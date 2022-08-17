苹果AirPods Pro 2搭载更新的运动传感器 或将配备健身追踪功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日消息:去年彭博社的Mark Gurman说，第二代AirPods Pro将采用更新的运动传感器，并以健身追踪监测为重点。此前，苹果公司分析师郭明錤表示，从长远来看，苹果公司希望在AirPods上增加健康和健身功能。

报道称，由于更新了运动传感器，苹果的第二代AirPods Pro可能首次具有健身追踪功能。值得注意的是，苹果已经申请了一个入耳式健身监测系统的专利，该系统整合了一个先进的生物识别传感器，通过皮肤接触和内置运动传感器检测生理指标，包括温度、心率、汗液水平等等。

目前，人们对第二代AirPods Pro的健身追踪功能知之甚少，但如果今年晚些时候确实出现了这一功能，那么与Apple Watch的活动圆环整合的可能性很大。苹果即将推出的iPhone软件更新，即iOS16，将圆环扩大到所有用户，即使他们不拥有Apple Watch，让他们在健身应用中设置每日闭环目标，并查看他们的活动卡路里如何帮助他们达到运动目标。

除了健身追踪功能，第二代AirPods Pro预计将采用与当前型号相同的设计，用皮肤检测传感器代替红外传感器，采用 「显著升级」的无线芯片，支持苹果无损音频编解码（ALAC）播放，以及用于定位追踪的发声充电盒。

郭明錤、Gurman和DigiTimes多次表示，AirPods Pro2将在2022年下半年推出。

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