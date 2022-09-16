广汽集团否认并购恒大汽车：没有这回事

站长之家 9月 16日讯：据新京报报道，针对广汽集团或将并购恒大汽车的传闻，广汽集团回应称：并没有这回事。
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8月17日，有消息称，恒大汽车被传出有可能将被另一家汽车公司并购，且此次并购的牵头方或为地方政府，但恒大汽车并不愿意放手，目前各方还在僵持...8月18日，恒驰新能源汽车集团总裁刘永灼回应记者采访称，不存在被并购一事”，公司一直在积极引入战略投资者，截至既有地方政府也有多家实力企业对恒驰汽车表达了投资意向...恒大汽车仅有天津工厂具备生产资质，正在预售的恒驰5车型便是在此地生产...距离恒驰5首车下线已经过去了半年多，但天津工厂一共只生产了约200辆恒驰汽车...对此，刘永灼表示，这是谣言......
大批原创设计的全新鞋款，于9月在天猫“莆田鞋源头直供旗舰店”首发预售...陈长炜说，所谓公版鞋就是模仿大牌元素的鞋，乍看和大牌非常相似，“俗称擦边品牌...刘日强是莆田鞋品牌运营服务有限公司总经理兼设计总监，这家公司由莆田市国投集团牵头组建，从产品设计、品牌运营等方面，为获得“莆田鞋”集体商标授权的鞋企赋能...“鞋子里有非常多的故事...刘日强介绍，莆田鞋品牌运营服务有限公司有莆田市国投集团支持，负责为本地品牌提供营销推广、设计研发等支持，“只想给品牌铺路......
许家印表示，目前恒大全国保交楼项目共706个，已复工项目668个，未复工项目38个，要求相关地区公司在9月30日前必须全面复工...
经过三十多年的积累与发展，东软作为行业领先的Tier1 厂商，凭借着对汽车产业的深刻理解、对汽车产业变革的前瞻性判断以及始终保持领先的技术优势，参与了 50 多项国际/国家行业标准的制定，建立了以中国、德国、美国、日本、马来西亚为中心的全球产品研发与交付网络，产品覆盖 60 多个国家、 200 多款车型，合作的国内外主流汽车厂商超过 50 家......
今晚，联想秋季新品发布会如约而至，联想ZUI14操作系统正式亮相，首款搭载这套操作系统的手机为拯救者Y70，在小新PadPro2022骁龙版和小新PadPro2022迅鲲版上也是首发搭载...适配ZUI14的型号有一下几款：...小新PadPro2021、YOGAPadPro、拯救者平板Y700、小新PadPlus2021、小新PadPro12.6、小新Pad2022、小新PadPro2020、小新PadPlus2021、小新Pad2020等...
知名科幻作家韩松在13日发微博称自己得了老年痴呆症，每天靠看十几种药物控制，引发网友热议，然而昨晚他又发微博澄清，否认自己得了阿尔兹海默症，认为老年痴呆并不等于确诊...另外想说一下，老年痴呆并不等于阿尔兹海默症，痴呆变傻或老糊涂只是对失智症或认知障碍的一个通俗说法，它可以由多种原因引起，阿尔兹海默仅是其中一种，我也是这次看病才知道的...韩松表示，感谢相关媒体的报道和关心，不过把老年痴呆等同于阿尔兹海默症，严格来讲不太准确哦...
有字节跳动旗下的独立电商app“抖音盒子”即将暂停运营...据36氪报道，接近抖音电商人士透露，抖音盒子内部员工已经开始转岗流程...据上述抖音电商人士介绍，抖音盒子团队的产品、运营等团队与抖音电商完全独立...
“水滴筹筹款中介抽成最高达70%”的话题在网上发酵，水滴筹因第三方中介抽成事件陷入争议...对此，水滴筹官方发声明回应称，所谓的筹款中介是由部分恶意推广的第三方商业组织运作，对于伤害用户和水滴品牌的行为，水滴筹采取零容忍态度，坚决抵制和打击...有网友称，“水滴筹一出事就把自己的责任撇的一干二净...
8月21日，小米集团发布公告称，董事会于2022年8月21日根据股份奖励计划奖励合共9274.84万股奖励股份予3142名选定参与者，其中3141名选定参与者为非关连承授人，而一名选定参与者则为关连承授人...针对“水滴筹筹款中介抽成最高达70%”的传闻，水滴筹官方回应称，所谓的筹款中介是由部分恶意推广的第三方商业组织运作，为筹款人提供不正当筹款方式的服务，对于此伤害用户和水滴品牌的行为，水滴筹采取零容忍态度，坚决抵制和打击......
