小鹏汽车：8月总交付汽车9578台 同比增长33%

小鹏汽车公布的最新交付数据显示，2022年8月总交付9578台，同比增长33%；今年1-8月累计交付超9万台，相比去年同期接近翻番，今年国内也同步新增了超9万名鹏友”...作为对比，小鹏汽车7月总交付11524台，同比增长43%...对于小鹏G9，小鹏汽车也给予了厚望，官方表示，小鹏G9预订开启后24小时内，订单就达到22819台，爆款态势显现...在近日发布的财报中，小鹏对于今年第三季度业绩预期，预计交付量将在29000至31000辆之间，同比增长约13.0%至20.8%...