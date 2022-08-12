抖音直播整治叫嚣吵架、扰民式等五大户外直播乱象 处罚13.7W+个账号

站长之家（ChinaZ.com）8月12日 消息:今日，抖音直播发布了关于整治户外直播乱象的处置公示第一期内容，6月至今共处罚帐号13.7W+个。

抖音直播称，为净化网络空间，维护平台管理秩序，为广大用户营造风清气正的网络生态环境，抖音直播持续进行户外直播乱象的治理，从严整治低俗搭讪、低俗恶俗PK、恶意演戏炒作、「叫嚣吵架式」直播、「扰民式」直播等违规行为。

2022年6月至今，抖音直播共处罚帐号137，809个，对存在严重违规的28，729个帐号回收了直播权限，无限期回收直播使用权限137个。

抖音直播将进一步加强对直播帐号、内容的管理，对于违反社区规范实施上述行为的，根据主播实际行为严重程度、主观恶意程度以及造成的影响，平台将依法依约给予警告停播、回收直播权限等处罚并要求通过考试培训;反复违反规范并造成不良社会影响的，平台将无限期回收直播权限并公示通报，相关公会将被警告公示、冻结权益直至清退，同时视具体情形依法依规向有关部门报告。

同时，平台倡议主播文明直播，在户外开播时注意:1.遵守公共秩序，规范自身直播行为，理性表达，友善互动;2.尽可能远离马路、天桥、隧道等有车辆来往的开放道路区域，以免妨碍交通秩序、危及自身安全;3.避免夜间在居民生活区域高声直播，以免对周边居民生活造成不必要的打扰。

抖音直播户外直播乱象的治理五大行为如下: 一、坚决打击低俗搭讪行为抖音直播坚决打击低俗搭讪、整蛊骚扰路人的行为，包括但不限于以下情形:不经过对方同意直接上前搭讪拍摄，向路人索要联系方式、要求送人回家等，甚至在对方拒绝后坚持追拍、偷拍。 二、严厉处置低俗恶俗PK 抖音直播严厉处置在直播PK中执行刺激性互动游戏、刻意制造低俗PK氛围，故意发起易引发性联想的、易引起观感/生理不适的、重口味猎奇主题的或对身体造成刺激伤害的低级趣味惩罚游戏。 三、坚决打击恶意演戏炒作 抖音直播坚决打击通过恶意炒作博眼球、刻意营造诡异惊悚氛围的行为，如故意在人流量较大的场所穿着奇装异服表演蹦野迪、上树等猎奇节目，或是打着探险的旗号通过制造灵异假象渲染恐怖氛围等。 四、从严整治「叫嚣吵架式」直播 抖音直播从严整治“叫嚣吵架式”直播，包括但不限于:刻意在直播间制造矛盾对立面，以叫嚣、嘶吼、互相贬低的方式带动不良直播气氛，吸引路人围观，煽动双方观众的极端对立情绪。 五、从严处理「扰民式」直播 抖音直播从严处理户外“扰民式”直播，包括但不限于:在开放使用的马路边、桥洞、车站等公共场所扎堆直播导致通行受阻，或是在生活区域夜间高声直播影响居民正常休息等。

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