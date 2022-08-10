微信视频号升级互选组件：跳转链路缩短 可一键直达落地页

微信视频号助手正式上线“原创声明”功能，运营者在发布视频的时候，可以选择申请为原创视频发布...大家勾选“视为原创”按钮之后就可以为视频声明原创...官方强调，包括大篇幅引用他人作品的内容或作品的主要内容为他人创作，如视频汇编等;营销性质的内容;非独家授权或代理的作品;抄袭或剽窃的作品，或作品的构成元素（如视频作品的配音、音乐、图片）未获得合法授权导致权属争议的内容等不得对作品进行原创声明...