2021年全国主要网络文学网站营收超 200 亿

亚马逊公司表示，其碳足迹在 2021 年增长了 18%...亚马逊的碳强度（将其排放量除以商品销售总额的衡量标准）下降了 1.9%，这表明该公司在交付产品和更有效地运营其仓库、数据中心和办公室方面取得了成功...亚马逊对其碳足迹的核算包括其自己的办公室和数据中心产生的排放、购买的电力、配送合作伙伴的尾气排放以及亚马逊品牌产品的制造等...