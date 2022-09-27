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iPhone 14 Pro被吐槽信号差 网友调侃：说明买到正品了

2022-09-27 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:在iPhone14系列发售后，不少网友已经拿到新机。因为灵动岛等新变化使得iPhone14Pro 系列成为最畅销的机型。

不过，不少拿到iPhone14Pro的网友在网上吐槽信号差到离谱，自己的手机经常有网络加载慢、网速差、发不出消息、刷不出微博等问题。特别是在地铁，网络基本没法用。

对此，有网友表示这是苹果的祖传手艺了，习惯就好。苹果被吐槽信号差不是一天两天了，“信号差说明买到正品了。”

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    5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4和 DDR5内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12可以玩原神吗？

    可以Redmi Note 12的处理器预计是天玑1080，该处理器是6nm工艺，8核心设计。原神对安卓手机的配置要求是至少运行内存4G以上，安卓5. 0 版本以上，处理器是骁龙660以上。对于Redmi Note 12来说，入门配置绝对达标，但是想要高画质运行应该有一些难度。如果开中等画质的话，Redmi Note 12应该可以流畅运行原神。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF最大睿频是多少？

    5.1GHz。i5-13600KF的最大睿频频率是5.1Ghz，具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 3.5 GHz，但根据工作负载可提升至 5.1 GHz，是一款14核20线程的CPU。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是双扬声器吗？

    是Redmi Note 12系列是双扬声器配置。双扬声器在外放音乐或游戏音频的时候会有不错的效果，尤其是在玩吃鸡类游戏的时候，可以通过“听声辨位”来掌握敌人的位置。在千元机中双扬声器还是比较少配置的，也可以看出Redmi Note 12的性价比是比较高。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF支持哪些主板？

    Z690，Z790。i5-13600KF支持目前支持Z690、Z790系列主板，本次发布的13代的CPU都是支持Z690、Z790系列主板的，i5-13600KF提供更快的 P-core（性能核）和更多的 E-core(能效核)，支持 DDR4/DDR5和 PCIe4.0/5.0。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12系列有几个型号？

    预计三个Redmi Note 12系列将在2022年10月左右发布，该系列预计会发布三个型号，三款新机代码分别是22101317C-M17、22101316C-M16 以及22101316UCP-M16UP，最后一款大概率为“超大杯”。超大杯机型比其他两款更高的配置会是在超级闪充和主摄的区别。

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  • Redmi Note 11R续航充电怎么样？

    5000mAh电池、10W充电Redmi Note 11R电池容量是5000mAh，充电速度是10W，充电速度不快，但电池容量是比较大的。Redmi Note 11R主要配置是天玑700处理器，屏幕是6.58英寸1080p LCD 水滴屏，90Hz，前置5MP+后置13MP+2Mp，5000mAh+10W超级快充，厚8.9mm，重201g，冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海 3 种配色，侧边指纹识别，保留3.5mm耳机接口。

    Redmi Note 11R

  • i5-13600KF有核显吗？

    没有。i5-13600KF是没有核显的，如果想要有核显的话，需要买K结尾的型号，也就是i5-13600K，而KF就代表着没有核显，i5-13600K比KF多了英特尔的770核显。如果你要单独买独立显卡的话，那么KF比较适合你，价格比K便宜200块钱，核显的作用普通人其实也就是电脑显卡坏了的时候方便一点。

    i5-13600KF

  • i5-13600KF和i5-12600KF性能差距多大？

    单核15%，多核41%。i5-13600KF对比12代单线程性能最多提升15%，游戏性能再提升高达24%，70多款游戏大作深度优化，多核性能最多提升41%，DDR5内存频率提升至5600MHz。13代酷睿 i5-13600K / KF 相比上一代产品新增了4个能效核，最大睿频提升200MHz。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 11R是双卡双待吗？

    是Redmi Note11R是双卡双待5G手机，搭载联发科天玑700处理器，采用一块分辨率为2408*1080的6.58英寸 LCD 水滴屏，支持90Hz 刷新率。影像方面，该机后置1300万像素 +200万像素双摄，前置500万像素镜头。其它方面，该机内置一块5000mAh 的大容量电池，支持512GB 存储卡扩展，共有冰晶银河、神秘黑境、极地蓝海三款配色。

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  • i5-13600KF和i5-12600KF参数配置区别对比

