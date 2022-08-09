一加 Ace Pro正式发布：搭载骁龙8+芯片 售价3499元起

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:一加于今日晚间正式发布新品一加 Ace Pro，将于 8 月 15 日 10 点正式开售，起售价 3499 元。
据官方介绍，一加 Ace Pro采用第一代骁龙®8+移动平台+ LPDDR5 + UFS 3. 1 顶级性能组合，全系配备12GB起步，搭载长寿版 150W 超级闪充和冰脉雪山散热系统，配备6.7 英寸 120Hz 超感柔性直屏，支持 720Hz 超高触控采样率，1.48mm 超窄边框设计。
影像方面，该机配备 5000W 超清三摄，搭载 IMX766，支持 OIS 光学防抖，独家夜景算法 + ICE 抓拍 2.0，主摄支持全链路 10 亿色。一加 Ace Pro 还配备了立体声双扬声器、X 轴振动马达、NFC，超级 n28（4 根）天线，搭载 ColorOS 12.1.1 系统。
一加 Ace Pro 拥有黑森、青雾两款配色，采用一块一体化连续曲面玻璃后盖，塑料中框。一加 Ace Pro 的售价为：12GB + 256GB：3499 元；16GB + 256GB：3799 元；16GB + 512GB：4299 元。
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