魔兽世界怀旧服赛季服几点开服 赛季服开服时间详情

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内容

PvP

魔兽世界怀旧服的赛季服马上就要开启了，很多玩家还不清楚具体的开服时间，下面就来为大家详细的介绍一下。

旧世赛季服于北京时间11月17日上午7点正式上线!

在精心设计的赛季服环境中体验“更快的提升和更有挑战性的内容”!

全新《魔兽世界》经典旧世赛季服已经开启角色名称预约，所有服务器将即将同步上线!

《魔兽世界》经典旧世赛季服迎来了许多改动，快来看看冒险旅程中等待大家的变化:

系统

所有60级以下角色都会获得“冒险等待着你”增益效果 该增益效果使完成任务获得的经验值提高40%。 该增益效果还会使完成组队和地下城任务获得的经验值进一步提高。

在团队副本中，玩家无法再获得世界增益效果的加成，例如屠龙者的咆哮、酋长的祝福和赞达拉之魂。

移除了增益效果和减益效果的数量限制。

玩家和一名或多名等级远远高于敌人的玩家组队时，消灭敌人获得的经验值大幅减少。

调整了被一个玩家或队伍“碰”过、随后被其他玩家或队伍消灭的敌人奖励的经验值的运算方式。

“燃烧的远征”推出的寻求组队工具将会登陆赛季服。

改进了聊天举报反馈。 为举报聊天中不当行为以及很可能被举报的玩家添加了聊天内确认信息。 在游戏中以语言骚扰或其他不当聊天行为举报玩家时，玩家会在该玩家受到制裁措施时收到确认信息。 当我们发现你的行为存在一定程度的恶化时，我们会向你发送警告信息，帮助你在遭到处罚之前改正行为。 当系统发现玩家存在严重的不当行为时，可能会跳过警告阶段，直接采取措施。 “/屏蔽”（/ignore）可以屏蔽该玩家的《魔兽世界》账号下的角色。



内容

奥妮克希亚的巢穴和熔火之心的敌人经过了大幅调整: 提高了首领和其他首领战生物的生命值。 增强了许多现有的首领机制，增添了新的机制，以考验赛季服中的玩家。

在所有区域中，大幅增加了采矿和草药学采集点的数量，同时: 草药学满级的玩家在高等级草药学采集点中有几率获得黑莲花。 西瘟疫之地和东瘟疫之地增加了新的瘟疫花刷新点。 调整并新增了地下城中的草药学采集点。

提高了部分制作材料的获取，例如元素火焰、元素之土和元素之水。

铁炉堡和幽暗城中出现了上层精灵观察者，他们希望记录携带着“钢铁之魂”的冒险者。

部分地下城敌人获得了小幅调整: 斯坦索姆——现在所有斯坦索姆的亡灵生物进入战斗30秒后免疫诱捕效果，再过30秒后免疫定身效果。 玛拉顿——玛拉顿的许多生物进入战斗30秒后免疫诱捕效果，再过30秒后免疫定身效果。 玛拉顿——免疫定身效果30秒后，敌人的移动速度提高50%。 玛拉顿和斯坦索姆——任意类型的控制效果（除诱捕和定身之外）会重置诱捕免疫、定身免疫和速度增益效果。 祖尔法拉克——减少了祖尔法拉克的巨魔僵尸掉落的丰厚财宝。大部分此前由巨魔僵尸掉落的战利品被分配给了地下城中的其他敌人。

黑石深渊的居民对犯罪行为越发戒备，现在如果他们怀疑人群中混有窃贼，就会试图将自己最宝贵的物品藏好。

降低了训练骑乘技能和购买40级坐骑的花费。

厄运之槌将在赛季服上线时开放。

厄运之槌的戈多克大王首领战结束时，未碰过首领的玩家无法再拾取戈多克贡品。

1.10补丁中对地下城奖励所做的改动将在赛季服上线时生效，这包括了神像、圣契和图腾的推出，以及对黑石深渊的正义之手等物品的掉落地点和掉落率的调整。

1.6至1.11补丁对声望商人和物品掉落所进行的改动与新增内容将在赛季服上线时生效，仅有几个例外: 在后续内容阶段中开放的商人出售或声望相关物品，例如赞达拉部族。 （世界掉落）的泰坦护腿和先知之刃设计图将在后续内容阶段开放。

可以在希利苏斯的暮光之锤营地召唤元素圣殿骑士和公爵，协助玩家在赛季服上线时完成2号地下城套装任务线。 请注意，在安其拉战争捐献活动开始之前，与安其拉相关的其他塞纳里奥要塞和希利苏斯活动依然不会开放。

50级的职业任务将在赛季服上线时开放。

钻石水瓶饰品的使用效果提供的治疗不再获得治疗加成或法术强度的增效。

PvP

每周军阶获取上限提高至两倍。每周都能以服务器级阵营头号军阶完成结算的玩家能够以原版《魔兽世界》双倍的速度提升军阶。

战歌峡谷、阿拉希盆地和奥特兰克山谷，及其对应声望与奖励，都将在赛季服上线时开放。

赛季服带回了原版《魔兽世界》1.11补丁中从奥特兰克山谷移除的许多部落和联盟卫兵NPC。

东瘟疫之地的世界PvP目标将在赛季服上线时开启。

我们期待看到玩家能在“钢铁之魂”的陪伴下面对这些挑战。别忘了——在赛季服收官时，你可以选择将角色永久转移到本地区现有的一个经典旧世服务器中。这项免费服务将在赛季结束后的限定时间内开放。

敬请关注《魔兽世界》官方网站，了解最新的开发情况。

我们在艾泽拉斯不见不散!