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1688平台修订实力商家相关服务协议 删除不退款约定

2022-08-17 11:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:日前，1688平台发布了实力商家相关服务协议修订通知，修订后的协议将于2022年8月22日生效。

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通知称，为了更好地服务平台的实力商家会员，进一步提高您的服务体验和保障您的权利，1688平台现对《实力商家服务协议》及《深度认证服务协议》做如下修订:

《实力商家服务协议》:

1、删除不退款的约定;

2、明确违约金相关内容:明确3000元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等），具体见第五条、第八条;

3、细化了平台向您退款的内容:细化了退款的的前提条件以及退款计算规则（将以服务的实际开通天数为基础进行计算），具体见第九条;

4、增加了1688员工出现不正当竞争行为时，您的举报渠道:competition-compliance@alibaba-inc.com，具体见第十二条;

5、其他内容修订。

具体以您签署的协议约定为准，请您仔细阅读后签署。

《深度认证服务协议》:

1、删除服务费收取及不退费的相关表述;

2、删除目前实际已不适用的相关约定（如二次认证等）;

3、细化深度报告期限，具体见第5条;

4、更新附件《深度认证信息变更及处理方式》;

5、增加了1688员工出现不正当竞争行为时，您的举报渠道:competition-compliance@alibaba-inc.com，具体见第12条;

6、其他内容修订。

具体以您签署的协议约定为准，请您仔细阅读后签署。

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  • 小米Watch Color 2怎么连wifi？

    按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。

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    预计1999元AirPods Pro2 首发价，也就是官方零售价预计是1999元，和上一代的价格是一样的。AirPods Pro2主要升级的地方是芯片升级，让耳机功耗更低提升了续航，此外在降噪功能也有提升，同时会支持持蓝牙 5.2 和 LC3，提高了音效

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  • 小米Watch Color 2怎么安装拆卸表带？

    按照以下步骤安装拆卸。拆卸和安装表带1．拨动表带弹簧扣，提起表带将其取出。2．将表带一侧插入表耳中，拨动表带弹簧扣，另一侧对准表3.耳并释放表带弹簧扣，听到“咔哒”一声，表带已安装。3．拉拽表带，确保表带安装成功。

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    芯片、功耗、续航等均有提升AirPods Pro2提升的方面包括更强大的芯片、更好的功耗控制和降噪能力；完全支持苹果查找应用；心率监测；音效提升，支持蓝牙 5.2 和 LC3 ，拥有更好的音质和独特的音频功能；采用 USB-C 接口；助听器功能

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  • AirPods Pro2有通透模式吗？

    有AirPods Pro2有通透模式也有降噪模式。长按任意一侧的 AirPods Pro2，直到听到轻微的切换提示音，即可切换降噪与通透模式。开启通透模式后可以听到周围环境的声音，在与人面对面交流时，无需摘下耳机，而整个过程是无需摘下耳机的

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  • 小米Watch Color 2怎么打电话？

    按照以下步骤进行。Xiaomi Watch Color2接听和拨打电话方式如下：1.通过小米运动健康APP连接手表过程中，授权手表进行蓝牙音频连接。确保手机和手表保持蓝牙连接（可打开手机蓝牙连接列表，检查手表设备是否显示已支持音频及通话）。2.接听电话:手机来电时，手表将同步提示来电，手表端点击接听按钮或挂断按钮，可以接听/拒接电话（手机同步操作）;使用手机接听时，可在音频设备中选择小米手表，也可以使用手表进行通话。3.拨打电话: 在手表端进入通话 APP 会显示通话记录，点击号码即可拨打电话 （手机同步操作）。或者手表端显示 “未接来电”界面点击回拨。

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    有AirPods Pro2继续保留了主动降噪功能，在耳机中可以使用降噪功能、通透模式等，对比普通的AirPods系列也是Pro版本最突出的功能，因此会继续使用。如果配合中型和大型的橡胶耳塞套均能够获得“良好的密封”效果

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  • 小米Watch Color 2有多重？

    约36.3g。小米Watch Color 2的重量大概是36.3g，这个是不包含表带的重量，可以说是非常轻了，如果不喜欢太重手表的朋友，小米Watch Color 2是一个很不错的选择。

