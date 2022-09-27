iPhone 14 Pro被吐槽信号差 网友调侃：说明买到正品了

在iPhone 14系列发布后，凭借灵动岛、A16芯片、全新主摄等新变化，使得iPhone 14 Pro系列成为最畅销的机型...对此，部分iPhone用户表示：iPhone信号差又不是一次两次了，习惯就好”、这是苹果的祖传手艺了，咱也不知道为何一代又一代，就是解决不了...iPhone 14 Pro系列搭载了高通骁龙X65，这是高通去年初发布的新一代5G基带，也是全球首个符合3GPP Release 16规范的5G基带......