抖音与饿了么达成本地生活服务合作 用户在线点单即时配送

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:今日，饿了么和抖音共同宣布达成合作。双方将携手探索本地生活服务的新场景升级，通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。

抖音方面表示，依据合作，饿了么将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为抖音用户提供从内容种草、在线点单到即时配送（“即看、即点、即达”）的本地生活服务新体验。

饿了么方面也称，通过合作双方将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务。同时还将共同投入更多创新资源，支持本地生活商家发展，更好地满足消费者城市生活即时需求。

饿了么表示，与抖音的合作是一个新的开始，我们相信这次合作将进一步提升商家数字化经营能力，为消费者带来本地生活服务新体验，为全行业的升级发展带来新空间。秉承开放、共赢的理念，为建设更加健康、可持续发展的本地生活生态加一把力。

小微企业是国民经济的毛细血管，餐饮等生活服务商家也是城市生活重要组成部分。抖音和饿了么一致认为，此次合作是共同探索未来、携手顺应商家数字化经营需求的重要一步，也希望能助力广大中小商家进一步提升经营效率，为实体经济发展添砖加瓦。

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