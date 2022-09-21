七彩虹推出下一代GeForce RTX 4090和RTX 4080显卡

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日消息:专业的显卡、主板制造商七彩虹宣布推出新一代GeForce RTX40 系列显卡阵容，首先是Vulcan系列、Neptune系列和NB EX系列下的GeForce RTX4090 和GeForce RTX4080 型号。

据介绍，在全新的超高效NVIDIA Ada Lovelace架构的支持下，第三代RTX、GeForce RTX40 系列显卡的速度超乎想象，让游戏玩家和创作者在性能、神经渲染和更多领先的平台功能方面实现了飞跃。GPU技术的这一巨大进步是通向最具沉浸感的游戏体验、令人难以置信的AI功能和最快的内容创作工作流程的大门。这些GPU将最先进的图形技术推向了未来。

七彩虹推出了iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC-V、iGame GeForce RTX 4080 16 GB Vulcan OC-V和iGame GeForce RTX 4080 12 GB Vulcan OC-V型号，具有全新的外观和标志性的可定制显示效果。

七彩虹还推出了iGame GeForce RTX 4090 Neptune OC-V、GeForce RTX 4080 16 GB Neptune OC-V和4080 12 GB Neptune OC-V型号，同样具有新的外观和改进的液体冷却方案，以及推出了GeForce RTX 4090 NB EX-V、RTX 4080 16 GB NB EX-V和RTX 4080 12 GB NB EX-V显卡。

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