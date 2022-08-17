交通运输部：7月份全国网约车订单超6.9亿单 环比上升9.3%

站长之家 8月 17日讯：据交通部公布数据显示，截至 2022 年 7 月 31 日，全国共有 279 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可， 7 月份共收到全国网约车订单信息6. 95 亿单，环比上升9.3%。
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在今日的交通运输部举行的7月份例行新闻发布会上，针对“网约车行业抽成阳光行动目前进展如何、取得哪些成效?”的提问，交通运输部回应称，在各方共同努力下，网约车行业抽成“阳光行动”进展顺利，分阶段目标任务完成情况较好...交通运输部表示，滴滴出行、T3出行、曹操出行、首汽约车、美团出行、万顺叫车、享道出行、如祺出行、阳光出行、高德、嘀嗒等这11个主要平台公司按照要求，积极做好公开计价规则、合理设定抽成比例上限并公开、驾驶员端实时显示抽成比例等各项工作，组织对应用程序界面进行了升级优化......
对此，网约车平台方明确表示，司机应配合乘客开关空调，禁止以空调费”等各种名义向乘客多收附加费或拒载乘客，而对于违反相关标准的司机，在服务分数和派单上都有一定的惩罚措施...营运者要求乘客单独支付空调费用，显然没有任何合同依据及法律依据...遇到这种情况，乘客除拒绝支付不合理费用之外，还可以向平台投诉营运司机，由平台自行澄清事实并按照服务承诺及内部制度给予处理...
交通部发布最新数据，显示目前各主要网约车平台公司的抽成比例上限在18-30% 之间，且目前各主要平台公司均已按要求设计了包含抽成计算信息的界面，向网约车驾驶员实时显示...对外卖平台来说，国内外平台的佣金差异很大，据亿欧的研究显示，美国 GrubHub、Uber Eats 和英国的 Deliveroo 平台的佣金率普遍要超过30%，以 DoorDash 为例，2021年推出了佣金分档制度，和商家收取基础的15% 的保底服务费，如果商家要买流量搞活动，额外还有25% 和30% 两档的佣金收费......
站长之家 7 月 28日讯：在今日的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部公布数据称，在公开计价规则方面，各网约车平台公司均已通过应用程序App等形式向社会主动公开了计价规则...
就此一位万顺叫车司机表示，自从加入到万顺叫车以来，工作起来就很舒心，也没遇到开不开空调的问题，因为他在高温天气一直都是开着空调的......
“网约车开空调是一种义乌吗”话题也引发网友热议...据新京报报道，北京的董先生打网约车，上车后提出开空调，司机以单价太便宜拒绝，之后将车停在路边并拒载...有网友认为，乘客花钱打车，司机开空调是基础的配套服务...
有些司机甚至会在座椅靠背上张贴了由于乘车费用低无法开空调，需要开空调需加10元现金”的声明，还附上了单独的收款二维码...由于近期多地天气炎热，温度十分之高，坐车不开空调犹如受刑，不过油价居高不下，开空调对于运营成本来说也确实会有一定的增加，所以这事成为了不少乘客与司机的主要矛盾...美团、享道客服对此表示，开空调非平台硬性规定，但如果乘客这边有要求，可以和司机协商，是不允许司机强制收费的；...目前一些网约车平台明确了打车费中默认包含了空调服务费用，但也有一些平台未将空调服务相关问题明确写入服务协议中......
对于网约车司机拒开空调事件，有声音提出要严格保障乘客权益，要求网约车司机根据乘客需求及时开启空调......
给大家报告几个数据，到6月末，我们全国建成并开通的5G基站是185.4万个，千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力，就是说全国4亿户家庭都可以使用千兆光网，应该说这些基础设施为我们智能家电应用筑牢了非常好的网络支撑...
