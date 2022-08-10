2022年淘宝99划算节招商规则发布 满200元减20元

7月24日那个周末，开菠萝财经走访了北京的多座足球场，发现或多或少都有飞盘的身影，有些场地飞盘率高达9成...有些摩擦是为了牟利...如果说占用足球场地是飞盘和足球之间的事，那“飞盘媛”、“他们是来拍照的”、“飞盘不是运动是社交”，就是社交网络评论区诟病飞盘运动的另一大“罪状”...不得不承认，飞盘运动一边“黑红”一边出圈，产业链条上的场地运营方、飞盘教学、飞盘俱乐部也跟着受益，同时还带动了飞盘摄影师的收入，增加了飞盘器材制造商的订单...在飞盘运动员职业化之前，去当飞盘教练，对后者来说算是增加了一项收入来源..