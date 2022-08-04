站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:今日，魅族手机宣布正式进驻领克精选商城。
据悉，领克品牌是由吉利汽车与沃尔沃汽车合资打造的新时代高端品牌，现有SUV车型领克01，领克02，轿车车型领克03以及PHEV车型等。
7月4日，吉利旗下湖北星纪时代正式宣布收购魅族，持有魅族科技79.09%的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。
本次交易完成后，黄秀章对于珠海魅族的持股将降低至9.79%，淘宝中国将退出对于珠海魅族的持股与控制。
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站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:今日，魅族手机宣布正式进驻领克精选商城。
据悉，领克品牌是由吉利汽车与沃尔沃汽车合资打造的新时代高端品牌，现有SUV车型领克01，领克02，轿车车型领克03以及PHEV车型等。
7月4日，吉利旗下湖北星纪时代正式宣布收购魅族，持有魅族科技79.09%的控股权，并取得对魅族科技的单独控制。
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中关村在线消息：今日上午10点，魅族科技宣布旗下手机产品正式进驻领克精选商城，与200万领克车友共惠七夕，购手机限时赠专属好礼...魅族方表示，未来自己将在继续保持独立运营的前提下，凭借丰富的经验协助星纪时代完成多终端的生态融合，将消费电子行业和汽车行业的技术创新有机地合为一体...
近段时间，魅族科技好消息不断，不仅在6月9日，正式开启「热爱如夏·魅族新品夏日奇旅」发布会，还为广大用户带来了连续 2 期的电池免费焕新活动，并且在 2022 年 8 月 4 日上午，魅族科技官微发文宣布，魅族手机正式进驻领克精选商城...魅族18、18s系列上市至今，好评如潮的还斩获了诸多大奖，其中魅族18sPro在去年强势坐稳了年度大众人气高端旗舰榜单榜首的宝座；同时在性能方面也表现出彩；更是让该产品获得了 2021 手机设计大赛天鹅奖|「年度最佳性能手机」奖......
今天上午，魅族科技官微发文宣布，魅族手机正式进驻领克精选商城...即日起，登陆「LynkCo」App进入领克精选商城，即可购买魅族18系列等机型，且正值七夕还有限时专属好礼赠送...而魅族18X则是一款直屏旗舰，采用6.67英寸FHD+分辨率10bit直屏，核心搭载了口碑神U骁龙870，内置4300mAh容量电池，采用30W mCharge快充，30分钟即可将电量回血至70%......
7月4日，吉利持股的星纪时代正式收购魅族，同时有消息称魅族将在明年发布新款旗舰手机...从海报来看，魅族18s、魅族18X和魅族18sPro都将在领克精选商城售卖...
魅族科技CEO黄质潘在从心出发，为梦想奋战”的全员信中表示，未来，魅族会作为独立品牌保持独立运营，魅族高层管理团队将保持稳定，团队将进一步充实...同时黄质潘还指出，未来，不但有更好的魅族智能手机和Flyme系统，魅族自身极致优雅的体验生态，也将融合集团的硬核科技生态，在优化多终端、全场景、沉浸式体验的提升出行科技生态的整体竞争力，推动消费电子产业和汽车产业的融合创新...在公开信中，黄质潘强调，Flyme将作为One OS拉通星纪时代和魅族的更多终端体验......
昨晚，华为官宣称：华为商城补贴活动已开启，即日起在华为商城购买指定商品，可在现有优惠上再享满减补贴！此外还推出了满1000元减50元、满2000元减100元、满3000元减150元等满减活动，最高可享满8000元可减400元！据活动页面显示，参与此次补贴活动涵盖了手机、手表、智慧屏、笔记本等不同品类，包括华为P50E、华为畅享50、华为nova9、华为WATCHGT3、华为智慧屏SE55/SE55Pro、华为MateBookD14SE等产品...
活动页面显示，包括华为P50E、华为畅享50、华为nova9、华为WATCHGT3、华为智慧屏SE55/SE55Pro、华为MateBookD14SE等产品均可参与此次补贴活动，品类涵盖手机、手表、智慧屏、笔记本等...
