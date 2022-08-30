站长之家(ChinaZ.com) 8月30日消息:爱奇艺发布截至2022年6月30日的第二季度财报。财报显示，爱奇艺第二季度营收66.6亿元，同比下滑13%，市场预估66.8亿元;归属于爱奇艺的净亏损为2.140亿元(约合3190万美元)，而上年同期净亏损14亿元。不按美国通用会计准则(Non-GAAP)，归属于爱奇艺的净利润为7830万元(约合1170万美元)，而上年同期净亏损11亿元。

爱奇艺第二季度日均订阅会员总数为9830万，而2021年同期为9920万，2022年第一季度为1.014亿;会员服务营收43亿元，同比增长7%，官方称这主要得益于多元的优质内容提升了用户体验，带动月度平均单会员收入（ARM）增长;每会员月平均收入(ARM)为14.53元，而2021年同期为13.42元，2022年第一季度为14.69元。

二季度在线广告、内容发行和其他营收分别为12亿元、4.79亿元和6.98亿元。

成本方面，2022年 Q2爱奇艺营收成本为52亿元，同比下降24%。内容成本当季支出39亿元，同比下降24%。内容成本的降低得益于内容策略的优化以及运营效率的提高。当季整体运营费用同比下降31%。Non-GAAP 标准下，二季度爱奇艺实现运营利润3.44亿元，运营利润率为5%。去年同期运营亏损7.79亿元，运营亏损率为10%。二季度运营利润环比增长5%。

「在二季度，我们克服了宏观经济的不利影响，实现了运营利润环比增长，过程极具挑战，但结果令人振奋。」爱奇艺创始人、CEO龚宇表示，「爱奇艺在三季度与抖音集团、太盟投资集团（PAG）等重要伙伴达成合作，同时凭借一系列爆款内容的强劲势头，我们有信心未来持续实现利润增长。」

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