拼多多跨境电商平台Temu预计9月1日上线 要求商家确保库存

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:此前，《晚点LatePost》报道称拼多多正在筹备跨境电商平台，并将率先在美国上线。而现在，一位已经通过拼多多跨境电商平台审核的卖家透露，其已经收到平台通知，拼多多跨境电商平台预计在9月1日正式上线。

通知要求，通过审核的卖家需尽快将全部sku上架到到店铺后台，全部sku整理外推图片集合包，美国爆款商品安排寄样。

平台表示，针对美国市场，拼多多单独推出开售前的外推广告，抢流量的商家，尽快按照要求提供图片:

1.请确保提交的商品图片合规有授权!（非shein专供;﹔非网红图网络图;保证会上传到平台）

2.请确保商品9月1日有库存!!

3.款式图:

1）数量:至少5张，1正面+1背面+3张细节图（特色展示图)

2）要求:商品图片要求

根据卖家后台信息，拼多多跨境电商平台的名称为“Temu”。有媒体发现Temu的域名kuajing.pinduoduo.com本身的域名年龄已经达到12年18天，今年8月1日，上海寻梦信息技术有限公司（即拼多多）进行了备案更新。

另据广州一位入驻卖家介绍，拼多多跨境平台的一级类目共21个，具体包括:CD和黑胶唱片、办公用品、宠物用品、大家电、电子、工业和科学、家居厨房用品、家居装修、健康和家居用品、乐器、美容和个人护理、汽车用品、视频游戏、手机和配件、庭院、草坪和园艺、玩具与游戏、母婴用品、服装、鞋靴和珠宝饰品、运动与户外用品。像办公用品还有二级、三级及四级类目。

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