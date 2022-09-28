首页 > 业界 > 关键词  > PICO最新资讯  > 正文

PICO 4VR新品发布；互联网弹窗新规30日起施行；羊了个羊否认推出区块链游戏

2022-09-28 08:19 · 稿源：站长之家
文章目录

羊了个羊否认推出区块链游戏

昨日晚间，羊了个羊官方发布声明称，近日收到举报，有人冒充员工，在bnb chain上发布《羊了个羊》区块链游戏。

羊了个羊强调，从未开发或授权开发任何区块链游戏，已收集相关证据，保留向公安机关报案、通过法院诉讼追责等手段依法维权的权利.

QQ截图20220928080817.jpg

互联网弹窗新规30日起施行

9月30日，由国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布的《互联网弹窗信息推送服务管理规定》将正式实施

《规定》着力解决利用弹窗违规推送新闻信息、弹窗广告标识不明显、广告无法一键关闭、恶意炒作娱乐八卦、推送频次过多过滥、推送信息内容比例不合理、诱导用户点击实施流量造假等问题。

PICO 4VR新品发布

昨日，字节跳动旗下PICO正式推出了VR新品PICO 4系列。

PICO4搭载第一代骁龙XR2平台，正面采用一体化曲面镜设计。配备4320*2160分辨率的4K+屏幕和100% sRGB色域覆盖。

同时，PICO4还配备了HyperSense振感手柄，内置了50-500Hz振频的宽频马达和20颗红外传感器，支持6DoF空间定位和横向267°、纵向227°追踪范围。

价格方面，PICO4共推出两个内存版本，8GB+128GB售价2499元，8GB+256GB售价2799元。PICO 4 Pro 8GB+512GB售价3799元。

QQ截图20220928081946.jpg

PICO 4 VR 一体机【窦靖童代言】8+256G 年度旗舰爆款新机 抢先预定 智能眼镜 VR眼镜
京东自营
￥2799

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】新人首购1元起 腾讯云2核4G服务器每月16元

    腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • PICO 4系列新品发布推出VR版《三体》

    这是PICO被字节跳动收购以来首次发布升级换代产品...发布会上，《三体》作者刘慈欣在采访视频中透露，三体版权方三体宇宙已与PICO达成合作，将共同制作首个VR版本《三体》互动叙事作品，并会在明年上线...周宏伟正式宣布了PICO4系列新品售价，8GB+128GB版本售价为2499元，8GB+256GB版本售价2799元...

  • PICO 4 VR一体机新品发布：售价2499元起 将推VR版《三体》

    PICO在中国市场正式发布新一代VR一体机——PICO4系列，售价2499元起...发布会上，《三体》作者刘慈欣在采访视频中透露，三体版权方三体宇宙已与PICO达成合作，将共同制作首个VR版本《三体》互动叙事作品，并会在明年上线...周宏伟正式宣布了PICO4系列新品售价，8GB+128GB版本售价为2499元，8GB+256GB版本售价2799元...此次发布会面向企业级市场推出PICO4Enterprise，这是一套由强大硬件产品和全链路平台能力组成的一站式解決方案，将在更多行业探索VR的应用......

    ​《超燃一刻》 ​《闪韵灵境》 ​《莱美搏击》

  • 羊了个羊”为何成为爆款游戏！！

    声明:本文来自于微信公众号 内容山庄（ID:neirongsz），作者:庄俊主创团，授权站长之家转载发布。 │前言│ 说到热点，就不得不追下最近的“羊了个羊”，在游戏圈子中可以说是火爆全网，一天上好几次热搜，据说，服务器在2天内崩溃了3次。在这个圈层中，羊了个羊又是如何打破其他小游戏，成为广大网友逐渐上头的小程序，广大网友可能会问:“这只羊为什么会这么火?为什么这么多人在玩这只羊?”《羊了个羊》的话题持续发酵，并且在未来还将持续一段时间，我们一起深究这其中的奥秘。 │本文目录│ 一、“羊了个羊”幕后推手二、“羊了个羊”

    ​羊了个羊 ​爆款游戏 ​小游戏

  • 字节旗下PICO发布PICO 4 VR一体机：售价2499元起

    今日晚间，字节旗下的PICO正式发布了新一代PICO4VR头盔，配备了双眼4K+高分辨率的超视感屏，刷新率也达到了90Hz，重量仅为295g，售价2499元起...售价方面，PICO48GB+128GB售价￥2499;PICO48GB+256GB售价￥2799;PICO4PRO512G售价￥3799;PICO 体感追踪器（×2）售价￥199，依视路联合定制的近视镜片售价￥349起......

