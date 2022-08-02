快手小店修订《发票问题纠纷处理判责标准》 平台不提供优先赔付

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:今日，快手电商发布了《发票问题纠纷处理判责标准》修订公告，修订后的规则于2022年8月9日生效。
本次修订后，发票问题的判责及处理更改为3.1根据1.4.2快手小店介入后商家在24小时内未履约开具发票的，商家须向消费者支付违约金，违约金金额最高不高于商品金额的20%同时最高不超过300元。删除了原有“该违约金将由快手小店优先赔付给消费者，由此产生的费用的损失由商家承担。”内容。具体如下:
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快手电商发布公告称，为提升商家服务水平，保护交易双方权益，提供更加优质的平台服务及消费者体验，现对《运费问题纠纷处理判责标准》进行修订...修订后，运费问题管理规范方面要求，如果消费者提供有效凭证证实收到商品有问题（如质量问题）或是商家承诺未履行导致的退货退款，商品发货及退货运费需要由商家承担...非消费者因个人原因（商品质量、描述不符等）导致商品退回的，除商品发货及退货运费外的其他必要费用由商家承担...
7月15日，快手电商发布修订公告，该规则将于2022年7月23日生效...本次修订新增了行为纠正规则...（二）下架违规商品:对在快手小店发布上传的违规商品进行下架，以限制其被营销推广、出售...
8月2日，快手发布《快手小店售后服务管理规则》修订公告，修订后的规则新增超售后期处理流程...其他类目在订单确认收货后次日0点起的15天内，消费者发起售后退款，平台会通过安心钱包/商户保证金先给消费者进行退款，再从达人，团长，快赚客的现金户和平台的抽佣账户反向退回给商户（花呗分期商户贴息服务费不参与追回），超过15天的售后退款由商户全额承担...（即退款单关联从达人身上追回100元，达人只有40元，则等到达人有100元时再追回，不先操作追40元），资金追回成功后视为结算成功...
快手电商发布了修订公告，规则将于2022年7月23日生效...公告称，为规范维护快手平台的正常运营秩序，提升平台服务水平和商家经营质量，现对《快手小店商户违规管理规则》、《快手小店营销违规管理规则》、《快手进口电商平台商户违规管理规则》、《快手进口电商平台营销违规管理规则》进行修订...（二）下架违规商品:对在快手小店发布上传的违规商品进行下架，以限制其被营销推广、出售...
快分销采取分账结算方式，订单确认收货后7天（该结算时间为快手小店标准结算周期，具体以《快手小店结算规则》为准，快分销推广佣金与商家货款结算周期保持一致）同时将货款中出让的推广佣金结算给平台推广者，包括达人/招商团长/快赚客，将服务商直播运营服务佣金结算给服务商，将平台技术服务费、平台推广服务费结算给平台，将剩余货款结算给商家...快手电商还对达人佣金、平台推广服务费结算规则;招商团长佣金、平台推广服务费结算规则;快赚客佣金、平台推广服务费结算规则作了更改......
昨日晚间，快手电商发布了关于《快手小店商家等级规则》修订公告，并将于2022年8月8日生效...本次核心调整内容内容如下:...1、等级体系从金银铜调整为L等级体系...商家等级为L3+以上且小店星级大于等于4.5的商户/带货达人进行PK卖货时不限制PK对象的粉丝量，其他等级商户/带货达人进行PK卖货时限制PK对象的粉丝量，具体限制以平台发布的PK卖货规则为准...服务能力:服务能力考核购物体验星级，购物体验星级具体参考《快手小店购物体验星级规则》...
今天，快手发布《快手小店学规减分实施细则》，宣布新增“学规减分”功能，商户及带货达人可通过该功能获得分数以抵减累计违规分...学规减分功能上线后，违规清退逻辑将由“累计违规分≥100分”调整为“违规积分≥100分”...例如:某商家的累计违规分为20分，获得的学考分为30分，商家实际的违规积分=20-30=-10分，但展示的违规积分为0分...注册成为快手小店商户/带货达人且正常存续未关店的商家均可使用学规减分功能...