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  • AirPods Pro2是怎么充电的？

    耳机放入耳机盒可自动充电AirPods Pro2在不使用的时候放入耳机盒就可以自动充电，耳机放到无线充电器上后会看到充电指示灯亮起，说明当前正在进行无线充电。但平时充电盒也是需要充电的，需要使用数据线连接充电器进行充电，一般每次充满电可以使用24小时

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  • 小米Watch Color 2屏幕多大？

    1.43英寸。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。配470mAh电池，典型模式下 12 天续航，长续航模式 24 天， 30 小时GPS运动续航。

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  • 小米Watch Color 2支持安装第三方软件APP吗？

    支持。Xiaomi Watch Color2支持安装第三方应用。安装方式:在App中---“我的”页面---点击进入“应用商店”。在“我的应用”页签下可以点击卸载，在“应用市场”页签下可以下载、更新已经安装的应用。贴士:第三方应用只支持 Android6.0及以上的小米手机。不支持第三方手机（含 iOS）使用。

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  • AirPods Pro2是什么芯片？

    预计是W2芯片AirPods Pro2预计会使用W2芯片，新的芯片加入到AirPods产品内部之后，预计会带来更多新功能，同时也有可能提升续航能力，AirPods Pro2也会继续保持降噪功能，增加更多健康类的功能

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  • AirPods Pro2可以直接接电话么？

    可以AirPods Pro2可以直接接电话。只要AirPods Pro2和已经配对的iPhone在一定的范围内，就可以接听电话。当手机有来电时，可以通过轻点两下AirPods来接听，打开iphone的蓝牙设置，找到AirPods耳机， 进入设置界面，在设置界面可以分别设置轻点两下AirPods的功能，设置好以后就可以接听电话

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  • 小米Watch Color 2可以用微信吗？

    不支持。Xiaomi Watch Color2不支持安装微信，支持接收手机端APP（如电话、短信、q q、微信等提醒），需在小米运动健康APP中将应用的消息通知打开。可以在手表上查看手机上的消息通知，消息通知以列表的方式展现，不支持回复。打开方式:小米运动健康APP---消息通知---开启消息通知---选择应用开启通知（q q、微信、电话、短信等）。温馨贴士:在小米运动健康APP中开启通知消息的应用，需同时开启手机端的通知权限。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2可以无线充电吗？

    可以AirPods Pro2支持无线充电，原装充电盒 支持无线充电 (Qi) ，充电接口为Type-C，可以使用苹果旗下的各种充电器为其充电，最佳是20W以上的充电器。AirPods Pro2可以连续聆听4. 5 小时，配合充电盒续航时间超过 24 小时。

    AirPods Pro2

  • 小米Watch Color 2什么时候出的？

    2021年9月27日。2021年9月27日，小米Civi新品发布会上，小米Watch Color2发布。Watch Color2支持117种运动模式，19种专业运动模式，支持双频GPS、四模定位、5ATM防水（游泳可佩戴），支持第三方APP(内置百度地图、咪咕善跑、计算器、滴答清单等)、支持蓝牙通话、NFC等。建议零售价999元，首发预售优惠价899元，2021年9月27日15:30开启订金预售(订金50元)，9月30日早10点全渠道正式开售。

    小米Watch Color 2

  • 小米Watch Color 2价格多少钱？

    约899元。小米Watch Color 2的目前的售价大概是在899元左右，电商平台不同的时间价格都不一样。小米Watch Color 2手表采用1. 43 英寸AMOLED高清视网膜屏，像素密度326PPI，60Hz刷新率，金属表圈，亲肤表带， 3 色表框+ 6 色表带（黑、蓝、白、绿、黄、橙），内建200+表盘，36.3g轻量机身。

    小米Watch Color 2

  • AirPods Pro2外观有区别吗？

    有AirPods Pro2和上一代AirPods Pro在外观上有比较大的不同，首先耳柄可能会变短，同时还提供了新的黑色配色，此外它的充电盒也可能会改变，变得更小个，但续航会增加

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  • AirPods Pro2价格多少？

    1999元AirPods Pro2的价格预计和上一代一样，都是1999元，将会提供无线充电功能。AirPods Pro2外观会采用新的设计、支持无损音质以及健身传感器，续航也会略有提升，甚至可能提供黑色版本，总体上交上一代更新幅度比较大

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