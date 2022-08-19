乐天百货国内最后一家门店出售

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:据韩联社报道，乐天购物8月18日表示，董事会上月通过出售中国成都乐天百货的决议，这是乐天在华最后一家百货门店。有关人士称正在推进出售股权，收购方及细节尚未敲定。

企查查APP显示，乐天百货（成都）有限公司成立于2012年，注册资本7060万美元，由乐天购物株式会社全资控股。企查查显示，乐天设立在上海的中国总部，即乐天(中国)企业管理有限公司已于8月12日注销;另外，沈阳乐天百货已增加清算信息

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