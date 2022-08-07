快递隐私面单年内有望实现全覆盖

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:快递单的隐私问题一直是消费者关注的重点之一。最近，国家邮政局、公安部、国家网信办联合召开主要电商平台企业涉邮政快递个人信息安全治理专项行动视频推进会。

会议提出，强化信息安全源头治理，推广普及隐私面单，努力推动年内基本实现邮政快递面单个人信息隐藏全覆盖目标。

据介绍，早在2017年，快递业就曾集体推出过隐私面单服务，即通过对收寄件用户的姓名、电话、地址等信息进行加密处理，以此来保护用户的个人信息。如顺丰的“丰密面单”、京东的“微笑面单”、圆通的“隐形面单”等菜鸟网络也联合EMS、百世快递、中通、申通等主要快递公司共同推动使用隐私面单。

今年6月份，三部门联合召开主要电商平台企业涉邮政快递个人信息安全治理专项行动视频推进会，明确努力推动年内基本实现邮政快递面单个人信息隐藏全覆盖目标以来，顺丰、圆通、中通等各大快递公司已迅速行动起来。

7月22日，顺丰快递相关负责人在接受《中国物流与采购》杂志记者采访时表示，目前顺丰“丰密面单”整体使用率已达到98%，其中由顺丰自有打单系统打单的面单已实现100%使用，其余2%主要由于客户系统不支持、面单出具信息有特殊需要等情况。

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