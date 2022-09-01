小鹏汽车：8月总交付汽车9578台 同比增长33%

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:就在刚刚，小鹏汽车公布交付数据称，小鹏汽车8月总交付9578台，同比增长33%。包括5745辆p7、2678辆P5、1155辆G3i和G3。
小鹏还表示，2022年前8个月共交付了90085辆智能电动汽车，同比增长96%。
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小鹏汽车公布的最新交付数据显示，2022年8月总交付9578台，同比增长33%；今年1-8月累计交付超9万台，相比去年同期接近翻番，今年国内也同步新增了超9万名鹏友”...作为对比，小鹏汽车7月总交付11524台，同比增长43%...对于小鹏G9，小鹏汽车也给予了厚望，官方表示，小鹏G9预订开启后24小时内，订单就达到22819台，爆款态势显现...在近日发布的财报中，小鹏对于今年第三季度业绩预期，预计交付量将在29000至31000辆之间，同比增长约13.0%至20.8%...
2022年第二季度汽车销售收入为人民币69.38亿元（10.36亿美元），较2021年同期增长93.6%...2022年第二季度汽车总交付量为34，422辆，较2021年同期的17，398辆增长98%...2022年第二季度汽车利润率（即汽车销售毛利润占汽车销售收入的百分比）为9.1%，相较而言，2021年同期为11.0%，而2022年第一季度为10.4%...截至2022年6月30日，小鹏汽车销售网络持续扩张，包括388间门店，覆盖142个城市......
哪吒V车系交付10236台，同比增长122%，突破万台大关。其中哪吒U500车型8月开始大批量交付，哪吒U搭载第三代骁龙座舱平台8155芯片，成为15万元内电车中首个搭载8155芯片的车型。今年1-8月，哪吒汽车已累计交付93185台，同比增长176%。截止2022年8月，哪吒汽车品牌自成立以来，累计交付量189162台。
小红书数据显示，2022年小红书宠物内容同比增长197%，7月日均搜索同比增长338%...平台也积极参与内容生态共建，一方面推出养宠作者扶持计划，一方面开展“带着小可爱一起去撒野”、“特立独行宠物召集令”、“小红书养宠手册”等创意话题活动，助力宠物内容向更多元、更高质方向发展...《中国宠物行业白皮书》显示，当前，国内宠物行业市场规模逾2000亿，人均单只宠物年消费金额超5000元...为了与宠物品牌共探商业灵感，抓住宠物行业新趋势，小红书灵感营销开启“它势力·正得宠”宠物行业TOP智享会......
站长之家 8 月 11日讯：小鹏汽车公布数据称，小鹏G9的24小时订单达22819台，第一天预定的男女用户比例为77∶23...
赛力斯集团股份有限公司发布2022年8月份产销快报，公司8月新能源汽车销量1.46万辆，同比增长310.77%;其中赛力斯汽车销量10045辆，同比增长1277.91%...
财报显示，该季度理想汽车实现营收87.3亿元，同比增长73.3%，上年同期营收50.4亿元，市场预期79.9亿元...理想汽车2022年第二季度的毛利为人民币18.8亿元（280.4百万美元），较2021年第二季度的人民币952.8百万元增加97.1%，较2022年第一季度的人民币21.6亿元减少13.2%...
站长之家 8月 18日讯：吉利汽车公布数据称，上半年营收581. 8 亿元，同比增长29%，净利润15. 5 亿元，同比增长35%...
插电式混合动力汽车产销分别完成14.4万辆和13.5万辆，同比分别增长1.8倍和1.7倍;燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%...其中纯电动汽车产销分别完成257.4万辆和251.8万辆，同比均增长1倍;:插电式混合动力汽车产销分别完成70.2万辆和67.4万辆，同比分别增长1.9倍和1.7倍:燃料电池汽车产销分别完成2094辆和1633辆，同比分别增长2.1倍和1.3倍......
数据显示，财报期内实现营收74.4亿元，同比增长近98%；净亏损达27亿元，相较上年同期11.9亿元的亏损增长126%，环比增长近59%...交付量方面，小鹏汽车第二季度共计销售34422辆，同比增长近98%，环比微降...对于今年第三季度业绩预期，小鹏汽车预计交付量将在29000至31000辆之间，同比增长约13.0%至20.8%；公司总收入在68亿元至72亿元之间，同比增长约18.9%至25.9%，意味着环比将有所下降......
可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率
没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅
有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的
可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。
不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能
不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR
没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升
骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上
是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。
可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头
双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络
不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等
不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本
可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求
可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电
20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快
iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些
6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元
2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型
观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度