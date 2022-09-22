蜜雪冰城预披露招股书 2021年营业收入103.51亿元

有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。