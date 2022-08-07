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快递隐私面单年内有望实现全覆盖

2022-08-07 14:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:快递单的隐私问题一直是消费者关注的重点之一。最近，国家邮政局、公安部、国家网信办联合召开主要电商平台企业涉邮政快递个人信息安全治理专项行动视频推进会。

会议提出，强化信息安全源头治理，推广普及隐私面单，努力推动年内基本实现邮政快递面单个人信息隐藏全覆盖目标。

据介绍，早在2017年，快递业就曾集体推出过隐私面单服务，即通过对收寄件用户的姓名、电话、地址等信息进行加密处理，以此来保护用户的个人信息。如顺丰的“丰密面单”、京东的“微笑面单”、圆通的“隐形面单”等菜鸟网络也联合EMS、百世快递、中通、申通等主要快递公司共同推动使用隐私面单。

快递单

今年6月份，三部门联合召开主要电商平台企业涉邮政快递个人信息安全治理专项行动视频推进会，明确努力推动年内基本实现邮政快递面单个人信息隐藏全覆盖目标以来，顺丰、圆通、中通等各大快递公司已迅速行动起来。

7月22日，顺丰快递相关负责人在接受《中国物流与采购》杂志记者采访时表示，目前顺丰“丰密面单”整体使用率已达到98%，其中由顺丰自有打单系统打单的面单已实现100%使用，其余2%主要由于客户系统不支持、面单出具信息有特殊需要等情况。

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  • Steam Deck可以用PC的VR吗？

    可以。虽然从技术上来说，Steam Deck 可以连接 PC 的 VR 头戴式显示器，但 Steam Deck 并未针对 PC 的 VR 体验进行优化。既然官方表示可以连接VR设备，但是目前Steam Deck是没有针对这些VR进行优化，所以体验上自然是不好的，还是等待Steam Deck官方之后的优化才可以。

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  • iPad 10可以装sim卡的吗？

    可以iPad 10蜂窝版本可以支持装SIM卡，但仅支持使用流量，不可以打电话。蜂窝版本相对普通的WiFi版本价格更高，但iPad 10的蜂窝版本还可以支持5G网络，对于需要经常在不同地点使用网络的用户，购买蜂窝版本会更方便。

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  • Steam Deck可以拿来当PC手柄吗？

    可以。你可以将自己的 Steam Deck 通过远程畅玩连接至 PC，将其当做控制器使用。官方的答疑中已经明确了这点，所以你是可以拿Steam Deck来当手柄，不过这虽然是可以这样做，但是似乎也没必要，首先这手柄太大了，而且重量是669克，非常重，虽然一些玩家喜欢重手柄，但是也不包括这么重的，长时间游玩很累。

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  • iPad 10可以用键盘吗？

    可以iPad 10可以通过蓝牙的方式来连接键盘。具体的操作是，iPad内打开设置——蓝牙，打开蓝牙后，搜索需要配对的键盘设备，然后让iPad和键盘链接上即可使用。此外苹果官方或者是iPad专门的键盘也可以配对使用，在使用这些专门的键盘时，配对速度比较快，在外观设计上也比较适合iPad

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  • Steam Deck支持外部GPU吗？

    不支持。Steam Deck 不支持外部 GPU。也许未来的某些 Steam 平台会有一个真正的外部图形兼容连接器，这样您就可以简单地插入一个现成的 eGPU，虽然一些油管的博主做到了外接显卡，但是不是普通人能随便办到的，而且外接GPU也变得没有什么意义。

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    可以iPad 10可以支持第一代的Apple Pencil手写笔。除了手写笔，iPad 10还支持搭配适用于 iPad (第 10 代) 的智能键盘，或者是其他的无线键盘、手柄等外设一起使用。

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    可以。Steam Deck是有接口可以支持2K显示器的，但是由于Steam Deck配置比较低，如果用2K显示器倒还可以，但是想用4K甚至8K显示器，很可能会造成使用的时候卡顿的情况出现，特别是在玩一些3A游戏的时候，这样反而体验会很不好，毕竟Steam Deck不是现在主流的台式电脑，这么小的机器，无论是从配置还是散热来看都难以达到主流台式的性能。

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    使用支持Steam Deck的加速器。在国内很多加速器都不支持Steam Deck，目前已知支持Steam Deck的加速器就是网易的UU加速器，如果想用加速器的话，可以试试。此外，可以用一些路由器刷类似潘多拉或者老毛子固件的，比如搞个旁路由挂上科技来加速网络，或者有的路由器自带UU插件，可以直接进行加速，虽然还有一些其他方法，但是作为普通玩家而言都太麻烦了，并且需要折腾很久。

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    按照以下步骤。即使有警告，一些用户仍希望继续并将新的 SSD 安装到他们的 Steam Deck 中。steam官方安装SSD教程：https://www.youtube.com/watch?v=Dxnr2FAADAs B站安装SSD教程：https://www.bilibili.com/video/BV1HZ4y1e7UA卸下旧 SSD 并安装新 SSD 的过程:1.拆下Steam Deck外角的四颗长螺丝2.从中间拆下四个小螺丝。3.卸下螺丝后，用塑料工具撬开外壳的顶部中间。仅将工具插入较浅位置，以确保它不会损坏电路板或任何带状电线。4.当顶部与撬动分离时，停止，然后从一侧开始撬动。有夹子固定后壳，所以小心不要弄坏它们。5.卸下后部后，寻找覆盖电池的金属护罩。它位于风扇旁边。左上角和左下角有两个小螺钉和一个大螺钉。这三个都需要卸下。6.轻轻取出电池。7.卸下电池会发现 SSD，卸下螺丝，SSD 将自由地抬起和取出。8.从旧 SSD 上取下金属护罩并将其放在新 SSD 上。9.按照相反的步骤重新组装设备。10.安装新 SSD 后，用户需要使用 Steam Deck 操作系统制作可启动的 USB 驱动器。完成此操作后，将 USB 插入 Steam 平台并按住音量 - 和电源，直到发出提示音。当启动管理器出现时，选择 USB 驱动器并等待直到出现带有四个选项的提示。选择一个显示“重新映像 Steam Deck”的选项。确认操作并等待操作系统安装。11.Steam Deck 重新启动后，应该与用户首次将其从盒子中取出时一样，如果它无法安装更新，请继续尝试。

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