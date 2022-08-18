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小天才接受京津冀消协整改建议 此前因平板涉黄涉暴被约谈

2022-08-18 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:北京市消协消息，8月18日，北京市消费者协会、天津市消费者协会、河北省消费者权益保护委员会与广东小天才科技有限公司召开“小天才T1儿童平板电脑问题整改沟通会”。对三地消协组织提出的整改建议，小天才公司代表当场承诺全部接受。

据悉，此前三地消协向小天才公司提出整改建议，要求其于8月28日前将整改报告复函三地消协。

QQ截图20220818150212.png

整改建议主要内容包括:

建议小天才公司公布通告。在其官方渠道、《中国消费者报》及三地消协组织微信公众号分别刊登《通告》，以回应社会对此事件的关注。内容包括但不限于:可下载含不良内容APP情况出现的贵司责任、应急措施及下一步整改方案、贵司对此事的认知及向广大消费者真诚致歉。

建议采取根治措施，堵塞使用漏洞。采取远程下载等方式立即对已售出涉事产品软件系统进行升级，采取根除措施，保证未成年人没有机会使用成人APP，并保证成人APP的合法合规性;采取有效手段，保证已售出涉事产品的使用者不能使用已经下载到平板电脑中的含不良内容APP。同时，在官方渠道刊登具体实施措施。

建议停止销售经营。在彻底根除含有不良内容APP下载到平板电脑中的可能之前，未售出的库存同型号平板电脑不进行销售。

建议暂停相关宣传。在彻底堵塞一切“漏洞”、切实保证内容合法合规并充分符合儿童特点之前，暂不使用含有“儿童平板电脑”、“专为孩子设计的平板”、“精选优质内容，每个内容上架前均需安全检查”等相关宣传，避免误导消费者。

建议与消协组织建立投诉直通渠道。对消协受理的有关“小天才”的投诉要做到提级处理，积极响应、快速解决。

据了解，7月11日，《中国消费者报》报道了小天才T1儿童平板电脑应用商店可下载含有不良内容的游戏、漫画等APP问题。7月18日，三地消协联合约谈了小天才公司并向其发出《查询函》，要求其在7月28日前对八个方面的问题做出答复。

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