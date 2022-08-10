2022年淘宝99划算节招商规则发布 满200元减20元

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:淘宝网发布2022年淘宝99划算节招商规则，公布了活动时间及具体玩法。据了解，淘宝99划算节卖家报名时间为2022年8月10日12:00:00-2022年9月10日23:59:59。
活动预热时间为2022年9月4日00:00:00-2022年9月6日19:59:59;正式活动时间为:2022年9月6日20:00:00-2022年9月10日23:59:59。
活动玩法方面，跨店满减成必备项目之一。跨店满减每满200元减20元，本次淘宝99划算节活动跨店满减不再默认全店商品参与，改成按活动规定的商品类目参与报名。使用时间为2022年9月6日20:00:00-2022年9月10日23:59:59。
商品准入要求:
1、申报商品数量
现货商品列表“中可报名数量根据“淘宝商家成长层级”所有限制。
①Lv.1~Lv.3:行业特色卖家≥5款，≤10款;其他卖家≥3款，≤5款
②Lv.4:行业特色卖家≥10款，≤150款;其他卖家≥3款，≤20款;
③Lv.5:行业特色卖家≥20款，≤200款;其他卖家≥3款，≤50款;
④LV.6:行业特色卖家≥50款，≤300款;其他卖家≥3款，≤100款;
⑤LV.7-LV.8:同层级卖家≤600款。
2、申报商品价格
参加本次活动的商品（以下简称“活动商品”），活动价格由卖家于商品报名期间进入价格申报系统自主填写，报名活动价格须满足指定周期内已生效或将生效的最低标价，同时，基于交易安全及特定行业属性和惯例，对部分特殊类目活动商品所报名的活动价格可能还有其他要求，具体请以商品申报页面展示为准。
本次活动商品的活动价格要求:不得高于2022年08月22日00:00:00-2022年09月05日23:59:59期间已生效或将生效的最低标价（部分类目除外）。（更多详细规则点此查看）
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