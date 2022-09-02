乐华娱乐撤回香港IPO

日前，顺丰宣布上线智能柜自寄服务。即日起，顺丰香港公司或个人月结客户可于指定顺丰智能柜投寄快件。用户只需在APP下单，然后将快件放入柜机内即可。需要注意的是，顺丰智能柜自寄服务暂只于指定柜机提供。同时，顺丰智能柜自寄服务暂只接受顺丰香港公司或个人月结客户使用，下单时须绑定有效的顺丰香港公司或个人月结账号。此外，顺丰香港还特别推出了中秋礼篮配送服务。即日起至2022年9月15日，顺丰香港以一口特惠价格，帮助用户寄送节日礼盒或礼篮到指定的目的地。中秋礼篮配送服务限重20公斤，单