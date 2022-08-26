谷歌安卓车载系统 Android Automotive 13 正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日消息:本月初，安卓 13 系统在Pixel手机上正式推出，此后进入AOSP，它将被其他安卓智能手机制造商和其他版本的平台所使用。现在谷歌已经正式发布了安卓车载系统Android Automotive 13。

AndroidAutomotive是谷歌基于Android的车载娱乐系统操作系统。相比Android Auto只是将App和内容从手机投影到汽车，Automotive功能更加独立，具有自己的Play商店和音乐播放功能。

安卓车载系统Android Automotive 13在摄像头、框架、连接性、电源、隐私、传感器、遥测、用户管理和车辆集成等方面进行了改进。

Android Automotive 13 更新内容如下：

摄像头

Android camera2 API。允许第三方消费者应用程序同时访问一个或多个车载摄像头，而不会影响扩展视图系统 (EVS) 的性能和行为。

按相对位置枚举相机设备。允许客户端根据相对位置枚举和打开摄像头设备（或视频流），以及对客户端隐藏的硬件详细信息（例如，设备节点名称）。

EVS 热插拔事件。添加热插拔摄像头的通知和处理。

汽车框架

汽车框架主线。添加了一个新的汽车框架模块，其中包括汽车 API 和汽车服务。这使得能够独立于 Android 平台版本更新汽车堆栈。

驾驶安全区域支持。允许应用程序指定区域以确保驾驶安全，并允许系统指定区域并提供临时豁免。

将车辆 HAL 从 HIDL 迁移到 AIDL。HIDL HAL 仍受支持，但仅应将新属性添加到新的 AIDL 车辆 HAL。

在 VHAL 中支持更大的有效负载和批处理调用。VHAL 现在可以通过共享内存传递更大的有效负载。批处理调用允许更有效地发送多个请求。

集群的导航元数据填充。此功能使用附加字段扩展导航状态 API 中的导航状态协议缓冲区来描述导航元数据。

触摸模式。在 Android 13 中，通知现在与焦点事件分离。在 Android 12 及更早版本中，焦点和触摸模式由相同的 C++ 原生 FocusEvent 表示。触摸模式更改现在在一个新事件 TouchModeEvent 中表示。这个新的本机事件会针对所有现有窗口进行调度，无论是否有焦点。

连接性

启用超宽带 (UWB)。为定位 UWB 标签提供多锚点支持，精度为 10 厘米。

蓝牙主线集成。将汽车蓝牙变成一个模块，以支持独立于 Android 平台版本的更新。在谷歌的持续支持下，隐藏 API 会迁移到系统 API。

Gabledorsch。启用了更新版本的蓝牙堆栈，支持汽车用例。

车联网。添加对基于以太网的网络的控制，包括 IP 配置、网络功能、应用程序访问控制列表的动态管理，以及动态连接和断开网络的能力。

参考 TCU。通过 Telephony HAL 将外部远程信息处理 ECU 与 Android 集成变得更加简单。

投影支持。添加了一个新 API，以将 VendorElements 作为生成的 hostapdAP 配置的一部分。

用于在 Wi-Fi 关闭时获取 Wi-Fi 频道和国家代码列表的 API。

电源

支持挂起到磁盘。断电模式保存 RAM 的内容。支持挂起到磁盘和挂起到 RAM。

控制关机过程。允许供应商在车库模式前后及时采取行动。

隐私

汽车的许可模型。权限模型的更改平衡了驾驶时的安全、隐私和用户体验。

开车后许可决定提醒。提醒已停车的用户在驾驶时做出的许可决定。

最近的许可决定。最近的权限决定显示在隐私设置中，使用户能够更改权限决定。

汽车的隐私仪表板。允许用户在隐私设置中查看最近的应用权限使用情况，包括传感器（例如位置、麦克风和摄像头）的事件时间线和 GMSCore 使用情况的子属性。

传感器

Android 传感器框架中的新传感器类型。为受限轴和航向添加了新的惯性测量单元 (IMU) 传感器类型，以支持不同的传感器配置和导航用例。

遥测

OEM 遥测。使 OEM 能够使用基于 Android 的信息娱乐系统来配置和收集车载信息娱乐 (IVI) 和车辆数据。

用户管理

改进的用户生命周期事件管理。添加了新的用户生命周期过滤器以提高性能并简化客户端代码。

车辆集成

新的 VHAL 属性。为雾灯、电动汽车充电、拖车、车辆重量和车轮tick 添加了新属性。

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