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抖音直播整治叫嚣吵架、扰民式等五大户外直播乱象 处罚13.7W+个账号

2022-08-12 16:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:今日，抖音直播发布了关于整治户外直播乱象的处置公示第一期内容，6月至今共处罚帐号13.7W+个。

抖音直播称，为净化网络空间，维护平台管理秩序，为广大用户营造风清气正的网络生态环境，抖音直播持续进行户外直播乱象的治理，从严整治低俗搭讪、低俗恶俗PK、恶意演戏炒作、「叫嚣吵架式」直播、「扰民式」直播等违规行为

2022年6月至今，抖音直播共处罚帐号137，809个，对存在严重违规的28，729个帐号回收了直播权限，无限期回收直播使用权限137个。

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抖音直播将进一步加强对直播帐号、内容的管理，对于违反社区规范实施上述行为的，根据主播实际行为严重程度、主观恶意程度以及造成的影响，平台将依法依约给予警告停播、回收直播权限等处罚并要求通过考试培训;反复违反规范并造成不良社会影响的，平台将无限期回收直播权限并公示通报，相关公会将被警告公示、冻结权益直至清退，同时视具体情形依法依规向有关部门报告。

同时，平台倡议主播文明直播，在户外开播时注意:1.遵守公共秩序，规范自身直播行为，理性表达，友善互动;2.尽可能远离马路、天桥、隧道等有车辆来往的开放道路区域，以免妨碍交通秩序、危及自身安全;3.避免夜间在居民生活区域高声直播，以免对周边居民生活造成不必要的打扰。

抖音直播户外直播乱象的治理五大行为如下:

一、坚决打击低俗搭讪行为抖音直播坚决打击低俗搭讪、整蛊骚扰路人的行为，包括但不限于以下情形:不经过对方同意直接上前搭讪拍摄，向路人索要联系方式、要求送人回家等，甚至在对方拒绝后坚持追拍、偷拍。

二、严厉处置低俗恶俗PK

抖音直播严厉处置在直播PK中执行刺激性互动游戏、刻意制造低俗PK氛围，故意发起易引发性联想的、易引起观感/生理不适的、重口味猎奇主题的或对身体造成刺激伤害的低级趣味惩罚游戏。

三、坚决打击恶意演戏炒作

抖音直播坚决打击通过恶意炒作博眼球、刻意营造诡异惊悚氛围的行为，如故意在人流量较大的场所穿着奇装异服表演蹦野迪、上树等猎奇节目，或是打着探险的旗号通过制造灵异假象渲染恐怖氛围等。

四、从严整治「叫嚣吵架式」直播

抖音直播从严整治“叫嚣吵架式”直播，包括但不限于:刻意在直播间制造矛盾对立面，以叫嚣、嘶吼、互相贬低的方式带动不良直播气氛，吸引路人围观，煽动双方观众的极端对立情绪。

五、从严处理「扰民式」直播

抖音直播从严处理户外“扰民式”直播，包括但不限于:在开放使用的马路边、桥洞、车站等公共场所扎堆直播导致通行受阻，或是在生活区域夜间高声直播影响居民正常休息等。

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    不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机

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    不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。

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  • 小米Watch S1 Pro屏幕多大？

    1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。

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  • 小米Watch S1 Pro支持苹果手机吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。

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  • Redmi K50至尊版散热怎么样？

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  • 小米Watch S1 Pro支持蓝牙5.2吗？

    支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro支持无线充电吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。

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  • Redmi K50至尊版NFC有哪些功能？

    交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。

    Redmi K50至尊版

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