    ​PICO ​PICO4 ​VR一体机

  • 羊了个羊》小游戏爆火 通关率不到0.1%：官方否认抄袭

    突然爆火的小游戏《羊了个羊》，你玩没？通关没？...简单来说，这是一款卡通设计的消除闯关游戏，官方在介绍中更是直言不讳超难，通关率不到0.1%”...一部分通关了的网友还发文称，自己通关的莫名其妙，玩到最后第二关变成了第一关那样非常简单的几步...至于被指抄袭《3tiles》的说法，北京简游科技有限公司的相关负责人表示，羊了个羊”游戏使用的是最基础的游戏玩法，如果连成三个”的玩法就算抄袭，那这样的游戏也太多了...

    ​小游戏 ​羊了个羊 ​微信小游戏

  • 搭载4K+级别超视感屏 Pico 4 VR头显国行版今晚19:30发布

    这款头显的国行版将于今晚19:30正式发布...其搭载4K+级别超视感屏，PPI（像素密度）达到1200，刷新率达90Hz，提供两种存储版本:128GB版429欧元，256GB版499欧元...

    ​Pico

  • 羊了个羊否认抄袭：APP下个月就上线

    本周《羊了个羊》爆火，但是随后就被人指出抄袭《3tiles》...据《羊了个羊》的App版本已经提交AppStore平台进行审核了，很快就能玩到更加稳定的App版本的《羊了个羊》...

    ​App ​APP ​App版本

  • PICO 4 VR一体机新品正式发布，售价2499元起

    PICO在中国市场正式发布新一代VR一体机——PICO4系列，售价2499元起...以运动健身为例，PICO4首 次发布了集私教课程、瑜伽等多种运动于一身的应用《超燃一刻》，还有节奏音游《闪韵灵境》、VR搏击应用《莱美搏击》以及《多合一夏季运动VR》《实况钓鱼》等，搭配PICO运动中心加入的CalSense体能监测算法，可以根据身体数据和动作轨迹计算卡路里，让VR运动成为一种生活新时尚...周宏伟正式宣布了PICO4系列新品售价，8GB+128GB版本售价为2499元，8GB+256GB版本售价2799元......

    ​PICO ​PICO4VR一体机

  • 区块链，定义元宇宙

    事实上，一味地割裂区块链与元宇宙之间的关系，甚至将元宇宙看成是一个与区块链毫不相干的存在，非但无法真正把握好元宇宙的发展红利，甚至还将会把元宇宙的发展带入到死胡同里...在元宇宙风靡的情况下，明确区块链和元宇宙之间的关系，并以此来开启区块链的发展新周期，才能真正将区块链的发展带入到全新的发展阶段...从某种意义上来讲，元宇宙将区块链的「精神」进行了具象化和商业化，从而实现了区块链的真实落地...可以说，元宇宙无时无刻不再透露着区块链的精神，无时无刻不在闪烁着区块链的光芒......

    ​元宇宙 ​区块链 ​元宇宙技术

  • 羊了个羊》官方否认抄袭 App版本即将到来

    一夜爆红的抖音三消小游戏《羊了个羊》被人指出抄袭《3tiles》，官方也做出了正面回应：“《羊了个羊》游戏使用的是最基础的游戏玩法，如果“连成三个”的玩法就算抄袭，那这样的游戏也太多了...据《羊了个羊》的App版本已经提交AppStore平台进行审核了，很快就能玩到更加稳定的App版本的《羊了个羊》......

    ​羊了个羊

  • 小米 Civi2中框是什么材质？

    塑料材质小米 Civi2采用的是玻璃后盖+塑料中框的组合，机身厚度为7.23mm、重量为171. 8 克，在目前的智能手机中算是十分的轻薄。该手机在各方面配置算是比较不错，自拍性能比较强，后置主摄为IMX766 镜头，5000万像素，前置了双 3200 万像素自拍镜头。

    小米 Civi2

  • 小米 Civi2充电速度多少瓦？

    67瓦小米 Civi2使用的是67W有线快充，支持充电协议为BC1.2/QC2.0/PD2.0/PD3.0。小米 Civi2充电速度属于中规中矩，虽然没有达到120W以上的速度，但也足够大多数用户对快充的需求。

    小米 Civi2

  • 骁龙7 Gen1能玩原神吗？

    能玩。骁龙7 Gen1玩原神是完全没问题的，性能比骁龙778G是好多了，骁龙778G都能流畅玩原神，所以更何况是性能更强的骁龙7 Gen1呢？如果你是想全特效玩原神的话，那可能会有掉帧的情况出现，但是中等特效玩原神是可以胜任的。