吉利收购魅族，自然也是看重魅族在Android开发上积累的经验，去年3月，魅族把Flyme for Car车载系统作为Flyme的新生态发布，彼时已经在做定制化车机系统，为此次收购埋下了伏笔...在今天，为汽车配个专属手机，是一种顺势而为——车机连接手机，手机既能变身车钥匙启动汽车，也能实现远程启动、开车窗、座椅加热、查看车况、日程提醒等功能，不排除未来联动实现更多的汽车场景功能定制......
现在你选择换新手机的原因是什么？我猜一是卡顿，二是电池！尤其是iPhone用户，手机好好的，电池健康掉到80%以下，走哪哪充电！但是换电池又麻烦又贵！针对这一用户使用手机痛点，魅族带着它全新的用户关怀以及产品焕新计划就来啦...自当日起的15个工作日内，魅族客服将按登记顺序联系用户安排免费换电池，并且后续焕新电池资源的质检与采购工作也在有序推进中，后续最新进度魅族官方也会第一时间同步......
网友王大鱼”曝光自己新买的领克05+，被前后大车夹击，发生严重事故，但是车辆的安全气囊无一弹开，引发车主质疑...对此，领克客服回应：安全气囊是否弹出，与车辆的撞击力度和挤压程度等都有一定关系...另有领克工作人员回复，因前方撞击车辆是一辆货车，货车的高度相对较高，撞击点并非在涉事领克05+的车头正中位置，或导致未能释放气囊；若撞击车辆为轿车，其受力点较实”，达到撞击力度，安全气囊则有可能释放...若车辆仅发生刮擦，且撞击点位于保险杠上端的机盖位置，安全气囊肯定就释放不了”...
不会iPhone14系列手机目前来看，最高会提供的存储版本是Pro系列的1TB，iPhone14和14 Plus的存储版本最高应该是512GB，这对于大多数的用户来说实际上已经足够使用。对苹果用户来说，实际上使用大存储空间的手机并不是最优解，因为苹果提供了iCloud云盘也可以存储下更多的资料文件，因此苹果推出大存储版本的意愿不会很强。同时目前智能旗舰手机普遍也没有推出2TB的迹象，最高也是提供1TB的存储，因此iPhone也不太可能首先就推出2TB版本
会升级iPhone14系列的相机较上一代的iPhone13系列会有比较明显的升级。iPhone14 标准版和 iPhone 14 Max 将采用后置对角线双摄镜头，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将采用后置三摄镜头。根据曝光的图片显示，iPhone14系列相机镜头明显变大了一圈，高端的iPhone14Pro系列后置主摄会从从 1200 万像素升级到4800 万像素，同时iPhone 14系列有望支持天文摄影模式和 8k 视频录制，可以带来更好的摄像能力。
看个人需求。Steam Deck是掌机，掌机就是要拿在手上玩的，除非你有第一方的游戏，例如任天堂的switch，很多游戏都只能在switch上玩，但是Steam Deck掌机不同，你虽然可以拿来接电视、电脑显示器接入进行游玩，就还不如自己电脑上玩。所以Steam Deck要想买的不后悔，自然是需要经常在外使用，比如旅游、出差、出门郊游等情况，这时候Steam Deck就显得有用处了，可以随时拿来玩，不过重量又非常重，不适合长时间游玩，这可跟躺床上玩手机不一样，如果拿着Steam Deck躺床上玩，没半小时就受不了。明确了这些缺点和使用场景，仍然觉得有需求，那么买来就没事，随时的可以玩电脑上的游戏，对于一些玩家来说非常的满足。
基本一致iPhone14和iPhone13屏幕的参数基本一样，都是超视网膜 XDR 显示屏，6.1 英寸OLED 全面屏，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，HDR 显示，原彩显示，广色域 (P3)。在相机镜头方面，iPhone14可能对比iPhone13有一些提升，但升级幅度没有Pro系列那么大，因此iPhone14和iPhone13在屏幕和相机的变化并不是很大。
官网。1.steam的官方网站上就可以进行预约港版了，具体的预约地址是在:https://steamdeck.komodo.jp/product/steam-deck/?lang=en。2.接着选择你要的版本，然后点击下方的预订即可。3.如果不能预订，提示你不在地区，就需要用到中国香港的IP，具体的方法就自己去搜索了。
