1688平台修订实力商家相关服务协议 删除不退款约定

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:日前，1688平台发布了实力商家相关服务协议修订通知，修订后的协议将于2022年8月22日生效。

通知称，为了更好地服务平台的实力商家会员，进一步提高您的服务体验和保障您的权利，1688平台现对《实力商家服务协议》及《深度认证服务协议》做如下修订:

《实力商家服务协议》:

1、删除不退款的约定;

2、明确违约金相关内容:明确3000元违约金及您需要支付违约金的相关情形（包括但不限于您提前终止协议、违反平台约定或平台规则而被提前终止等），具体见第五条、第八条;

3、细化了平台向您退款的内容:细化了退款的的前提条件以及退款计算规则（将以服务的实际开通天数为基础进行计算），具体见第九条;

4、增加了1688员工出现不正当竞争行为时，您的举报渠道:competition-compliance@alibaba-inc.com，具体见第十二条;

5、其他内容修订。

具体以您签署的协议约定为准，请您仔细阅读后签署。

《深度认证服务协议》:

1、删除服务费收取及不退费的相关表述;

2、删除目前实际已不适用的相关约定（如二次认证等）;

3、细化深度报告期限，具体见第5条;

4、更新附件《深度认证信息变更及处理方式》;

5、增加了1688员工出现不正当竞争行为时，您的举报渠道:competition-compliance@alibaba-inc.com，具体见第12条;

6、其他内容修订。

具体以您签署的协议约定为准，请您仔细阅读后签署。

（举报）