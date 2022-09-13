中国信通院：7月国内手机出货量1990.8万部 同比下降30.6%

按照以下方法使用。要在没有蜂窝网络的 Apple Watch 上使用“SOS 紧急联络”，您的 iPhone 必须在附近。如果您的 iPhone 不在附近，Apple Watch 需要连接到已知 Wi-Fi 网络，并且您必须设置 Wi-Fi 通话功能。使用“SOS 紧急联络”功能拨打电话时，Apple Watch 会自动呼叫当地紧急服务并与这些机构共享您的位置。在某些国家和地区，您可能需要选取所需的紧急服务。例如，在中国大陆，您可以选取警察、火警或救护车。如果您拥有 Apple Watch Series5或更新机型（GPS + 蜂窝网络）或 Apple Watch SE(GPS + 蜂窝网络)，当您在其他国家或地区旅行时，您的手表还可以呼叫当地紧急服务。Apple Watch 将向他们发送您当前的位置信息，并在您进入“SOS 紧急联络”模式后的一段时间里，根据您位置的变化向您的紧急联系人发送更新信息。了解如何添加紧急联系人。