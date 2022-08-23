福布斯中国2022中国ESG 50榜单：阿里、腾讯上榜

站长之家（ChinaZ.com）8月23日 消息:今日，福布斯中国首次发布2022中国ESG50榜单，旨在寻找中国企业在ESG层面的最佳实践，聚焦企业在Environmental（环境）、Social(社会)和Governance(公司治理)的作为和信息披露等情况，从中剖析和发现中国ESG发展现状及未来趋势。

据了解，该榜单遵循联合国ESG框架和原则，从2022福布斯全球企业2000强（依据全球上市公司当年的营收、利润、资产和市值四个方面指标来排名）中选取了在ESG层面先行一步的50家中国企业。其中有多家科技公司上榜，包括阿里巴巴集团、小米集团、京东集团、百度、腾讯控股、网易等。

从行业分布来看，入选企业覆盖金融、能源、工程建造、房地产、互联网、电子设备等十多个行业。其中，金融行业数量位居第一，占比达20%;能源和工程建造并列第二位，占比同为14%;第三位是房地产和互联网，占比均为10%。

数据显示，近年来，发布ESG相关的独立报告的A股上市公司数量逐年增加，2021年达1，130家，占所有A股上市公司的26.9%。但2021年只有66家企业发布纯粹的ESG报告，占所有A股上市公司的1.57%左右。

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