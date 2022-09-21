腾讯新专利可在支付前识别是否为本人 提高支付安全性

站长之家（ChinaZ.com）9月21日 消息:国家知识产权局9月20日公布腾讯科技（深圳）有限公司“支付请求处理方法及装置”专利，该专利可在支付前识别是否为本人，疑似非本人将进入人脸验证。
摘要显示，该专利通过将用户支付的点击流事件特征引入用于识别支付请求是否来自用户本人的支付特征，基于多个支付特征来训练机器学习模型。
针对支付请求实时地调用模型实现用户非本人识别，使得对用户的非本人识别更加准确和高效，并且根据识别结果相应地进行交易保护操作，从而提高了用户支付的安全性。
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随着生物识别技术的发展，人脸识别俨然已经成为了生活中常见的支付识别方法之一，但偶有发生的盗刷等事件，也让一部分用户担心这一技术是否足够安全。近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的支付请求处理方法及装置”（申请号：CN202110284735.1）公布，该技术为人脸识别提出了一种新的实现方案。根据专利摘要，该专利涵盖了支付请求的处理方式、处理装置、处理设备，并可展示处理结果的设备和计算机可读存储介质。简单来说，也就是一套能够识别、处理并展示人脸识别结果的应用程序。与目前市面上的人脸识别技术不同，这套技术能够基于来自
微信新增“消费者保护”功能...去年4月，支付宝首个推出“消费者权益保护频道”，随后升级为“用户保护中心”，为用户提供便捷的隐私保护、服务管理等功能...云闪付APP也提供包含隐私设置、金融教育、安全管理功能的消费者权益保障频道...
企查查APP显示，9月6日，小米汽车科技有限公司公开“自动驾驶系统及自动驾驶控制方法、装置、车辆、设备”专利，公开号为CN115009303A...企查查专利摘要显示，该自动驾驶系统包括:智能驾驶域控制器ADD、智能座舱域控制器DCD、与ADD电性连接的摄像组件，通过本公开能够有效兼顾自动驾驶效率需求和驾驶行为安全性需求，有效提升自动驾驶控制的效率，增强驾驶安全性...
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企查查APP显示，苹果公司申请的“在湿气暴露事件期间修改电子设备的功能”专利公布...显示器组件可包括能够检测护盖处的触摸事件的触摸检测系统，触摸检测系统可包括能够检测电容的改变和对应于电容的改变的位置的电容检测器，以及能够检测施加到与触摸事件相关联的护盖的力的量和位置的施加力检测器...
据9月20日，华为技术有限公司“电子设备解锁方法及相关设备”专利公布...摘要显示，本专利方法包括:接收第二电子设备发送的操作信息，根据操作信息确定要对第一电子设备进行解锁，进而向第二电子设备发送第一信息，用于采集解锁对象所需的认证信息;...接着从第二电子设备获得认证信息进行用户认证，认证通过时对第一电子设备的解锁对象进行解锁...
摘要显示，本专利根据在当前视频播放过程中接收的用户声音数据，生成对应的目标声音弹幕，并在视频播放窗口中展示出对应的声音弹幕波形，根据接收的声音弹幕播放指示进行播放...除阿里外，小米此前也曾公布有关弹幕的专利...
企查查APP显示，北京小米移动软件有限公司、北京小米松果电子有限公司申请的“地震信息提醒方法、装置、路由器、电子设备及存储介质”专利公布...企查查专利摘要显示，该申请中处于地震区域的路由器可以通过对外广播的方式将携带地震信息和唤醒信息的广播信号发送给处于关机状态的电子设备，使得处于关机状态的电子设备在唤醒信息的驱动下输出所述地震信息，进而使得处于关机状态的电子设备也能够起到地震信息提醒的作用...
机身背部是素皮Mate50 昆仑破晓和昆仑霞光的机身背壳是素皮材质，其他三个版本冰霜银、曜金黑、流光紫是玻璃背壳。昆仑玻璃材质经过 24 小时高温纳米晶体生长、 108 道微晶原材及面板加工工序、 1600 度铂贵金属熔炼工艺的打造，在抗冲击方面可以做到坚若磐石。
官网。RTX4080的驱动是可以在官网下载到的。具体的地址如下:https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/ 可以在这个页面手动搜索RTX4080系列的显卡，然后按照提示下载即可。无论您是玩热门新游戏还是使用全新的创意应用程序，NVIDIA 驱动程序都为其定制以提供更佳体验。如果您是游戏玩家，希望在新游戏、新补丁和游戏追加下载内容 （DLC） 的发布日第一时间获得支持，请选择 Game Ready 驱动程序。如果您是内容创作者，优先考虑创意工作流程的稳定性和质量，例如视频编辑、动画、摄影、图形设计和直播等，请选择 Studio 驱动程序。对此还有困惑?不用担心，两种驱动程序均可支持优秀的游戏和创意应用程序。
是Mate50系列中五款配色分别为流光紫、冰霜银、曜金黑、昆仑破晓（橙）、昆仑霞光（蓝黑），后盖材质包括玻璃和素皮两种，其中昆仑破晓、昆仑霞光是素皮版本。昆仑玻璃版本比同存储容量的普通版本贵200元。相比普通玻璃，搭载“昆仑玻璃”的华为Mate50 Pro整机抗跌落能力提升至 10 倍。据悉，华为昆仑玻璃经过 108 道微晶原材及面板加工工序， 24 小时高温纳米晶体生长， 1600 度铂贵金属熔炼技术打造。
4K240Hz。RTX4080支持DSC 技术和DP1.4的接口，可实现高达240Hz 的4k12位 HDR 显示效果，如果是8K的话，最高也支持120HZ。支持4K120Hz HDR，8K60Hz HDR 以及HDMI2.1接口的可变刷新率功能。
比普通版贵200元Mate50 昆仑玻璃的版本比普通版本贵200元。Mate 50共有 5 个后壳版本，分别为曜金黑、冰霜银、流光紫、昆仑破晓和昆仑霞光。其中昆仑破晓和昆仑霞光版的屏幕采用了昆仑玻璃，另外三种版本为康宁玻璃后壳。从目前销售情况来看，不少消费者更喜欢购买昆仑玻璃版本，原因是这种玻璃的抗摔性能更好，尤其是不戴手机壳的情况下被摔坏的可能性较小，因此多加200元也有很多人购买。
不支持。RTX 4080是不支持DP2.0的，只支持DP1.4。RTX 4080采用 DP 1.4a 接口和 DSC 技术，可实现高达 240Hz 的 4k 12 位 HDR 显示效果。支持 DP 1.4a 接口或 HDMI2.1 接口以及 DSC 技术，最高支持 60Hz 的 8k 12 位 HDR 显示效果。支持双 DP 1.4a 接口和 DSC 技术，可支持高达 120Hz 的 8K HDR 显示效果
不是，还有昆仑霞光Mate 50系列中使用了昆仑玻璃的版本一共有昆仑破晓和昆仑霞光两种颜色，昆仑破晓是黑色的，昆仑霞光是橙色的，只有这两种使用了昆仑玻璃，其他几个颜色都是使用康宁玻璃。昆仑玻璃还获得了业界首个瑞士SGS五星抗跌耐摔认证，Mate 50 Pro昆仑玻璃版整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至 10 倍。
差距很大。以上是英伟达官方显示的数据，4080跑赛博朋克2077大概是3090TI的三倍，那么换算成3070的话，那就是4,5倍了。不过以上都是在DLSS3的加持之下，也就是说，是靠这个新技术让帧率性能有着较大的提升，但是并不是所有的游戏都支持DLSS3的，所以实际差距不会到4,5倍这么大，但是差距也是非常大。
值得买Mate 50系列新增的昆仑玻璃版本推进购买，原因是这种玻璃要比普通版本更耐摔，适合那些不戴手机壳的用户，因为不戴手机壳的话可以提升手机的握持手感，同时昆仑玻璃耐摔的特性也使得手机不容易被甩坏。昆仑玻璃版本相对普通版本只要多200元，相信很多人也是愿意为更好的体验支出200元的，因此各种渠道中昆仑玻璃的订购也更热门，所以有机会的话建议入手昆仑玻璃版本。
有以下特色。1.采用4nm 工艺制造。更小的工艺可以将更多的硅片塞入相同的空间，并且提高了功率和性能效率。2.第三代光线追踪核心将光线如何与定义图像的多边形交互的计算吞吐量提高了一倍，英伟达称这将浮点运算速度提高了2.8倍。3.驱动 Nvidia 的 DLSS 升级软件的第四代 Tensor 内核允许 DLSS 从生成单个像素跳转到更有效的基于帧的算法，用于其新的 DLSS3。从10月开始，已有超过35款游戏和应用程序注册加入 DLSS3. 4.更新后的流式多处理器提供的吞吐量是 Ampere SM 的2倍以上。6.Shader Execution Reordering 优化了将光线追踪数据传递给 SM 以进行光栅化，该公司表示，这将着色器性能提高了2倍，帧速率提高了25%。7.光流加速器使用像素运动数据到 DLSS 以生成新帧;Nvidia 表示，这提高了 CPU 密集型游戏（例如复杂的模拟游戏，如Microsoft Flight Simulator）的性能。 8.双 AV1编码器应该可以提高流媒体的动态视频处理质量。OBS 预计将在10月发布其流媒体软件的新版本，而 Discord 计划在今年晚些时候支持它。9.为了配合新的处理能力，Nvidia 还引入了一些新的软件算法来提高性能。10.Opacity Micro-Maps 预先在世界对象中创建和保存蒙版，因此不需要重新创建它们。11.置换微网格是新 RT 内核可以处理的较小三角形的网格，无需在其他地方存储或预处理;它们提高了速度（每个 Nvidia 提高了10倍），并且在某些情况下需要的视频内存减少了20倍。
需要Mate 50系列无论是康宁玻璃还是昆仑玻璃，主要构成仍是玻璃，其莫氏硬度在6-7之间，在日常使用中依旧会被钥匙、沙石摩擦出划痕，对于无法完全避免的情况，那当然还是需要贴膜的。Mate 50系列手机预计在出厂的时候就自带了手机膜，质量还是比较不错，建议可以保留这张手机膜。
没有必要Mate 50系列今年新加入了昆仑玻璃版本，它比普通版本要贵200元，但可以拥有更强硬度的玻璃保护。对于大多数人如果是带手机壳的话，那么就没有必要购买昆仑玻璃版本，如果日常不带手机壳的话，推荐是购买昆仑玻璃版本。据华为介绍，昆仑玻璃版整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至 10 倍。
机身玻璃材质不同Mate50昆仑破晓和曜金黑两种版本主要区别是机身上使用的保护玻璃材质。昆仑破晓版本使用的是昆仑玻璃，昆仑玻璃材质经过24小时高温纳米晶体生长、108道微晶原材及面板加工工序、1600度铂贵金属熔炼工艺的打造，使整机的耐摔性能提升至少十倍，并获得了业内首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证。曜金黑版本使用的是康宁大猩猩玻璃，华为称昆仑玻璃版本的强度更高，因此如果是要追求更强保护壳的用户可以考虑购买考虑昆仑破晓版本。
支持。RTX4080是最新的显卡，自然是支持光追的。Ada 架构能够充分释放光线追踪的强大优势，可模拟真实世界中的光线特性。借助 GeForce RTX40系列和第三代 RT Core 的强劲性能，您将在虚拟世界中体验到未曾感受过的惊艳细节。NVIDIA RTX 是先进的光线追踪和 AI 技术平台，它正在彻底改变我们的游戏和创作方式。借助其惊人的强劲性能或 NVIDIA DLSS 及 NVIDIA Broadcast 等全新前沿 AI 技术，超过250款游戏和应用采用了 RTX 来实现逼真的图形效果。RTX 已成为新的标准。
屏幕材质不同Mate 50 Pro昆仑版和普通版的区别仅有覆盖在机身表面的玻璃材质不同。昆仑玻璃采用的是强度更高的纳米级晶体玻璃，使整机的耐摔性能提升至少十倍，并获得了业内首个瑞士SGS五星抗跌耐摔权威认证。Mate 50 Pro普通版本使用的康宁大猩猩玻璃，两种玻璃硬度方面不同。
NVIDIA Ada Lovelace架构。RTX 4080是NVIDIA Ada Lovelace架构。Ada GPU 架构旨在为光线追踪和基于 AI 的神经图形提供革命性的性能。它提供了显着更高的 GPU 性能基线，并标志着光线追踪和神经图形的临界点。基于 Ada 架构构建的显卡采用带有 AV1编码的全新第八代 NVIDIA 编码器 （NVENC），为流媒体、广播公司和视频通话者提供了大量新的可能性。此外NVIDIA DLSS3是 AI 驱动图形的革命性突破，可大幅提升性能。DLSS3由 GeForce RTX40系列 GPU 上的全新第四代张量核心和光流加速器提供支持，使用 AI 创建额外的高质量帧。
很好。RTX4080是非常适合剪辑视频的，本身配置足够强大，GeForce RTX40系列 GPU 极大地促进了视频制作。GeForce RTX40系列的新型双编码器大大减少了在等待视频导出时被卡住的感觉，这将导出时间缩短了近一半。突破性的 AI 技术，如 AI 图像生成器和 DaVinci Resolve 中的新视频编辑工具，正在迎来新的创意浪潮。超快的 GeForce RTX4090和4080显卡将推动 AI 革命的下一步发展，与上一代相比，AI 性能提升高达2倍。使用 GeForce RTX40系列 GPU 的内容创建者还可以从加速与顶级视频编辑应用程序的现有集成中受益。GPU 加速的效果和解码无需代理即可在 REDCINE-X PRO、DaVinci Resolve 和 Adobe Premiere Pro 中实时处理超高分辨率 RAW 素材，从而节省了大量时间。
支持北斗卫星消息Mate 50支持北斗卫星消息。华为 Mate 50 系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号覆盖环境下，仍可通过“畅连” App 中的“北斗卫星消息”服务号发送消息，与外界保持联系，还支持一键生成轨迹地图。华为 Mate 50 系列手机用户可在“我的华为”App 首页-北斗众测界面进行申请。当申请通过时，华为将会发送短信通知用户，用户即可下载应用和进行体验。
16G以及12G。RTX4080的显存是分16G版本和12G版本的，价格方面也相差了大概2K块钱。Nvidia宣布了 RTX4080的两个版本，虽然你可能认为16GB 和12GB 版本之间的唯一区别是它们的显存，但是结果相反，这两个 GPU 实际上具有完全不同的规格。最值得注意的是，16GB 版本有9728个 CUDA 内核，而12GB 型号只有7680个。后一种型号的内存也比16GB 版本慢，换句话说，最好将其视为更接近 RTX4070ti。
3年以上基本没问题Mate 50系列是在2022年9月推出的，预装了鸿蒙3.0系统。按照华为对旧机型系统更新支持来看，Mate50系列至少可以获得4年以上的系统更新支持，有的型号甚至可以更新更久，因此买入这个手机一般不出现意外损坏的话，使用3、4年是没问题的。目前大多数的智能手机性能都是溢出很多，日常APP和游戏应用都可以流畅使用，即使是原神这个需要较高配置的游戏，也可以在3年前的手机上流畅运行，正式说明现在智能手机性能可以坚持很多年。