互通。Steam Deck在和PC之间移动时，提供无缝的保存文件传输，这点是官方进行承认的，借助动态云同步，Steam 将在设备进入睡眠模式之前自动将所有修改过的保存游戏数据上传到云端，用户可以在任何 PC、笔记本电脑或其他设备上继续他们的游戏。当用户返回 Steam 平台并唤醒设备时，Steam 还将自动下载任何保存的游戏更改。
iPhone13 ProiPhone14对比iPhone13 Pro主要的优势是价格，但配置上还是iPhone13 Pro各方面都更强。首先它们的处理器都是满血版的A15，但是在屏幕、摄像头、机身材质等方面，都是iPhone13 Pro强，并且它们在外观上都是一样的，都是6.1英寸的屏幕，刘海屏设计。但iPhone13 Pro的几个重要优势，比如120Hz刷新率屏幕，后置三摄镜头+激光雷达，这些都是iPhone14上没有的功能，因此想要更好的配置优先选择iPhone13Pro
iPhone13 Pro更好处理器：iPhone14和iPhone13 Pro处理器都是满血版的A15，性能是一样的，同时运行内存也都是6GB屏幕：iPhone13 Pro屏幕是120Hz刷新率，iPhone14的屏幕刷新率只有60Hz，在看视频以及浏览页面的体验差距还是比较大的摄像头：iPhone13 Pro镜头个数是3个且拥有激光雷达，镜头的参数性能也强于iPhone14，因此这一方便也是iPhone13 Pro更强电池续航：iPhone14略微强一点点，但差距并不大做工质感：iPhone13 Pro机身的材质更好，边框是不锈钢材质，虽然重量比较重，但质感更好
几乎一样iPhone14普通版在外观上和iPhone13的普通版外观几乎一样，都是6.1英寸屏幕，刘海屏设计，后置双摄镜头。但是在高端的iPhone14Pro系列则和iPhone13Pro系列有比较明显的区别。虽然它们屏幕尺寸也一样，都是6.1英寸或6.7英寸，也是后置三摄镜头，但是iPhone14Pro屏幕会采用新的药丸屏幕设计，取代了使用多年的刘海屏设计。至于其他方面，iPhone14整体上和iPhone13基本一样，普通版机身边框是铝合金，Pro系列边框是不锈钢。
三星、LG等iPhone14系列屏幕的供应商会有三星、LG，传闻京东方也会获得少量的订单。其中三星将获得高端Pro系列的主要订单以及部分普通版iPhone14的屏幕订单，LG会提供普通版iPhone14屏幕，京东方也有望获得少量iPhone14屏幕订单。在今年总共需要的9000万块OLED面板中，三星显示将供应其中的 6000 万块，LG显示供应 2500 万块，京东方则会供应余下的 500 万块。
7英寸。Steam Deck 屏幕的尺寸是对角7英寸，分辨率为1280x800像素，纵横比为16:10，插上底座后可输出4K120Hz 或者8K60Hz，底座上有着DP1.4、USB-C3.2Gen2等接口，此外支援FSR（超级分辨率锐画技术）、DX12等技术。GPU 的单精度为1.6TFLOPs，相当于MX450同级数。
有iPhone14 Pro会提供128GB、256GB、512GB以及1TB几个存储版本。iPhone14 Pro的存储会使用LPDDR5，普通版本则使用LPDDR4X，在性能上与LPDDR4X相比，LPDDR5的数据传输速率从4266Mbps提升至5500Mbps，传输带宽从34GB/s提升到了44GB/s。数据访问速度不同，在1. 05 伏的工作电压下，LPDDR5内存的速度为5500MB/s。数据访问速度提升了50%，而且有更低的功耗，相较于LPDDR4X在功耗降低20%以上
是的。Steam Deck是标准的主机，是Valve开发的便携式掌上游戏机，对标的是switch，设备搭载的是包含一个由AMD基于Zen2和RDNA2架构构建的定制加速处理单元（APU） ，命名为 Aerith，以《最终幻想 VII》角色Aerith Gainsborough命名。Valve表示CPU性能与锐龙3000相当台式电脑处理器和 GPU 性能要归功于 Radeon RX6000系列。
4450U。Steam Deck 搭载的是一颗Valve 向AMD 定制的处理器，代号为Aerith。该处理器目前对应的是AMD Van Gogh（梵高）家族的APU 处理器。该处理器采用7nm 工艺制程，功耗为4~15W。CPU 方面，有部分是基于Zen2架构搭建的，为4核8线程，频率为2.4~3.5GHz，单精度达到了448GFLOPs，只是比Ryzen3 Pro 4450U 的473.6GFLOPs 性能略低。大概就是在Ryzen3 Pro 4450U的前后，跟R7 3700U的性能跑分差不多。
