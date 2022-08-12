宁德时代拟在匈牙利建设电池产业基地

福特汽车周四宣布，在宁德时代的加持下，该公司正确保到 2023 年底前，实现每年交付 60 万辆电动汽车、以及 100% 的配套动力电池供应...作为一份更大的演示文稿的一部分，福特已在最新公告中表明自身已可确保实现目标所需的大部分 EV 动力电池供应...目前福特主要依赖于韩国的 LG Energy Solution 和 SK On 来实现其 2023 年底的生产目标，同时期望到 2026 实现年产至少 200 万辆 EV 车型的目标...更棒的是，福特宣称已获得支撑后一目标所需的大约 70% 电池容量......