尔、美的为代表的家电巨头等行业领导者纷纷入场，布局中控屏这一智能家居新赛道，在竞争中推进市场发展。

产品形态上，中控屏的屏幕尺寸逐步多元化，更好满足家庭场景下的分布协同需求。4英寸是中控屏市场主流出货尺寸，2022年上半年市场出货量占比约六成。因与86底盒尺寸相同，4英寸中控屏更好的承接了用户对原有开关智能升级需求，市场接受度较高。2022年上半年，4英寸以上市场份额明显提升，其中7-10英寸份是主要增长区间，一方面用户在交互控制及美观装饰上的需求日益丰富，推动了中控屏大屏化发展;另一方面，巨头入局也推动了中控屏在产品功能、形态上的升级和创新。4英寸以下的入门级市场也在吸引越来越多厂商的关注，小尺寸不仅有利于中控屏向更广阔的市场推广，也是推进「一拖N」家庭分布式格局构建的重要组成部分。

IDC中国高级分析师刘云认为：「巨头入局中控屏市场，看重的是其在家庭连接、交互和算力方面所展现出来的协同整合能力，以及背后全屋智能市场广阔的发展空间。未来，在市场需求和厂商战略的共同推动下，智能家居中控屏将向着一体化、梯度化、轻量化的方向发展，逐步成为全屋智能感知化发展阶段下的家庭分布式中心。」

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