系统上线后，发现有响应延迟、卡顿等现象，东软集团第 一时间组织专家组和坚守现场的公司技术人员，与成都市相关部门一起，排查事故原因，强化安全防护，保证系统运行...东软的核酸检测系统属于应用软件，其能否顺畅运行与核酸码等相关应用系统、后台的服务器、算力、网络带宽、甚至防火墙配置等因素都紧密相关，而这些系统并非由东软提供，当快速部署、切换时，初期往往会面临协调稳定问题...东软集团会继续负责前行、不辱使命，与各地相关部门一起努力，顺利而光荣地完成国家和人民交给我们的任务...
9月16日起苹果iPhone14系列手机在9月16日上市发售，在这个时候开始线下实体店就可以有样机展示出来，这个时候也是很多消费者在线下体验真机的机会。如果还在犹豫购买哪一款型号的用户，可以在这个时候亲自前往线下门店体验手机的重量、颜色，再最终决定是否要购买。
按照以下方法操作。Apple Watch 可在检测到疑似房颤 （Afib） 的心律不齐状况时向您发送通知。在 Apple Watch 上打开“设置” App 。轻点“心脏”，然后打开“心律不齐通知”。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，轻点“心脏”，然后打开“心律不齐”。
按照下面方法操作。在 iPhone 上打开“健康” App。轻点右下方的“浏览”，轻点“心脏”，然后轻点“心率”。若要将心率添加到您的“摘要”，请向上轻扫，然后轻点“添加到个人收藏”。您可以查看过去一小时、一天、一周、一个月或一年的心率。轻点“显示更多心率数据”，您还可以查看所选时间段内的心率范围;查看静息心率、步行平均心率、体能训练心率、睡眠心率和呼吸频率;以及查看任何高心率或低心率通知。
会苹果iPhone14手机官网订单中的发货时间一般只快不慢，也就是说如果显示预计2周内到货，那么这“2周”是最晚会到货时间，正常情况下用户可以在2周内就收到手机。如果是天猫、京东平台的订单，则会按照电商平台的规则发货，一般来说如果你在电商平台抢到货，那么最晚也是14天内发货。
按照以下方法设置。 当您至少 10 分钟未活动而心率依然保持在所选阈值之上或之下时，Apple Watch 会通知您。您可以在首次打开“心率” App 时打开心率通知，也可以稍后随时打开。在 Apple Watch 上打开“设置” App，然后轻点“心脏”。轻点“高心率通知”或“低心率通知”，然后设定心率阈值。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，然后轻点“心脏”。轻点“高心率”或“低心率”，然后设定阈值。
以官方订单信息为准苹果iPhone14系列从9月16日开始陆续发货，用户可以在自己的官方订单信息中查看到目前的状态。苹果订单会有一个预计时间，但正常来说发货时间会比这个时间短，因此加入你的订单是4周等待的话，实际到货时间比4周短。订单信息查看方法：苹果官网——底部【Apple Store 账户】——【订单】，然后就可以看到当前订单状态。
按照以下方法查看。在 Apple Watch 上打开“世界时钟” App。旋转数码表冠或轻扫屏幕来滚动浏览列表。若要查看一座城市的更多信息，包括日出和日落时间，请在列表中轻点该城市。查看有关城市的信息时，您可以滚动以在列表中查看上一座或下一座城市。完成后，轻点左上角的 < 或者向右轻扫以返回城市列表。如果希望始终查看某个城市的时间，您可以将
自动开启苹果iPhone14 Pro主摄是4800万像素，对比上一代的iPhone13 Pro上的主摄1200万提升巨大，在拍照或摄像的时候4800万主摄会自动工作，用户需要设置的是照片质量。设置方法是进入到iPhone的【设置】——【相机】——【格式】，选择自己需要的照片存储格式，最高可以选择Apple ProRaw。需要注意的是Apple ProRaw格式拍出的照片质量较大，一张照片占用几十M的空间。此外还可以在拍摄的界面控制格式和焦段，点击进入相机APP，在拍摄界面的右上角可以选择照片/视频的格式，界面下方可以选择焦段以及拍摄模式。
按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。