    骁龙7 Gen1

  • 骁龙7 Gen1相当于什么处理器？

    麒麟990。骁龙7Gen1单单从跑分来看的话是和麒麟990差不多的。在Geekbench5的跑分中，骁龙7Gen1的单核是840，多核是3093分，而麒麟990的单核是771，多核是3100分，两者差距是不大的。不过从其他方面来看，骁龙7Gen1都是比麒麟990优秀的多。

    骁龙7 Gen1

  • 小米 Civi2王者荣耀可以开高帧率吗？

    可以小米 Civi2的屏幕有120Hz刷新率，可以在玩王者荣耀的时候开启高帧率模式，同时它还搭载了骁龙7Gen 1处理器，支持第七代高通AI引擎，相比778G，GPU提升20%，AI提升30%。另外在散热上总面积升级28%，搭载毛细血管级别的超薄VC液冷结构，面积较上一代增加24.7%，这些配置都可以让小米Civi2在玩游戏的时候有一个比较出色的表现。

    小米 Civi2

  • 骁龙7 Gen1是台积电还是三星代工？

    三星。骁龙7Gen1是在三星的4nm 工艺上生产的，与最初的8Gen1相同，高通有意用台积电取代其旗舰 SoC。骁龙7Gen1处理器采用三星4nm工艺，1+3+4三丛集设计，集成Adreno644GPU。

    骁龙7 Gen1

  • 小米 Civi2可以玩原神吗？

    可以小米 Civi2处理器是高通骁龙7Gen 1。该处理器是八核心设计，由 4 个2.36GHz的A710 和 4 个1.8GHz的A510 组成，集成Adreno 644 GPU。同时该手机还使用了定制不锈钢VC液冷散热，升级 2387mm² 超大面积，这对于长时间运行游戏的散热会有不错的帮助。

    小米 Civi2

  • 骁龙7 Gen1适合玩游戏吗？

    适合。骁龙7Gen1移动平台将骁龙7系列带入新的游戏领域。我们改进的高通® Adreno™ GPU 提供超过20% 的图形渲染速度和超低延迟 HDR 游戏。使用精选的骁龙Elite Gaming™ 功能增强您的动作并利用毫秒级的响应能力。第4代骁龙 X625G 调制解调器-RF 系统在全球更多网络、频率和带宽上提供4.4Gbps 的超快速度。

    骁龙7 Gen1

  • 小米 Civi2有哪些拍照模式？

    AI魔法分身、超级夜景等小米 Civi2支持后置摄像头拍照模式有：5000 万 超清丨AI 魔法分身丨前后双景丨AI 魔法万花筒 | AI 相机 丨超级夜景丨文档模式丨电影模式丨身份证影印模式丨萌拍丨4K 视频拍摄丨VLOG 视频丨语音字幕丨运动抓拍丨延时摄影丨视频滤镜丨视频美颜丨视频超级防抖丨960fps 慢动作拍摄丨微距视频拍摄丨短视频录制丨人像模式背景虚化丨大光圈镜头丨全景模式丨专业模式丨动态照片丨倒计时拍照丨水平仪丨定时连拍丨人脸识别丨HDR丨AI 美颜丨超广角畸变矫正丨自定义水印。前置摄像头支持拍照模式：超级夜景丨前后双景 | 语音字幕丨萌拍丨视频滤镜丨视频美颜丨电影模式丨前置慢动作丨人像模式 | AI 智能美颜丨 前置全景丨拍照全屏画幅丨手势拍照丨前置 HDR丨前置屏幕柔光环丨倒计时拍照丨前置柔光灯丨氛围妆容。

    小米 Civi2

  • 骁龙7 Gen1和骁龙870哪个好？

    骁龙870更好。我们比较了两款8核处理器:高通骁龙870（配备 Adreno650显卡）和 骁龙7Gen1(Adreno662)。高通骁龙870的优点支持72% 更高的内存带宽（44对25.6GB/s）CPU核心频率提高33%（3200与2400MHz）显示更好（高达11%）AnTuTu9分数 –698K 与630K骁龙7Gen1的优点具有更小尺寸的晶体管（4对7纳米）就Geekbench5的跑分来看，无论是单核还是多核，骁龙870的分数都是比骁龙7 Gen1要好的。

    骁龙7 Gen1

  • 小米 Civi2有护眼模式吗？

    有小米 Civi2提供了护眼模式，同时这块屏幕提供1920Hz 高频 PWM 调光、原色屏、10bit、DCI-P3、HDR10+、Dolby Vision、阳光屏、护眼模式、360°感光，玻璃盖板：康宁第 5 代大猩猩玻璃。

