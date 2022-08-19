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抖音与饿了么达成本地生活服务合作 用户在线点单即时配送

2022-08-19 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:今日，饿了么抖音共同宣布达成合作。双方将携手探索本地生活服务的新场景升级，通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。

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抖音方面表示，依据合作，饿了么将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为抖音用户提供从内容种草、在线点单到即时配送（“即看、即点、即达”）的本地生活服务新体验。

饿了么方面也称，通过合作双方将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务。同时还将共同投入更多创新资源，支持本地生活商家发展，更好地满足消费者城市生活即时需求。

饿了么表示，与抖音的合作是一个新的开始，我们相信这次合作将进一步提升商家数字化经营能力，为消费者带来本地生活服务新体验，为全行业的升级发展带来新空间。秉承开放、共赢的理念，为建设更加健康、可持续发展的本地生活生态加一把力。

小微企业是国民经济的毛细血管，餐饮等生活服务商家也是城市生活重要组成部分。抖音和饿了么一致认为，此次合作是共同探索未来、携手顺应商家数字化经营需求的重要一步，也希望能助力广大中小商家进一步提升经营效率，为实体经济发展添砖加瓦。

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    按照以下方法操作。在确保手机联网正常、手表和手机蓝牙连接正常的前提下，Xiaomi Watch Color2可以通过以下任意一种方式唤醒小爱同学，说出语音命令，手表识别语音命令并启动对应的服务。1、长按电源键1秒唤醒;2、手表进入应用列表页面，点击小爱同学图标;3、手表主页面左右滑动进入小爱同学卡片，点击悬浮球唤醒。

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    按照以下方法进行连接。支持连接蓝牙耳机，连接方式如下：1.打开手表设置---蓝牙耳机，等待蓝牙耳机搜索完成，在蓝牙耳机列表中点击要连接的耳机，等待手表连接成功即可；如有已配对的蓝牙耳机，点击要连接的耳机名称，进入详情页点击重新连接，等待手表连接成功。2.耳机管理：已配对的耳机会展示在耳机列表中，点击要进行管理的耳机，可在详情页对耳机断开连接、恢复连接、取消配对。3.使用场景：除通话过程和语音助手外，所有手表音频均支持通过蓝牙耳机播放。

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    降价不多AirPods Pro2发布出来后，airpods3的价格可能有一些小幅下降，但不会降价特别多，主要原因是airpods3和AirPods Pro2定位不一样，airpods3是入门型号，半入耳设计，没有主动降噪功能，其原本的定价已经是比较便宜，因此他们的用户群体不太一样，价格因此也影响不大

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