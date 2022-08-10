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2022年淘宝99划算节招商规则发布 满200元减20元

2022-08-10 16:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:淘宝网发布2022年淘宝99划算节招商规则，公布了活动时间及具体玩法。据了解，淘宝99划算节卖家报名时间为2022年8月10日12:00:00-2022年9月10日23:59:59。

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活动预热时间为2022年9月4日00:00:00-2022年9月6日19:59:59;正式活动时间为:2022年9月6日20:00:00-2022年9月10日23:59:59。

活动玩法方面，跨店满减成必备项目之一。跨店满减每满200元减20元，本次淘宝99划算节活动跨店满减不再默认全店商品参与，改成按活动规定的商品类目参与报名。使用时间为2022年9月6日20:00:00-2022年9月10日23:59:59。

商品准入要求:

1、申报商品数量

现货商品列表“中可报名数量根据“淘宝商家成长层级”所有限制。

①Lv.1~Lv.3:行业特色卖家≥5款，≤10款;其他卖家≥3款，≤5款

②Lv.4:行业特色卖家≥10款，≤150款;其他卖家≥3款，≤20款;

③Lv.5:行业特色卖家≥20款，≤200款;其他卖家≥3款，≤50款;

④LV.6:行业特色卖家≥50款，≤300款;其他卖家≥3款，≤100款;

⑤LV.7-LV.8:同层级卖家≤600款。

2、申报商品价格

参加本次活动的商品（以下简称“活动商品”），活动价格由卖家于商品报名期间进入价格申报系统自主填写，报名活动价格须满足指定周期内已生效或将生效的最低标价，同时，基于交易安全及特定行业属性和惯例，对部分特殊类目活动商品所报名的活动价格可能还有其他要求，具体请以商品申报页面展示为准。

本次活动商品的活动价格要求:不得高于2022年08月22日00:00:00-2022年09月05日23:59:59期间已生效或将生效的最低标价（部分类目除外）。（更多详细规则点此查看

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  • Redmi K50至尊版有光学防抖吗？

    有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持华为鸿蒙系统吗？

    不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是DC调光吗？

    不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持NFC吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有屏下指纹解锁吗？

    有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro屏幕多大？

    1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版有没有无线充电？

    没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持苹果手机吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版散热怎么样？

    3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro支持蓝牙5.2吗？

    支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。

    小米Watch S1 Pro

  • 小米Watch S1 Pro支持无线充电吗？

    支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版NFC有哪些功能？

    交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro可以回微信吗？

    不可以。小米Watch S1 Pro目前是不支持微信回复的，官方的商品宣传上也没见到能回复微信的字样，不过可以在小米运动健康APP上设置微信通知，也就是你手机上微信来消息了，手表也是会提示你微信有未读信息。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版是直屏屏幕吗？

    是Redmi K50 至尊版是OLED柔性直屏，屏幕主要参数：尺寸：6.67 英寸 分辨率： 2712 x 1220（1.5K） 色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz，1920Hz 高频 PWM 调光，DCI-P3 色域，HDR10+，杜比视界，屏下指纹

    Redmi K50至尊版

  • Redmi K50至尊版和K50 Pro区别是什么？

    处理器、屏幕、摄像头等不同处理器：K50 至尊版处理器是骁龙8Gen 1 Plus，K50 Pro处理器是天玑9000屏幕：K50至尊版屏幕是6.67 英寸分辨率： 2712 x 1220（1.5K）的OLED柔性直屏，K50 Pro屏幕是6. 67 英寸，分辨率：3200*1440（2K），OLED 柔性直屏摄像头：K50 至尊版摄像头是1 亿像素超清主摄：S5KHM6+ 800 万 像素超广角镜头+ 200 万 像素微距镜头，K50 Pro摄像头是1 亿像素超清主摄： S5KHM2+ 800 万 像素超广角镜头+ 200 万 像素微距镜头

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro和OPPO Watch 3哪个好？

    OPPO Watch 3功能多一些。小米Watch S1 Pro和OPPO Watch 3都是新发布的手表，两者对比之下，虽然价格是差不多的，但是OPPO Watch 3手表的功能会多一些。1.首先最主要的就是OPPO Watch 3支持eSIM功能，而小米Watch S1 Pro不支持，仅能蓝牙或者是wifi通话，这个差别就大了，eSIM能不带手机就实现打电话，可以说有eSIM的手表就是你的手机，而小米Watch S1 Pro就必须连接蓝牙和wifi就非常不方便，不过支持eSIM的缺点也很明显，就是续航比较短。2.OPPO Watch 3支持车钥匙功能，目前已经适配的有爱驰、长安欧尚、特能行、比亚迪、长安汽车、岚图、九号等。3.OPPO Watch 3还新增了网球运动模式，喜欢打网球的小伙伴体验更好。4.OPPO Watch 3芯片更好，是骁龙W5（4nm 工艺，四核 1.7GHz Cortex-A53 CPU，1GHz Adreno 702 GPU）以及 Apollo 4 Plus（驱屏带宽提升 25%）的双芯片架构。5.不过小米Watch S1 Pro的优先也是有的，比如续航不错，对于一些不需要eSIM和车钥匙功能的朋友，也是一个选择。

    小米Watch S1 Pro OPPO Watch 3

  • 小米Watch S1 Pro怎么连接绑定手机？

    按照以下步骤进行绑定。Xiaomi Watch S1Pro需通过小米运动健康APP绑定，绑定方式如下:1、长按电源键3秒左右将手表开机。使用手机扫描手表屏幕二维码，或在手机应用市场搜索“小米运动健康”，下载并安装小米运动健康APP;2、打开小米运动健康APP，根据弹框提示开启APP相关权限。点击“添加设备”，点击自动扫描设备或者小米手表S1皆可，当出现手表的蓝牙名称时，点击进行配对;3、 当手机显示与手表屏幕相同的安全码时，点击“配对”，完成与手表的配对连接。注:1、在配对程中，请确认手机蓝牙处于开启状态，保证手表与手机的连接正常;2、绑定后需将APP锁定在手机后台，避免被系统关闭，而导致与手机断开连接，影响手表的正常使用。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版支持WiFi 6增强版吗？

    支持Redmi K50 至尊版WLAN 协议：WiFi6 增强版，WiFi 5，WiFi 4 以及 802.11a/b/g；WLAN 频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，8x8 Sounding for MU-MIMO，WiFi Direct， Miracast，2.4G、5G 双路并发；蓝牙：Bluetooth 5.2 支持 AAC / LDAC / LHDC

    Redmi K50至尊版

  • 小米Watch S1 Pro用什么软件连接？

    小米运动健康APP。小米 Watch S1Pro需通过小米运动健康APP绑定连接。小米运动（原名小米手环），是小米手环的官方应用(APP），2022年2月26日，小米运动 App 发布5.6.0版本更新，正式更名为 Zepp Life，去掉了名称中的“小米”字样，并且上线了全新的应用小米运动健康。小米运动健康APP新应用可以在小米应用商城上进行下载，也是可以在说明书中扫描二维码进行下载。

    小米Watch S1 Pro

  • Redmi K50至尊版支持哪些5G频段？

    n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等频段Redmi K50 至尊版支持的5G频段有：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz） / n38 / n40 / n41 / n77 / n784G频段：4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26 TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B423G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0支持 4×4 MIMO天线技术丨HPUE丨HO RxD

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