一加 Ace Pro正式发布：搭载骁龙8+芯片 售价3499元起

可以。锐龙R7 6800H的核显是Radeon 680M，性能相当于MX450，大概也就是GTX1050到1050ti之间，这个水平的显卡自然是能画图的，也是能画CAD，但是如果是做一些图层比较多的工作，涉及到游戏开发、复杂的Ui设计等等，就需要额外的买独立显卡了，所以还是看自己的工作需求如何，只是普通的画图PS倒是能够胜任。