是iPhone14系列手机继续使用OLED屏幕，屏幕供应商主要是三星和LG，传闻京东方也可能会成为iPhone14系列手机屏幕的供应商。iPhone14系列中普通版继续使用60Hz刷新率的屏幕，高端Pro系列使用120Hz刷新率，且支持息屏显示功能，屏幕刷新率在1Hz-120Hz之间。
没有iPhone14系列手机没有红外遥控功能，机身内部没有红外传感器，因此无法使用这一功能。目前在iPhone所有机型中，均未搭载红外传感器，这和很多安卓手机有比较大的不同。在一些安卓手机中可以使用红外遥控来控制空调等设备，在很多情况下会很方便。
1280x800。Steam Deck 屏幕的分辨率为1280x800像素，纵横比为16:10。这是一个非标准分辨率，但被认为相当于720p HD，而 Switch 更传统的是1280x720的16:9，标准27英寸2560x1440显示器的像素密度是108PPI 的一半。
没有iPhone14系列取消了5.4英寸的Mini版本，但增加了一个6.7英寸的Plus版本，整个iPhone14系列一共有四个机型，分别是iPhone14（6.1英寸）、iPhone14 Plus（6.7英寸）、iPhone14 Pro（6.1英寸）、iPhone14 Pro Max（6.7英寸）。苹果取消mini版本的原因是小屏手机在推出后没有比较大的销量贡献，在整个系列中销量都是出于倒数第一的位置，因此苹果取消该尺寸版本，但增加了大屏版本，以适应现在大多数消费者的需求。
配置Deck好，可玩性Switch高。以下是Steam Deck和switch的参数规格对比：Steam Deck任天堂Switch辅助动力装置定制 AMD Van Gogh (Aerith)定制英伟达 Tegra X1工艺7 纳米16 纳米CPU架构AMD Zen 2ARM Cortex-A57CPU频率2.4 – 3.5GHz1.02GHz核心 | 线程4 | 84 | 4GPU架构AMD RDNA 2英伟达麦克斯韦GPU时钟速度1 - 1.6GHz307 - 768MHz流处理器512256内存16GB 四通道 LPDDR5 @ 5，500MT/s4GB LPDDR4 @ 1，600MT/s存储64GB eMMC | 256GB NVMe SSD | 512GB NVMe 固态硬盘32GB eMMC | 64GB eMMC屏幕7 英寸液晶触摸屏6. 2 英寸液晶|7 英寸OLED触摸屏原始分辨率1280 x 8001280 x 720刷新率60 赫兹60 赫兹声音立体声扬声器，3.5 毫米插孔，双麦克风立体声扬声器，3.5 毫米插孔连接性Wi-Fi、蓝牙、1 个 USB Type-C，支持 DisplayPort 1.4Wi-Fi、蓝牙、1x USB Type-C电池40 WHr | 5313mAh16 WHr | 4310mAh尺寸11.7 x 4.6 x 1.8 英寸（298 x 117 x 49 毫米）9.5 x 4 x 0.55 英寸（242 x 102 x 13.9 毫米）重量1.47 磅（669 克）0.93 磅（420 克）价格399 美元（349 英镑）| 529 美元（459 英镑）| 649 美元（569 英镑）569 英镑（649 美元）| 310 英镑（350 美元）目前来看就性能配置来说自然是Steam Deck更好了，但是就可玩性来说还是switch比较高。Steam Deck只能玩Steam上以及系统支持的游戏，Switch上有很多任天堂的第一方作品，掌机模式最重要的一点还包括重量，Steam Deck太重了，难以长时间玩，想必很多玩switch掌机的人都觉得长时间玩有点重，Steam Deck可是比NS还重了60%。所以就定位上来说，Switch更能在掌机上表现好一点，当然了，如果你有steam上非常喜欢玩的游戏，又想掌机上玩，那Steam Deck也是一个不错的选择，不过要等国内的售价降低，港版被爆料是2800多块钱，这个价格倒是能接受了。
可以iPhone14系列手机可以支持Magsafe磁吸功能，可以使用对应的手机配件，比如充电器、充电宝、磁吸卡包等，只要是符合苹果magsafe磁吸标准的配件均可以在iPhone14上使用。