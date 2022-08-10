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2021年全国主要网络文学网站营收超 200 亿

2022-08-10 17:19 · 稿源：站长之家

站长之家 810 日讯据央视新闻报道， 8 月 10 日《 2021 中国网络文学蓝皮书》正式发布，蓝皮书显示，全国 45 家主要网络文学网站全年营收超 200 亿，新增 1787 亿字。

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  • Redmi K50至尊版支持频段有哪些？

    5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0

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  • 小米Watch S1 Pro触屏控制功能支持哪些设备？

    支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是2K屏幕吗？

    不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机

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  • 小米Watch S1 Pro妙享中心功能怎么开？

    需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。

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  • Redmi K50至尊版可以拍摄什么视频？

    最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps

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  • 小米Watch S1 Pro有哪些功能？

    有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有光学防抖吗？

    有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持华为鸿蒙系统吗？

    不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是DC调光吗？

    不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz

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  • 小米Watch S1 Pro支持NFC吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有屏下指纹解锁吗？

    有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机

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  • 小米Watch S1 Pro屏幕多大？

    1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。

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  • Redmi K50至尊版有没有无线充电？

    没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电

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  • 小米Watch S1 Pro支持苹果手机吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。

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  • Redmi K50至尊版散热怎么样？

    3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面

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  • 小米Watch S1 Pro支持蓝牙5.2吗？

    支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro支持无线充电吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。

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  • Redmi K50至尊版NFC有哪些功能？

    交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。

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  • 小米Watch S1 Pro可以回微信吗？

    不可以。小米Watch S1 Pro目前是不支持微信回复的，官方的商品宣传上也没见到能回复微信的字样，不过可以在小米运动健康APP上设置微信通知，也就是你手机上微信来消息了，手表也是会提示你微信有未读信息。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是直屏屏幕吗？

    是Redmi K50 至尊版是OLED柔性直屏，屏幕主要参数：尺寸：6.67 英寸 分辨率： 2712 x 1220（1.5K） 色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz，1920Hz 高频 PWM 调光，DCI-P3 色域，HDR10+，杜比视界，屏下指纹

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