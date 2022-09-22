蜜雪冰城预披露招股书 2021年营业收入103.51亿元

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:据中国证监会官网显示，蜜雪冰城股份有限公司A股上市申请已获受理。
招股书显示，蜜雪冰城，2020年、2021年营业收入分别为46.80亿元、103.51亿元，同比增长82.38%、121.18%。
截至2022年3月末，蜜雪冰城公司共有门店数量22，276家。
去年1月，蜜雪冰城完成20亿元的首轮融资，龙珠资本、高瓴资本联合领投。融资完成后，蜜雪冰城估值约200亿元。
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招股书显示，蜜雪冰城2020年、2021年营业收入分别为46.80亿元、103.51亿元，较上年同期分别增长82.38%、121.18%...截至2022年3月末，蜜雪冰城公司共有门店数量22276家，根据窄门餐眼数据统计，门店数量位居国内现制茶饮行业第一...
蜜雪冰城拟募资66.84亿元，用在12类项目，包括：定安县蜜雪冰城食品加工项目（一期）、大咖国际产业园二期项目、大咖国际冷冻水果深加工项目、数字农业产地仓暨冷冻深加工项目、大咖国际产业园一期冷冻加工车间项目、智能生产加工和进出口基地及亚洲总部项目（一二期工程）、上岛智慧供应链中心项目、省级分仓及前置仓构建项目、营销服务体系与直营网络建设项目、数字化构架项目、研发中心项目以及补充流动资金......
招股书显示，2019年至2021年，蜜雪冰城营收分别为25.66亿元、46.8亿元、103.51亿元，净利润分别为4.42亿元、6.3亿元、19.12亿元，三年时间实现业绩翻两番...招股书显示，2019年至2021年，蜜雪冰城门店年平均净增加6643家，年复合增长率为68.49%...去年5月，监管部门曾对河南1791家蜜雪冰城门店进行全面排查，当时有35家门店被责令限期整改，3家门店停业整改，还有9家门店被下达行政处罚决定书......
截至2022年3月末，整个蜜雪冰城公司拥有22276家门店，现制茶饮连锁品牌“蜜雪冰城”门店21619家，加盟店比例高达99.8%，有21582家，直营店仅有37家...招股书称，公司“蜜雪冰城”品牌门店2021年度终端销售额约为200亿元...2019年到2021年，蜜雪冰城分别实现净利润4.4亿、6.3亿、19.1亿，2022年第一季度净赚3.9亿......
在这个基础上，张红超接着研制出了2元钱的蛋筒冰淇淋、3元钱的柠檬茶……这些进而形成了蜜雪冰城的生意经...在2014年，蜜雪冰城门店总数量突破了1000家;到2018年，张红甫选择与“华与华”合作，打造了“雪王”IP;随后的两年间，蜜雪冰城从4000多家门店开到全球门店超过10000家，成全球首家破万店的茶饮巨头...以柠檬为例，蜜雪冰城与四川安岳县达成了合作，每年约6500户果农为蜜雪冰城供应柠檬......
昨晚（9月6日），法国游戏巨头育碧发布公告确认，腾讯收购吉列莫特兄弟（GuillemotBrothersLimited）49.9%的股份及5%的投票权，这笔投资高达3亿欧元（约合21亿元人民币），包括2亿欧元的股份收购和1亿欧元的增资...外界注意到，腾讯在5年内不能出售其在育碧的股份，腾讯还承诺本次交易后的8年内，不能增加将其对育碧的直接持股，其持股比例保持9.99%不变...在周三交易日，育碧股票大跌16%，表现出投资市场的一些消极态度......
高端茶饮、低价咖啡、直播带货、出海开店、成立投资......近两年，蜜雪冰城不断扩大经营版图，试图在多个领域中找到第二条增长曲线...公开资料显示，2014年，蜜雪冰城门店仅为1000家，到2020年6月24日，蜜雪冰城官宣第10000家门店正式在河南新乡开业...另据红餐大数据显示，目前蜜雪冰城的门店数已达到2.2万余家...低价已经成为蜜雪冰城难以撕掉的标签，要提价不仅仅是更改产品售价的数字那么简单...但截至2022年1月，幸运咖门店也不过500家，远远承担不起蜜雪冰城第二增长力的重任......
财报显示，2022年上半年，国美零售实现营业收入121.09亿元，同比下降53.46%，归属母公司净亏损29.66亿元，亏损同比扩大50.24%...来自县域店的收入占整体收入的9.47%，对比去年同期为12.88%，而来自新业务（包括柜电一体、家装及家居等）的收入占比提升至整体收入的8.70%，对比去年同期为7.85%...
