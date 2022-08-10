2021年全国主要网络文学网站营收超 200 亿

站长之家 8月 10 日讯：据央视新闻报道， 8 月 10 日《 2021 中国网络文学蓝皮书》正式发布，蓝皮书显示，全国 45 家主要网络文学网站全年营收超 200 亿，新增 1787 亿字。
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站长之家 8月 10 日讯：中国演出行业协会网络表演（直播）分会发布《 2021 年中国网络表演（直播）行业发展报告》称，截至 2021 年，我国主播账号近1. 4 亿个...
报告数据显示，2021年我国网络表演（直播）行业市场规模达1844.42亿元...主播和用户方面，报告数据显示，截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿...
马斯克在大会上高调宣布，在2021年，特斯拉利润率超过所有车企...事实上，马斯克也所言非虚，特斯拉2021年财报显示，全年营收538.23亿美元，净利润为55.19亿美元（约合人民币347.6亿元，接近于1天净赚1亿），较上年同期的7.21亿美元增长665%，创上市19年以来新高...更夸张的是，特斯拉汽车毛利率为30.6%，这一数据为当前全球车企最高，即便是此前利润率最高的豪华品牌保时捷，其单车利润率也仅为16.7%，特斯拉约为其2倍...
亚马逊公司表示，其碳足迹在 2021 年增长了 18%...亚马逊的碳强度（将其排放量除以商品销售总额的衡量标准）下降了 1.9%，这表明该公司在交付产品和更有效地运营其仓库、数据中心和办公室方面取得了成功...亚马逊对其碳足迹的核算包括其自己的办公室和数据中心产生的排放、购买的电力、配送合作伙伴的尾气排放以及亚马逊品牌产品的制造等...
总体而言，最近一个季度美国的视频游戏消费总额为123.5亿美元，同比下降13%...索尼将这一下滑归咎于与2021年相比，今年缺乏大型的PlayStation游戏作品，以及一般来说玩游戏的时间减少...任天堂将于周三公布第一财季财报，但该公司今年早些时候预测，在截至3月的财年中，预计将售出2100万台Switch游戏机，低于前一年的2310万台...尽管在高通胀率下支出下降，在大的增长期之后，消费者支出继续趋于高于大流行前的水平，NPD的游戏行业分析师MatPiscatella说...
数据显示，2017年到2021年，我国数据产量从2.3ZB增长至6.6ZB，而1ZB数据，就相当于500万亿张自拍照、2.5万亿首MP3歌曲...截至2021年底，我国已建成142.5万个5G基站，总量占全球60%以上，5G用户数达到3.55亿户...
昨日，“2021-2022中国网络表演（直播）行业发展论坛”在北京举行，并发布了《中国网络表演行业发展报告》《网络直播文艺生态报告》双报告...市场主体方面，截至2021年末，具有网络表演（直播）经营资质的经营性互联网文化单位有7661家，其中2021年新增1641家...主播和用户方面，截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿...其次，无论是平台、MCN机构还是主播都在不断地强化自律，监管部门和行业也都在探索常态化的主播培训...
微信公开课发文称，在疫情背景和数字化转型的大趋势下，去年校服行业微信小程序GMV年增长率远超100%...微信表示，微信生态庞大的用户体量、小程序生态天然的服务属性，越来越受到校服企业的关注，一个全新的业态由此展开...据教育部数据显示，目前我国学前教育及中小学学生数超过2.25亿，以此推算背后潜藏的校服行业规模超过1000亿元...当前校服企业在以微信小程序为数字化主阵地的产品模式，主要形成两种:...
报告提到，在中国规模庞大的数字经济版图里（2021年国内数字经济总规模已达45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%），微信数字生态正在发挥越来越重要的作用，2021年衍生的就业收入机会达到4618万个...由于公众号、微信私域运营等带动就业收入机会有2438万个;由于小程序开发、产品、运营等带动就业收入机会有839万个;由于视频号拍摄、直播带货等带动就业收入机会有1341万个...微信生态中，视频号、公众号、小程序分别由47.3%、31.7%、28.9%的从业者愿将当前从事的工作作为终身职业......
河北知名品牌小刀酒在百余款新品白酒中脱颖而出，荣膺中国酒类新品高奖项——“青酌奖”，这也是本次评选活动中河北省光瓶白酒企业获奖产品...继38度小刀酒荣获2020年度青酌奖后，39度小刀黑刀又在此次2021年度评选中再获中国酒类新品高荣誉青酌奖，产品实力非同凡响;无论从包装外形、酒体品质，还是定位口感上，均获现场专家评委及在场嘉宾们的一致好评......
5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0
支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机
需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。
最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps
有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。
有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头
不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。
不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz
支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。
有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机
1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。
没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电
支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。
3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面
支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。
支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。
交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。
不可以。小米Watch S1 Pro目前是不支持微信回复的，官方的商品宣传上也没见到能回复微信的字样，不过可以在小米运动健康APP上设置微信通知，也就是你手机上微信来消息了，手表也是会提示你微信有未读信息。
是Redmi K50 至尊版是OLED柔性直屏，屏幕主要参数：尺寸：6.67 英寸 分辨率： 2712 x 1220（1.5K） 色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz，1920Hz 高频 PWM 调光，DCI-P3 色域，HDR10+，杜比视界，屏下指纹