中国信通院：7月国内手机出货量1990.8万部 同比下降30.6%

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:今日，中国信通院发布7月国内手机市场运行情况称，7月，国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。
中国信通院还公布数据称，2022年1-7月，国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%，其中5G手机出货量1.24亿部，同比下降17.7%，占同期手机出货量的79.3%。
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今天下午，中国信通院发布了2022年7月国内手机市场运行分析报告，数据显示7月国内手机出货量1990.8万部，同比大降30.6%...5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%...数据显示，2022年1-7月国内市场手机总体出货量累计1.56亿部，同比下降23.0%，其中5G手机出货量1.24亿部，同比下降17.7%，占同期手机出货量的79.3%......
据Omdia大尺寸显示面板市场跟踪报告显示，今年7月大中小尺寸TFTLCD面板的总出货量月同比下降12%，年同比下降7%，仅有2亿1500万片...2022年7月笔记本电脑面板出货量月同比下降12%，年同比下降36%，仅有1580万片，同样创下两年来新低...笔记本电脑显示面板出货量月同比下降12%，年同比下降36%；...显示器面板出货量月同比下降17%，年同比下降16%；...
为进一步推动人工智能产业发展，助力智能应用与垂直行业加速融合，2022年8月16日，由中国信息通信研究院、深度学习技术及应用国家工程研究中心、人工智能关键技术和应用评测工信部重点实验室主办的2022可信AI峰会（主论坛）成功召开...可信AI推进计划面向政、产、学、研、用等人工智能相关主体，主要工作包括:开展可信人工智能技术和产业研究、制定可信落地的人工智能标准、构建可信人工智能产业生态等......
8月1日，Canalys发布了2022年第二季度的全球智能手机出货数据，数据显示，Q2全球智能手机出货量为2.91亿部，比上一季度减少了大约3000万台，与去年Q2同比下降了7.7%，而中国大陆智能手机出货量仅6740万台，同比下降了10.1%...从数值上来看，中国Q2的智能手机出货量是全球总量的23.16%，也就是占了近四分之一的份额，而中东欧地区的的出货量只占了全球总量的6%，所以在一定程度上，中国手机出货量的降低在一定程度上会影响全球手机市场波动......
为进一步落实国家关于数字经济发展的决策和部署，推动政企业务流程智能化跨越， 2022 年 8 月 22 日，由中国信息通信研究院、人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室主办，RPA产业推进方阵承办的“2022 RPA创新产业峰会”线上召开...中国信通院云计算与大数据研究所人工智能部副主任董晓飞分析了证券行业RPA典型应用场景......
根据 Canalys 发布的最新报告，2022年第二季度，拉丁美洲智能手机出货量同比下跌2.5%，达3220万部...苹果成功推出 iPhone13系列加上其保守的定价策略，在恶性通货膨胀的环境下，取得了出货量同比增长16% 的硕果...
据工信部发布的2022年1－7月份电子信息制造业运行情况”显示，1－7月份，手机产量8.63亿台，同比下降3.6%，其中智能手机产量6.65亿台，同比下降2.9%...另据信通院此前的数据，2022年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%...2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%......
博板堂发布2022年7月份国内显示卡各品牌出货量情况，整体而言呈现下降态势，7月相比之前环比下降16%，同比下降10%，用户购买意愿的的确确在缩减...按照博板堂的说法，显卡的价格还会继续降下去，目前情况只是缓跌，而高端型号销售更不理想一点，更多的出现了滞销的情况，这个在618大促后变得更明显...其实出现上述情况一点都不意外，毕竟由于矿卡市场消退，5月初显卡价格就崩盘了，纷纷回落到2年前的建议价，这也让显卡厂商Q2季度的财报不好看，华硕、微星、技嘉及华擎四大天王”的业绩暴跌......