    小米 Civi2

  • 骁龙7 Gen1是几纳米工艺？

    4纳米。骁龙7 Gen1处理器采用三星4nm工艺，1+3+4三丛集设计，集成Adreno644GPU。第七代 Qualcomm® AI 引擎将智能注入到每一个终端体验中，提供比前代产品高出30% 的 AI 性能。它挤满了直观的 AI 功能，包括相机深度学习面部检测 （DLFD），它可以识别300个面部标志，以实现超准确的自动对焦，即使戴着口罩也是如此。

    骁龙7 Gen1

  • 小米 Civi2尺寸多大？

    长度：159.2mm 宽度：72.7mm 厚度：7.23mm小米 Civi2机身尺寸是长度：159.2mm宽度：72.7mm厚度：7.23mm，重量：171.8g，是一个比较小巧的智能手机。小米 Civi2屏幕是6.55 英寸FHD+OLED 双曲屏，相对很多同尺寸的屏幕来说，这个机身是非常轻巧，很适合单手握持使用。

    小米 Civi2

  • 骁龙7 Gen1性能怎么样？

    比骁龙778G性能高了20%左右。骁龙7 Gen1支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，比如Adreno图像运动引擎。该平台的Adreno GPU性能进一步增强，与骁龙778G相比，其图形渲染速度提升超过20%，第一代骁龙 7 是首个支持第七代高通AI引擎的 7 系平台，与骁龙778G相比，骁龙 7 的AI性能提升高达30%。

    骁龙7 Gen1

  • 骁龙7 Gen1什么时候发布的？

    2022年5月20日。骁龙7Gen1是高通公司在2022年5月20日推出的全新移动平台第一代骁龙7，骁龙7支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，比如Adreno图像运动引擎。该平台的Adreno GPU性能进一步增强，与骁龙778G相比，其图形渲染速度提升超过20%，2022年9月，小米骁龙7Gen1新机小米civi2登场。

    骁龙7 Gen1

  • 小米 Civi2是什么处理器？

    骁龙7Gen 1小米 Civi2搭载的处理器是高通骁龙7Gen 1，采用三星4nm工艺，1+3+ 4 三丛集设计，八核心设计，由 4 个2.36GHz的A710 和 4 个1.8GHz的A510 组成，集成Adreno 644 GPU。

    小米 Civi2

  • 小米 Civi2参数配置怎么样？

    骁龙7Gen 1处理器，6.55英寸AMOLED柔性屏，后置三摄小米 Civi2基本参数为骁龙7芯片+LPDDR4x+UFS2.2，6. 55 英寸AMOLED柔性屏，1920Hz高频PWM，120Hz刷新率，10bit色深，杜比视界；后置三摄，前置双摄。50MP(IMX766)+20MP（IMX376K）+2MP微距前置：32MP+32MP（主摄+超广角）前置有多色温四柔光灯（三档色温可调）；4500mAh+67W有线；NFC，红外，线性马达；约7.23mm厚，171.8g重。

    小米 Civi2

  • 小米 Civi2屏幕参数怎么样？

    6.55英寸AMOLED柔性屏，支持120Hz刷新率小米 Civi2使用一块6.55英寸AMOLED柔性屏，1920Hz高频PWM，120Hz刷新率，支持10bit色深，杜比视界，这是一块58°微曲的曲面屏幕，还支持原色柔性。机身厚度为7.23mm，重171.8g。

    小米 Civi2

  • vivo X Fold+是曲面屏幕吗？

    是vivo X Fold+采用的是曲面屏屏幕，屏幕尺寸分别是内屏8. 03 英寸，外屏6. 53 英寸，分辨率是内屏：2160 x 1916 / 外屏：2520 × 1080，屏幕PPI内屏：360 PPI / 外屏：420 PPI，都支持HDR10+，对比度8000000:1，屏幕刷新率最高支持120Hz。

    vivo X Fold+

  • vivo X Fold+有防抖吗？

    后置超大底主摄、后置潜望均支持OIS防抖vivo X Fold+后置超大底主摄、后置潜望均支持OIS防抖，后置四摄均支持EIS防抖。后置四颗摄像头的参数为5000 万像素大底主摄（f/1. 75 光圈）、4800 万像素超广角主摄（114°超广角）、1200 万像素人像摄像头（47mm等效焦段）、800 万像素潜望摄像头（ 5 倍光学变焦， 60 倍超级变焦）。

    vivo X Fold+

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM