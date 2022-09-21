苹果iPhone 14 Pro采用新的调制解调器芯片 具有更快的5G速度

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日消息:与iPhone13Pro相比，iPhone14Pro在美国的T-Mobile和Verizon网络上具有更快的5G速度，这主要归功于最新iPhone中的新5G调制解调器。

据SpeedSmart的测试显示，iPhone14Pro在T-Mobile网络上的平均5G下载速度为255.91Mbps，而iPhone13Pro为173.81Mbps。在Verizon网络上，iPhone14Pro的平均5G下载速度达到175.56Mbps，而去年的iPhone为126.33Mbps。

不仅iPhone14Pro的5G下载和上传速度有所提高。延迟（Ping 时间）的平均数也下降了。这有助于使用户在浏览网页时感觉更快。

T-Mobile iPhone14Pro 平均 Ping:52.88ms T-Mobile iPhone13Pro平均Ping:62.20ms Verizon iPhone14Pro平均Ping :37.09ms Verizon iPhone13Pro平均Ping:52.24ms

苹果iPhone14Pro机型的平均5G速度的提高得益于高通公司的Snapdragon X65调制解调器，它提供了更快的速度，改善了延迟，并降低了能耗。

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