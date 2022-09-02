乐华娱乐撤回香港IPO

站长之家 9月 2日讯：据国际金融报报道，乐华娱乐撤回香港IPO计划。据悉，乐华娱乐原计划于9月7日正式登陆港交所。
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2019年至2021年以及2022年前四个月，乐华娱乐前十名艺人应占收入分别占同期总收入的74.8%、83.0%、85.6%及84.5%;其中收入排名第一的艺人为公司贡献的收入比重为16.8%、36.7%、49.5%及56.8%...2017年之前的乐华娱乐是“韩庚时期”，被称为“专注韩庚一百年”，可以说乐华的“发家史”就是围绕着当时的“顶流”韩庚而展开的......
据港交所官网8月7日显示，乐华娱乐已经通过港交所上市聆讯...乐华娱乐成立于2009年6月，主要于中国从事艺人管理，业务包括艺人培训、艺人运营和艺人宣传整个艺人管理生命周期，并逐渐将业务拓展至音乐IP制作及运营，以及泛娱乐业务...艺人管理是公司的第一大收入来源，2019年、2020年、2021年，该板块营收分别为5.3亿元、8.1亿元、11.7亿元，占总营收的比重分别为84%、87.7%、91%...
站长之家 8月 8日讯：据港交所信息显示，乐华娱乐通过港交所上市聆讯...
日前，顺丰宣布上线智能柜自寄服务。即日起，顺丰香港公司或个人月结客户可于指定顺丰智能柜投寄快件。用户只需在APP下单，然后将快件放入柜机内即可。需要注意的是，顺丰智能柜自寄服务暂只于指定柜机提供。同时，顺丰智能柜自寄服务暂只接受顺丰香港公司或个人月结客户使用，下单时须绑定有效的顺丰香港公司或个人月结账号。此外，顺丰香港还特别推出了中秋礼篮配送服务。即日起至2022年9月15日，顺丰香港以一口特惠价格，帮助用户寄送节日礼盒或礼篮到指定的目的地。中秋礼篮配送服务限重20公斤，单
在当下激烈的市场竞争中，企业想要立于不败之地，稳定的市场是关键。深耕革基布行业十余载，浙江云中马股份有限公司（以下简称“云中马”）深谙此理，一直以来，公司以前瞻性眼光赋能，不断提前布局销售市场，最终发展成为国内领先的革基布生产商。据云中马IPO上市招股书披露，云中马专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。现阶段，云中马客户主要集中于浙江省和福建省。 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度和 2021 年1- 6 月，公司浙江省和福建省客户收入合计占主营业务收入的比例分别为86.75%、88.02%、90.79%和86.6
市场回归理性的过程中，注册制起到了很大的作用，因为在注册制下，上市公司群体出现了较大的分化...比如因为行业属性，某个行业发展比较快，企业需要通过被并购的方式尽快进入资本市场;再如家族传承等原因，也会导致企业倾向于被并购......
站长之家 8 月 25日讯：据界面新闻报道，针对“吉利汽车旗下极氪考虑进行IPO”的报道，极氪相关负责人表示，目前没有新一轮的融资计划...
“碳中和”已成为当下热词，中国在第七十五届联合国大会上提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”...减少产品的碳足迹，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“恒鑫生活”）一直在行动...首先，恒鑫生活衡量从原材料到产品使用寿命耗尽的各个环节与阶段的碳排放...截止 21 年 8 月数据统计，日均回收约2000+，总重量约 2 吨的纸箱，实现循环利用，恒鑫生活每天可减少 3 到 4 吨的碳排放量...更多关于恒鑫生活上市丨恒鑫生活IPO的相关信息，敬请持续关注！......
全球领先的大件商品B2B交易平台大健云仓启动赴美上市的步伐，股票代码「GCT」，预计将于 8 月19日登陆纳斯达克...大健云仓的创新商业模式，也的确获得了丰厚的市场回报，越来越多的客户，选择与大健云仓建立合作关系，共同为国际物流领域贡献创新力量...在申购期，富途过往IPO申购战绩优秀，快手、贝壳、小鹏汽车等 30 家赴港赴美上市企业申购金额超百亿港元......
此前8月18日，木仓科技曾向深交所提交了《关于撤回武汉木仓科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，保荐人华泰联合证券有限责任公司向深交所提交了《关于撤回武汉木仓科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐的申请》...木仓科技提交的招股书显示，木仓科技成立于2011年，旗下有驾考宝典、驾考宝典3D、练车、教练宝典、买车网、买车宝典、平行之家、车友头条、全国违章查询、小猪二手车等多款APP......
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度