    有以下区别。1.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个核心。2.i5-13600KF比i5-12600KF多了4个线程。3.i5-13600KF的睿频是5.1GHz，而12600KF的是4.9GHz。4.i5-13600KF比i5-12600KF三级缓存多了4MB。5.内存类型来看，i5-13600KF支持DDR5 5600而i5-12600KF最高到4800。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 11R有高刷新率屏幕吗？

    90Hz刷新率Redmi Note 11R屏幕刷新率是90Hz，这款手机的屏幕是6.58 英寸 2408×1080 LCD 水滴屏，还有90Hz刷新率。Redmi Note 11R是一款入门级的智能手机，因此在多数配置上不算高，但还是配备了90Hz刷新率的屏幕，应该是这个价位段性价比较高的一款手机。

    Redmi Note 11R

  • i5-13600KF和i5-13600K有什么区别？

    有无核显区别。i5-13600KF和i5-13600K只有一个区别，那就是有无核显的区别，其中KF代表的就是没有核显，K就是有核显，i5-13600K比KF多一个英特尔的770核显，如果对核显比较有需求的朋友可以选择i5-13600K，不过相对比KF的话就要多花200块钱。有无核显一般情况下是没什么重要的，因为大部分都会配独立显卡，但是遇到一些电脑问题，有核显会比较方便处理一点。

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  • i5-13600KF价格多少钱？

    2499。i5-13600KF目前的某东售价2600元，需要预售付定金100元，不过可抵200元，所以最终到手价是2499元。i5-13600KF采用 14 核心 20 线程， 6 个性能核、 8 个能效核，睿频频率至高可达5.1GHZ，24MB L3 缓存，125W基本功率。兼容600、 700 系列主板。支持DDR4-3200、DDR5- 5600 内存。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 11R是什么处理器？

    天玑700处理器Redmi Note 11R处理器型号是天玑700。天玑700采用台积电7nm工艺，CPU部分由 2 个2.2GHz的ARM Cortex-A76 大核和 6 个2.0GHz的ARM Cortex-A55 小核组成，GPU集成基于ARM新一代Valhall架构，主频高达950MHz的双核心Mali-G57。

    Redmi Note 11R

  • Redmi Note 11R配置怎么样？

    天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，Redmi Note11R主要配置是天玑700处理器，6.58英寸2408×1080LCD水滴屏，90Hz 刷新率;前置5MP，后置13MP+2MP 双摄;5000mAh 电池，10W 充电;厚8.9mm，重201g，侧边指纹识别，保留3.5mm 耳机接口。

    Redmi Note 11R

  • 骁龙7 Gen1支持蓝牙5.3吗？

    支持。骁龙7Gen1的无线连接选项由其 Qualcomm FastConnect6900系统启用，该系统支持 Wi-Fi6E（3.6Gbps 峰值速度）。支持蓝牙5.3，以及 Qualcomm aptX Voice、aptX Lossless 和 aptX Adaptive。SoC 还兼容大多数现代导航标准，例如 GPS、Glonass、北斗、Galileo、QZSS、NavIC 和双频 GNSS (L1/L5)。

    骁龙7 Gen1

  • 红米Redmi Note 12是天玑芯片吗？

    是红米Redmi Note 12预计会搭载联发科天玑系列芯片，比较有可能是天玑 1080 芯片。天玑 1080 芯片的主要参数预计是台积电6nm工艺制程，8 个核心，其中CPU采用了A78 架构，最高主频可以达到3.0GHz，它的GPU和天玑1000+相同，均为MaliG77MC9。

    Redmi Note 12

  • 骁龙7 Gen1是几核的？

    8核。高通骁龙7 Gen 1 支持多种摄像头配置，包括单个 200 MP 传感器、64 + 20 MP 传感器和三个 25 MP 传感器。它包含三个 14 位 ISP，以 480 FPS 的速度捕获 720p 视频和以 30 FPS 的速度捕获 4K HDR 视频，并支持以 HDR10+、HDR10 和 HLG 格式录制。在 CPU 方面，高通骁龙7 Gen 1 包含四个主频为 2.4 GHz 的 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核。

    骁龙7 Gen1

  • 红米Redmi Note 12是什么处理器？

    可能是联发科天玑 1080 芯片红米Redmi Note 12有可能搭载联发科天玑 1080 芯片，台积电代工，安兔兔跑分在50-60万之间，与高通骁龙778G Plus性能差不多，后者安兔兔跑分在 55 万分左右。

    Redmi Note 12

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