2020年6月22日，刚过完24岁生日的蜜雪冰城，宣布全球门店突破一万家，在群雄逐鹿的茶饮圈，蜜雪冰城是中国首家门店破万的茶饮品牌!而截至2021年10月1日，仅仅过去一年零3个月，蜜雪冰城门店直接突破2万家!...作为一个私域从业者，发现竟然没有一篇文章详细拆解蜜雪冰城的私域，我在体验了一周后发现:蜜雪冰城的私域，够牛B!当然，其中也有许多值得提升的部分，我也做了穿插说明，希望雪王背后的运营朋友能看见...按照目前2万家门店、单一社群200人的数量计算，蜜雪冰城保守估计私域用户数在400万+......
收入方面，上半年快狗打车总收入3.49亿元，同比增长15.5%;其中企业服务收入2.15亿元，同比增长24.2%;平台服务收入1.10亿元，去年同期为收入1.17亿元，同比小幅下降;增值服务收入2340万元，同比增长96.6%...上半年，快狗打车毛利1.12亿元，去年同期为1.07亿元;毛利率32.2%，去年同期毛利率为35.4%...上半年，快狗打车经营亏损7.44亿元，同比增长690.8%;不包括以股份为基础的酬金费用及上市费用的经营亏损为1.21亿元，同比增长42.1%...
支持以下格式。腾讯极光盒子5Pro依托强大的硬件性能，通过安装KODI、VLC等专业播放软件，支持BD/UHD原盘ISO M2TS MKV（BDMV/ISO）、3D MVC(蓝光、MKV)、MKV、M2TS、MTS、TS、MP4、MOV、AVI、MPG、MPEG、VOB、FLV、3GP、TP等，原盘发烧友的福音
支持。腾讯极光盒子5Pro是支持HDMI2.1高清线的，享受全程8K@60fps输出，配备HDMI2.1视频接口，标配HDMI2.1高清视频线，传输带宽提升至48Gbps，支持动态HDR格式，真正意义上实现8K高品质视像传输。
有Redmi K60支持王者荣耀的120Hz画面，在王者荣耀游戏内开启高帧率模式即可。K60的屏幕有120Hz刷新率，支持多款游戏的120Hz模式，也有部分游戏支持90Hz模式，由于其搭载了旗舰级的处理器，性能上可以媲美很多高端旗舰手机，在相同价位段超过了很多同级别手机，游戏娱乐能力也十分出众。
屏幕总分为149分，排行第一位据相关爆料，iPhone14Pro Max的屏幕与音频得分已上榜DXO，其中屏幕总分为149分，排行第一位，音频总分42分，排行第九。据悉，iPhone14Pro Max的屏幕亮度非常出众，在户外的可读性方面十分突出，观看HDR视频时可以展现非常自然地对比度和细节，低光下渲染十分逼真，播放视频游戏时几乎看不到失帧。
支持。腾讯极光盒子5 Pro支持全程8K画质、8K解码、8K传输、8K片源、8K显示，支持全程8K@60fps分辨率的视频解码、视频输出，呈现摄人心魄的原片级细腻画质，帧帧入微，栩栩如生，满血的HDMI2.1带来8K的极速传输，清晰度是4K的四倍。
可以充分与 Quest Pro 竞争Pico4 Pro预计将提供额外的眼睛和面部跟踪功能，并与 Quest Pro 竞争。它将在今年晚些时候公布，但只会出售给企业和开发商。对该设备的反馈将用于改进 VR 头显，并可能在2023年将其出售给家庭用户。PCIO 4配置参数如下:
10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。
没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。
Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。
Pico OS的 VR 优化操作系统该头戴式设备在 Android 上运行，与 Quest 2 一样，并使用一种名为Pico OS的 VR 优化操作系统。
与 Meta 的触摸控制器几乎相同除了 VR 头戴设备，VR 控制器也进行了全面重新设计，比 Pico Neo3Link 的控制器更加优雅。跟踪环现在斜向手腕延伸，而不是从手柄中伸出，让您可以将控制器拉得更近，而不会妨碍跟踪环。由于新的 HyperSense 电机，Pico 还承诺提供更逼真的触觉体验。控制器由两节可更换的 AA 电池供电。输入选项与 Meta 的触摸控制器几乎相同：每个控制器都有一个模拟摇杆、两个主按钮、一个触发按钮和一个抓取按钮。每个 Pico 控制器都有两个系统按钮，其中一个用于屏幕截图。
可以Redmi K60支持吃鸡游戏的90帧以及王者荣耀的120帧模式。玩家主要在游戏内打开画质的选项即可，将画质调整到90Hz或者120Hz模式，就可以使用高帧率模式。除了王者荣耀和吃鸡之外，目前国内还有其他多款游戏也可以在K60系列上使用高帧率模式。
有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。
有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。
长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。
总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。
可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。
Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。
2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。
比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。