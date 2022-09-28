PICO 4VR新品发布；互联网弹窗新规30日起施行；羊了个羊否认推出区块链游戏

羊了个羊否认推出区块链游戏

昨日晚间，羊了个羊官方发布声明称，近日收到举报，有人冒充员工，在bnb chain上发布《羊了个羊》区块链游戏。

羊了个羊强调，从未开发或授权开发任何区块链游戏，已收集相关证据，保留向公安机关报案、通过法院诉讼追责等手段依法维权的权利.

互联网弹窗新规30日起施行

9月30日，由国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布的《互联网弹窗信息推送服务管理规定》将正式实施。

《规定》着力解决利用弹窗违规推送新闻信息、弹窗广告标识不明显、广告无法一键关闭、恶意炒作娱乐八卦、推送频次过多过滥、推送信息内容比例不合理、诱导用户点击实施流量造假等问题。

PICO 4VR新品发布

昨日，字节跳动旗下PICO正式推出了VR新品PICO 4系列。

PICO4搭载第一代骁龙XR2平台，正面采用一体化曲面镜设计。配备4320*2160分辨率的4K+屏幕和100% sRGB色域覆盖。

同时，PICO4还配备了HyperSense振感手柄，内置了50-500Hz振频的宽频马达和20颗红外传感器，支持6DoF空间定位和横向267°、纵向227°追踪范围。

价格方面，PICO4共推出两个内存版本，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价2799元。PICO 4 Pro 8GB+512GB售价3799元。

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