1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。
防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。
不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。
有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。
预计1999元AirPods Pro2 首发价，也就是官方零售价预计是1999元，和上一代的价格是一样的。AirPods Pro2主要升级的地方是芯片升级，让耳机功耗更低提升了续航，此外在降噪功能也有提升，同时会支持持蓝牙 5.2 和 LC3，提高了音效
按照以下步骤安装拆卸。拆卸和安装表带1．拨动表带弹簧扣，提起表带将其取出。2．将表带一侧插入表耳中，拨动表带弹簧扣，另一侧对准表3.耳并释放表带弹簧扣，听到“咔哒”一声，表带已安装。3．拉拽表带，确保表带安装成功。
芯片、功耗、续航等均有提升AirPods Pro2提升的方面包括更强大的芯片、更好的功耗控制和降噪能力；完全支持苹果查找应用；心率监测；音效提升，支持蓝牙 5.2 和 LC3 ，拥有更好的音质和独特的音频功能；采用 USB-C 接口；助听器功能
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装SIM卡。eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡（电子SIM卡）。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。
有AirPods Pro2有通透模式也有降噪模式。长按任意一侧的 AirPods Pro2，直到听到轻微的切换提示音，即可切换降噪与通透模式。开启通透模式后可以听到周围环境的声音，在与人面对面交流时，无需摘下耳机，而整个过程是无需摘下耳机的
按照以下步骤进行。Xiaomi Watch Color2接听和拨打电话方式如下：1.通过小米运动健康APP连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。2.接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。3.拨打电话: 在手表端进入通话 APP 会显示通话记录，点击号码即可拨打电话 （手机同步操作）。或者手表端显示 “未接来电”界面点击回拨。
有AirPods Pro2继续保留了主动降噪功能，在耳机中可以使用降噪功能、通透模式等，对比普通的AirPods系列也是Pro版本最突出的功能，因此会继续使用。如果配合中型和大型的橡胶耳塞套均能够获得“良好的密封”效果
约36.3g。小米Watch Color 2的重量大概是36.3g，这个是不包含表带的重量，可以说是非常轻了，如果不喜欢太重手表的朋友，小米Watch Color 2是一个很不错的选择。
耳机放入耳机盒可自动充电AirPods Pro2在不使用的时候放入耳机盒就可以自动充电，耳机放到无线充电器上后会看到充电指示灯亮起，说明当前正在进行无线充电。但平时充电盒也是需要充电的，需要使用数据线连接充电器进行充电，一般每次充满电可以使用24小时
1.43英寸。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。配470mAh电池，典型模式下 12 天续航，长续航模式 24 天， 30 小时GPS运动续航。
支持。Xiaomi Watch Color2支持安装第三方应用。安装方式:在App中---“我的”页面---点击进入“应用商店”。在“我的应用”页签下可以点击卸载，在“应用市场”页签下可以下载、更新已经安装的应用。贴士:第三方应用只支持 Android6.0及以上的小米手机。不支持第三方手机（含 iOS）使用。
预计是W2芯片AirPods Pro2预计会使用W2芯片，新的芯片加入到AirPods产品内部之后，预计会带来更多新功能，同时也有可能提升续航能力，AirPods Pro2也会继续保持降噪功能，增加更多健康类的功能
可以AirPods Pro2可以直接接电话。只要AirPods Pro2和已经配对的iPhone在一定的范围内，就可以接听电话。当手机有来电时，可以通过轻点两下AirPods来接听，打开iphone的蓝牙设置，找到AirPods耳机， 进入设置界面，在设置界面可以分别设置轻点两下AirPods的功能，设置好以后就可以接听电话
不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装微信，支持接收手机端APP（如电话、短信、q q、微信等提醒），需在小米运动健康APP中将应用的消息通知打开。可以在手表上查看手机上的消息通知，消息通知以列表的方式展现，不支持回复。打开方式:小米运动健康APP---消息通知---开启消息通知---选择应用开启通知（q q、微信、电话、短信等）。温馨贴士:在小米运动健康APP中开启通知消息的应用，需同时开启手机端的通知权限。
可以AirPods Pro2支持无线充电，原装充电盒 支持无线充电 (Qi) ，充电接口为Type-C，可以使用苹果旗下的各种充电器为其充电，最佳是20W以上的充电器。AirPods Pro2可以连续聆听4. 5 小时，配合充电盒续航时间超过 24 小时。