大概一个月苹果iPhone14系列在9月16日正式发售，目前大多数消费者的订单都排到1个月之后，部分型号比如iPhone14 Pro紫色版本，排队时间超过5周，因此在前期这些订单都消化完后，积压的订单数量减少的时候，iPhone14也就更好买到。当然，在线下渠道，如苹果授权经销商通常是可以比官网更容易买到，但可能也会出现加价的情况。如果想要以原价买到的话，建议可以等一段时间。
按照以下方法操作。在 Apple Watch 上打开“计时器” App。创建计时器并开始计时。【提示】若要给计时器分配标签（如“披萨”），请使用 Siri 来创建计时器。抬起 Apple Watch，然后像这样说:“设置一个 12 分钟的披萨计时器”轻点 < 以返回“计时器”屏幕，然后创建另一个计时器并开始计时。所有正在运行的计时器都会显示在“计时器”屏幕上。请轻点以暂停计时器，轻点以继续计时。若要删除“计时器”屏幕上正在运行或暂停的计时器，请向左轻扫，然后轻点 X。
建议购买苹果iPhone14系列比较推荐购买AppleCare+，原因是iPhone14系列的维修费用比上一代又增加了。以iPhone14 标准版为例，电池更换是 748 元，屏幕 2298 元，后置相机 1198 元，背面玻璃 1298 元，均比上一代的iPhone13增加不少。如果没有AppleCare+的情况下，维修的成本是非常高的。目前AppleCare+的价格是iPhone14需要1198元，iPhone 14 Plus是 1448 元，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max是 1498 元，提供 2 年期的服务，这个价格相对于维修费来说是非常便宜，尤其是那些不戴手机壳的用户十分值得购买。
按照以下方法设置。在Apple Watch Ultra上打开“计时器” App。若要快速计时，请轻点一个时长（如 1、3 或 5 分钟），或者在“最近使用”下方轻点最近用过的计时器。若要创建自定计时器，请向下轻扫，然后轻点“自定”。当计时器响起时，您可以轻点以开始相同时长的计时。
目前会苹果iPhone14 Pro专有的新功能是灵动岛，目前在截图的时候也会出现灵动岛的“药丸形状”，这需要后续各种APP适配之后才会消失。就像之前iPhoneX刚刚推出时使用刘海屏一样，应用开发者需要一段时间将APP适配手机，才可以隐藏掉顶部的“刘海”/“灵动岛”。
按照以下方法删除。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点列表中的闹钟。滚动到底部，然后轻点“删除”。
官网订单中进行退款苹果iPhone14官网下的订单如果要退款的话，可以在苹果官网点击右上角的【技术支持】，然后在最下方找到【联系我们】——【申请订阅退款或购买项目退款】——【请求退款】，输入自己的Apple ID后即可取消订单。另外还可以在自己手机上的Apple Store这个应用，点击右上角自己的头像，进入【订单】，进行退款。
按照以下方法操作。 闹钟响后，您可以轻点“稍后提醒”让闹钟在数分钟后再次响起。如果不想允许稍后提醒，请按照以下步骤操作:在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点闹钟列表中的闹钟，然后关闭“稍后提醒”。
EMS或者顺丰苹果iPhone14在官网下单的用户通过物流方式收货的话，只有EMS和顺丰两种方式，物流信息可以在苹果官网账户内查看，或者是手机上的Apple Store订单信息中查看。在订单中显示的预计送达时间，通常情况下收货时间会比该时间更快，因此即使苹果官网显示时间需要比较久，实际等待时间没有那么长。
按照以下方法设置。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点“添加闹钟”。轻点“上午”或“下午”，然后轻点小时数或分钟数。使用 24 小时制时无需此步骤。旋转数码表冠以进行调整，然后轻点。若要打开或关闭闹钟，请轻点其开关。或者轻点闹钟时间以设定重复、标签和稍后提醒选项。【提示】若要创建一个轻点您的手腕但不发出声音的闹钟，请打开静音模式。
苹果官网、电商平台苹果iPhone14的充电器只要满足20W以上的充电功率，无论是在苹果官网还是电商，或者是线下店铺都可以购买，没有品牌要求，但最好是支持PD充电协议的。目前还是比较推荐电商平台上的充电器，价格相对苹果官网（169元）便宜很多，同时充电效率也符合要求。需要注意的是购买的充电器接口是Type-C接口。