报告称，营收方面，2022年Q1我国上市互联网企业营收增速达7.5%，我国9家企业上榜全球互联网企业市值Top30...报告显示，截至2022年6月底，我国上市互联网企业总市值10.9万亿元，较上季度环比上涨10.1%，全球上市互联网企业三十强总市值5.1万亿美元...报告还指出，2022Q1我国Top10上市互联网企业营收占比达84%，较2021Q4下降5个百分点，营收增速为10%，高于上市互联网企业总营收增速......
编者语作为国内首批自主研发隐私计算平台的企业，天冕科技旗下的天冕隐私计算平台已经在准确营销、信贷风控、反欺诈、数据共享、数字政务等场景取得成功应用的案例。在不断提升自身技术实力的同时，天冕科技携手众多行业伙伴、科研机构、高校共同推动隐私计算产业的健康有序发展。如WeLab汇立集团首席研发官吴焕明接受某媒体采访时所说：“隐私计算会开启一个新的时代。未来，金融机构可以联合更多的内外部数据进行准确营销和风险控制，这将使我们每一个人都能够享受更丰富的金融服务，我们的生活也会因此发生改变。”近日，天冕科技深度?
按照以下方法设置。1.打开“健康”App，然后轻点“摘要”标签。2.轻点右上角的个人头像 。3.在你的个人头像下，轻点“医疗急救卡”。4.轻点右上角的“编辑”。5.为了允许从 iPhone 上的锁定屏幕查看医疗急救卡，请开启“锁定时显示”。在紧急情况下，这个功能可以向想要伸出援手的人提供信息。要与紧急救援人员共享你的医疗急救卡，请开启“紧急呼叫期间共享”。当你在 iPhone 或 Apple Watch 上向紧急服务机构拨打电话或发送短信时，你的医疗急救卡会自动共享给紧急服务机构*。6.输入健康信息，例如你的出生日期、过敏情况和血型。7.轻点“完成”。
5689元海南免税版的iPhone14手机128GB 版售价5689元（相对国行版省310元），256GB 售价6459元(省440元)，512GB 售价8089元(省610元);iPhone14Pro 手机128GB 售价7749元（省250元），256GB 售价8629元(省270元)，512GB 售价10369元(省330元)，1TB 售价12119元(省310元);iPhone14Pro Max 手机128GB 售价8719元（省280元），256GB 售价9599元(省300元)，512GB 售价11349元(省350元)，1TB 售价13089元(省410元)。
按照以下方法操作。您可以更改设置，使按住侧边按钮不会自动呼叫急救服务:打开 iPhone 上的 Watch App，然后轻点“我的手表”标签页。轻点“SOS 紧急联络”。关闭“按住侧边按钮拨号”。如果您关闭这个设置，仍可以使用“SOS 紧急联络”滑块来拨打电话。
不会iPhone14 Pro全天候显示功能是今年新推出的功能，也是iPhone14 Pro最具吸引力的功能之一，它可以1Hz的刷新率在屏幕上显示内容，不仅包括屏幕的锁屏壁纸，还可以显示导航信息、倒计时、天气、电量等众多内容。由于苹果iPhone14 Pro在全天候显示的时候是1Hz的刷新率，且屏幕上像素点是会动态变化，所以不必担心会出现烧屏等问题。同时自从iPhone X推出以来就有人担心苹果iPhone会烧屏，但目前为止出现烧屏的案例极少，所以不必担心iPhone14 Pro的全天候显示会烧屏。
按照以下方法添加。1.在 iPhone 上打开“健康”App，然后轻点个人资料图标（或您的照片，前提是您已添加照片）。2.轻点“医疗急救卡”。3.轻点“编辑”，然后滚动至“紧急联系人”部分。4.轻点“添加紧急联系人”按钮。5.轻点联系人姓名。如果联系人有多个电话号码，请轻点您要使用的号码。6.指定联系人与您的关系。7.轻点“完成”以存储更改。
