腾讯新专利可在支付前识别是否为本人 提高支付安全性

有以下特色。1.采用4nm 工艺制造。更小的工艺可以将更多的硅片塞入相同的空间，并且提高了功率和性能效率。2.第三代光线追踪核心将光线如何与定义图像的多边形交互的计算吞吐量提高了一倍，英伟达称这将浮点运算速度提高了2.8倍。3.驱动 Nvidia 的 DLSS 升级软件的第四代 Tensor 内核允许 DLSS 从生成单个像素跳转到更有效的基于帧的算法，用于其新的 DLSS3。从10月开始，已有超过35款游戏和应用程序注册加入 DLSS3. 4.更新后的流式多处理器提供的吞吐量是 Ampere SM 的2倍以上。6.Shader Execution Reordering 优化了将光线追踪数据传递给 SM 以进行光栅化，该公司表示，这将着色器性能提高了2倍，帧速率提高了25%。7.光流加速器使用像素运动数据到 DLSS 以生成新帧;Nvidia 表示，这提高了 CPU 密集型游戏（例如复杂的模拟游戏，如Microsoft Flight Simulator）的性能。 8.双 AV1编码器应该可以提高流媒体的动态视频处理质量。OBS 预计将在10月发布其流媒体软件的新版本，而 Discord 计划在今年晚些时候支持它。9.为了配合新的处理能力，Nvidia 还引入了一些新的软件算法来提高性能。10.Opacity Micro-Maps 预先在世界对象中创建和保存蒙版，因此不需要重新创建它们。11.置换微网格是新 RT 内核可以处理的较小三角形的网格，无需在其他地方存储或预处理;它们提高了速度（每个 Nvidia 提高了10倍），并且在某些情况下需要的视频内存减少了20倍。