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天猫国际调整《发布混淆商品信息》等规则 8月9日生效

2022-08-04 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:日前，天猫国际发布关于《发布混淆商品信息》、《服务条款》规则调整通知（以下简称“公告”）。

公告显示，为促进天猫国际跨境平台经营秩序持续健康发展，保障消费者采购跨境商品的合法权益，拟定对《服务条款》中跨境直供定义调整，《天猫国际市场管理规则》中新增《发布混淆商品信息》进一步规范跨境直供商品及品牌。同时对发布非跨境直供商品行为，将依据本规则进行治理。

上述规则于2022年8月3日开始对外公示，于2022年8月9日生效执行。

规则变更后，跨境直供定义改为天猫国际商家销售的跨境商品均为优质采购商品，消费者下单后，商品从大陆以外的国家或地区通过国际物流方式发出或从符合国家法律规定的中国保税区发出，且有物流公司提供的从商家发货地到消费者目的地之间完整物流状态信息。

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另外，此次规则中新增发布混淆商品的定义及相应违规处罚。根据规则，发布混淆商品是指，经天猫国际采用人工和/或系统的方式，通过抓取品牌、产地、评价数据等多维度的品牌、商品信息， 判断商家所经营的商品或品牌对他人品牌、包装或装潢、企业名称、产品质量标志等构成仿冒或容易造成买家混淆、误认的情形。

对发布混淆商品这一违规行为的处罚方式是，天猫国际将删除商家发布的混淆商品、限制商家发布该品牌商品。同时，天猫国际将按以下规定对商家进行处理:

针对商家售卖的单款商品易造成消费者混淆、误认的，累计违规达5次的，自第5次起，每次违规商家向天猫国际支付违约金人民币1000元;

商家所经营的品牌或大量商品出现上述情形的，天猫国际将视情节严重程度采取店铺监管、限制发货、限制发布商品、商品监管等处理措施，并同步要求商家限期整改;整改不通过或整改通过后再次出现同类情形的，将予以清退。

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