地图显示、倒计时等iPhone14 Pro全天候显示屏除了可以息屏显示时间之外，还可以显示导航的方向、距离，设定倒计时/闹钟，天气温度、湿度，手机剩余电量，蓝牙耳机电量等等，基本上锁屏界面上的很多信息在息屏显示状态下，也可以显示在界面上。
紫色iPhone14 Pro暗紫色是今年绝对的焦点颜色，除了是新推出颜色之外，这个颜色在不同光线下会有不一样的颜色表现，从各种平台上的预售数据来看，暗紫色的预定数量最多，因此肯定会比较热门。此外今年的黑色也值得关注，它的边框显得更黑，如果不喜欢太张扬、且不想要冒险尝试新颜色的用户，黑色绝对也是十分保险的一个颜色。同时在二手交易方面，几乎iPhone的黑色款都会比较容易销售，因此黑色版本的iPhone二手残值也相对较高。
按照以下方法使用。要在没有蜂窝网络的 Apple Watch 上使用“SOS 紧急联络”，您的 iPhone 必须在附近。如果您的 iPhone 不在附近，Apple Watch 需要连接到已知 Wi-Fi 网络，并且您必须设置 Wi-Fi 通话功能。使用“SOS 紧急联络”功能拨打电话时，Apple Watch 会自动呼叫当地紧急服务并与这些机构共享您的位置。在某些国家和地区，您可能需要选取所需的紧急服务。例如，在中国大陆，您可以选取警察、火警或救护车。如果您拥有 Apple Watch Series5或更新机型（GPS + 蜂窝网络）或 Apple Watch SE(GPS + 蜂窝网络)，当您在其他国家或地区旅行时，您的手表还可以呼叫当地紧急服务。Apple Watch 将向他们发送您当前的位置信息，并在您进入“SOS 紧急联络”模式后的一段时间里，根据您位置的变化向您的紧急联系人发送更新信息。了解如何添加紧急联系人。
按照以下方法操作。将 Apple Watch 表盘一面朝下放在干净的表面上，例如超细纤维无绒布或柔软的垫子上。如果您佩戴的是链式表带，请先按下链节上的快速脱卸按钮，以将表带分成两部分。按住表带脱卸按钮，然后横向滑动表带以将它卸下。如果表带无法滑出，请再次按下表带脱卸按钮，并务必按住该按钮。确保表带上有文字的一面对着您，然后滑入新的表带，直到感觉并听到咔哒一声。
不可以iPhone14 Pro在9月16日直营店只为已经网上预约的用户提供机子，如果没有在苹果官网预约下单的无法在直营店领取手机，不过线下会开放真机体验，因此届时暂时还没有买到，并且想看看iPhone14 Pro具体的样子已经灵动岛功能，那么可以在直营店真机体验。
有以下操作方法。一、按下或旋转数码表冠:按下可查看表盘或主屏幕。 连按两次可返回到上一个 App。 按住可使用 Siri。旋转可缩放、滚动查看或调整屏幕上的内容。在 Apple Watch Series2或更新机型以及 Apple Watch SE 上*，旋转可在游泳训练时解锁屏幕。二:按下侧边按钮：按下可显示或隐藏“程序坞”。按住可使用 SOS。按两下可使用 Apple Pay。按住可将手表开机或关机。
不会iPhone14 Pro的全天候显示实际上需要在有光的时候才会显示，如果是放在口袋、包包或者是黑暗环境中，屏幕是会完全熄灭、不显示任何内容。另外用户也可以主动关闭全天候显示，这样屏幕也会熄灭不显示内容。
按照以下方法操作。查看 Apple Watch 是否正在充电使用充电线将 Apple Watch 连接到电源后，您应该会在屏幕上看到一个绿色闪电图标。如果您的手表需要充电，屏幕上会出现红色闪电图标。（您可能需要点按侧边按钮才能看到表盘。）手表充电时，红色闪电图标会变为绿色闪电图标。如果屏幕是空白的，或者您在屏幕上看到充电线图标和一个红色闪电图标，请为手表充电（最长需要充电 30 分钟）。如果您使用的是第三方充电支架，请使用 Apple Watch 包装盒中随附的充电线。