魔兽世界怀旧服WLK新服冰封王座//巫妖王及阵营怎么选择？

魔兽世界WLK前夕在9月1日就要开启了，此次前夕新增了3个服务器，分别是冰封王座、无敌和巫妖王，很多玩家还不清楚怎么选择服务器和阵营，下面就来为大家分享一下。

1.最近有一个表格流传出来，就是网易团长招募的报名表格，可以看的出来冰封王座中报名的人数是最多的，对于普通玩家而言，冰封王座这个名称应该是三个当中最好听的，自然人数会是最多的。从整体上来看，冰封王座的部落是大于联盟的，但是联盟应该人数也不少，如果喜欢热闹的玩家，可以选择冰封王座，阵营选择部落和联盟都可以，部落应该会是优势一点，但是可以预见必定排队，不适合上班族玩家。

2.其中无敌服务器的人数是第二多，部落方面看起来人数也是更为多，如果喜欢部落的玩家也可以去无敌服务器。

3.巫妖王这个服务器来看，数据很少，联盟公会稍微多一点点，但是凭借这点数据是看不出来哪个阵营人多，如果新服前两个都进不去的话，那么只能去巫妖王了，无论是联盟玩家还是部落玩家都是可以选择去这个服务器，到时候哪个阵营人数多还真不好说，毕竟初期谁都不想排队，如果新服排队不严重，巫妖王这个服务器也可能是上班族人数最多的。

4.总而言之，新服的火爆已经可以预见，如果人数超出预期，网易肯定会在当天加开服务器的，这点不用担心，所以随时注意微博和官网的消息即可。

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