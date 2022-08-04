魅族手机正式进驻领克精选商城

现在你选择换新手机的原因是什么？我猜一是卡顿，二是电池！尤其是iPhone用户，手机好好的，电池健康掉到80%以下，走哪哪充电！但是换电池又麻烦又贵！针对这一用户使用手机痛点，魅族带着它全新的用户关怀以及产品焕新计划就来啦...自当日起的15个工作日内，魅族客服将按登记顺序联系用户安排免费换电池，并且后续焕新电池资源的质检与采购工作也在有序推进中，后续最新进度魅族官方也会第一时间同步......