如果您的 Apple Watch 无法充电，或者您在手表上看到一条信息，提示不支持使用这个配件进行充电，请按照以下步骤操作:确保将 Apple 磁力充电线或磁力快速 USB-C 充电线完全插入 USB 电源适配器，然后确保将适配器完全插入电源插座。确保您使用的是 Apple Watch 随附的 Apple 磁力充电线或磁力快速 USB-C 充电线。 彻底揭掉充电器两侧的所有塑料膜。 确保 Apple Watch 的背面和磁性充电器干净整洁。将 Apple Watch 的背面放在充电器上。充电器的磁铁会使 Apple Watch 对齐，并且您应该会在表盘上看到一个绿色闪电图标。如果 Apple Watch 仍无法充电，请将它强制重新启动。同时按住侧边按钮和数码表冠至少 10 秒钟，或者直到看到 Apple 标志。尝试使用其他 Apple Watch 磁力充电线或磁力快速 USB-C 充电线，以及其他 USB 电源适配器。如果 Apple Watch 电量耗尽，那么在开始为设备充电后，您可能需要先等待几分钟时间，之后才能看到绿色闪电图标。
可以iPhone14 Pro的全天候显示功能可以支持导航，开启后导航可以以十分低的亮度显示方向等信息。全天候显示状态下，在地图应用中，地图会被隐藏，只显示方向、到达时间和剩余距离。
按照以下方法查看。在 iPhone 上，打开“健身”App。轻点“体能训练”旁边的“展开”。轻点您要查看的体能训练，然后向下滚动。轻点地图。您的配速由颜色表示，绿色表示最快配速，红色表示最慢配速。要查看路线，您必须使用 Apple Watch Series2或更新机型，或者在体能训练时随身携带 iPhone。您还必须打开“路线跟踪”:在 iPhone 上，前往“设置”>“隐私”>“定位服务”，轻点“Apple Watch 体能训练”，然后轻点“使用 App 期间”。
按照以下方法操作。要暂停跑步，请同时按下数码表冠和侧边按钮。若要继续，请再次按下这两个按钮。您还可以将室内和户外跑步体能训练设置为在您停止移动时自动暂停。在 Apple Watch 上，打开“设置”App，然后轻点“体能训练”>“跑步时自动暂停”。在 iPhone 上，打开 Watch App，轻点“我的手表”标签，然后轻点“体能训练”>“跑步时自动暂停”。
不会iPhone14 Pro的全天候显示功能不会烧屏。实际上从iPhone X以来苹果的OLED屏幕就极少出现烧屏的现象。并且在全天候显示功能下，屏幕是以1Hz状态刷新，且有一点点的动态变化，也就是屏幕并非完全静止的，这也可以减少烧屏的概率。
按照以下方法操作。1.打开“体能训练”App。 2.滚动到“户外跑步”或“室内跑步”。 3.轻点“更多”按钮 以设置卡路里，距离或时间目标。要为“户外跑步”设置配速提醒，请向下滚动，轻点“设置提醒”，您也可以设置您的时间，然后选择“平均”、“滚动”或“关闭”。4.轻点“开始”。5.等待三秒倒计时。要跳过倒计时，请轻点屏幕。6.要查看进度，请查看表盘。配速提醒仅适用于“户外跑步”。
可以iPhone14 Pro可以关闭全天候显示功能，可以在【设置】——【显示与亮度】内关闭该功能。全天候显示功能是iPhone14 Pro和iPhone14 ProMax上开始出现的新功能，可以让屏幕以最低1Hz刷新率来显示内容，在开启全天候显示的情况下，1小时要比不开启多消耗1%的电量，因此考虑续航的情况下可以关闭该功能。
每小时多耗电1%iPhone14 Pro开启全天候显示情况下耗电要比没有开启的时候多耗电1%。不过这是在有全天候显示的情况下才会多耗电，比如将手机放入到口袋、包包或者黑暗环境中，这个时候手机会通过环境光感应器检测到周围光线，自动关闭全天候显示，因此这个时候就不是全天候显示。只有将手机放置在桌面、且是“全天候显示”状态亮起的情况下，才会多耗电。