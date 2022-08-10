微信视频号升级互选组件：跳转链路缩短 可一键直达落地页

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:日前，腾讯广告宣布视频号互选组件升级，在投放前提供更丰富的选号数据，投放中支持视频号互选组件直达落地页，投放后新增合作计划记录一键下载功能，让广告主合作体验更佳;同时升级视频号互选结算能力，优化公众号互选财务界面，让创作者结算提效。
具体来看，新增多个视频号账号展示信息;视频号互选组件链接直达落地页;新增合作计划记录一键下载功能;视频号互选结算能力升级;公众号互选结算页面优化等。
投前，选号数据更丰富。视频号选号页面，创作者账号传播表现数据新增完播率、播放中位数、平均互动量（替代平均点赞量）和互动率(替代点赞率)，便于广告主更全面地了解创作者，高效选号。
投中放，跳转链路缩短。组件链接可直跳落地页，支持推广品牌活动、收集销售线索、推广应用和推广小游戏等多种营销目标，提升提升广告触达效率。
另外，结算规则更新为平台每日发起创作者结算，单视频发布后3天进入结算，创作者整体结算时长约缩短67% ，结算效率显著提升。升级后，创作者将更快获得收益。订单发起结算后，个人结算创作者8-12个工作日内可收入到账;企业结算创作者最快19个工作日可收入到账。
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