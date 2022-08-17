交通运输部：7月份全国网约车订单超6.9亿单 环比上升9.3%

交通部发布最新数据，显示目前各主要网约车平台公司的抽成比例上限在18-30% 之间，且目前各主要平台公司均已按要求设计了包含抽成计算信息的界面，向网约车驾驶员实时显示...对外卖平台来说，国内外平台的佣金差异很大，据亿欧的研究显示，美国 GrubHub、Uber Eats 和英国的 Deliveroo 平台的佣金率普遍要超过30%，以 DoorDash 为例，2021年推出了佣金分档制度，和商家收取基础的15% 的保底服务费，如果商家要买流量搞活动，额外还有25% 和30% 两档的佣金收费......