站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:日前，快手电商发布了趣味玩物类目调整公告，快手小店对【趣味玩物】类目进一步扩充叶子类目。对于商户应及时了解，需按照正确的类目路径发布文玩商品，本公告于2022年7月29日发布，2022年8月6日生效。据悉，本次核心调整如下:1）【趣味玩物】-【古玩收藏】下新增三级类目【邮票】;2）【趣味玩物】-【古玩收藏】-【钱币】下新增四级类目【非流通外币】;3）【趣味玩物】-下新增二级类目【趣味收藏】、同时新增三级类目【磁卡/卡片】、【纸杂】;4）平台同步发布上述新增类目的准入资质、商品发布规范、营?
公告称，随着全国疫情影响的逐渐减弱，社会各界逐步恢复到正常的生产生活当中，特此号召商户朋友们继续为消费者提供优质的售后服务，并鼓励商户朋友们作出高于快手小店平台售后标准的服务承诺...从 2022 年 8 月 1 日起，平台认定为商户责任的纠纷订单，将由“警告/强制考试学习”的处理方案恢复为“商责纠纷罚款”...
快手电商发布了关于商责纠纷违规考核的恢复公告，8月1日起平台认定为商户责任的纠纷订单，将由“警告/强制考试学习”的处理方案恢复为“商责纠纷罚款”...从2022年8月1日（周一）起，平台认定为商户责任的纠纷订单，将由“警告/强制考试学习”的处理方案恢复为“商责纠纷罚款”...1）纠纷被平台处理定为商户责任的，商户应按照订单实付金额的3倍（最低50元)支付违约金，并处警告;...2）纠纷被平台认定双方有责的，商户应按照订单实付金额的1.8倍（最低50元)支付违约金，并处警告......
2149元左右iPhone14 Pro换屏价格大概需要2149元，它的换屏价格和同尺寸的iPhone14价格一样。另外如果是购买了Apple Care+服务的用户，换屏价格为188元。这一换屏价格仅适用于屏幕损坏。如果您的 iPhone 存在任何其他损坏，您需要支付额外的费用。
DDR5-4800、LPDDR5-6400。锐龙R7 6800H支持的内存频率是DDR5-4800Mhz以及LPDDR5-6400Mhz。LPDDR内存全称是Low Power Double Data Rate SDRAM，中文意为低功耗双倍数据速率内存，又称为mDDR（Mobile DDR SDRM），是美国JEDEC固态协会面向低功耗内存制定的通信标准，主要针对于移动端电子产品，按照官方的说法就是LPDDR5 性能较上代提升50%，功耗却降低到20%。
2149元左右iPhone14系列的换屏价格预计和上一代机型差不多，预计是iPhone 14 Pro Max 2559元，iPhone 13 Pro 2149元，iPhone 13 2149元，iPhone 14 Plus换屏价格预计也是2559元，如果购买了AppleCare+的用户，换屏价格预计是 188 元。
GTX1650。锐龙R7 6800H核显的性能大概是和MX450差不多，MX450虽然纸面上的数据和GTX1650很像，但是实际的性能以及跑游戏的具体帧数上来看的话，GTX1650都会比锐龙R7 6800H核显来的好，使用差距就有点类似玩游戏，一个只能开低特效一个是能开到中特效。如果只是拿来办公，体现出差距还是比较困难的。
是iPhone14的处理器将是满血版的A15。满血版的A15比A14 强20%。满血A15 的性能非常强，Geekbench跑分比A14多2000。A15 单核性能提升了8%，多核提升了15%，GPU则提升了26.2%。A15 采用的是台积电工艺，5nm增强版，功耗提升较大，不过续航提升更大，相比于A14 功耗还少了15%。满血版的A15是5 个GPU核心，残血版A15是4个GPU核心，因此在处理一些画面效果上满血版的性能更强
大型网游、普通配置单机。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个显卡的性能并不是特别强，大概相当于Nvidia GeForce MX450，所以如果你是玩大型网游，比如绝地求生低配置、英雄联盟、魔兽世界低配置、原神都是可以玩的。单机方面的话，如果你要玩艾尔登法环这样新出的三A游戏会比较困难，1060都不好带动，MX450就别想了，但是几年前或者一些日式RPG这样要求不高的游戏，都是可以玩的。
不是iPhone14使用的大概率和iPhone13一样的LPDDR4X，内存预计会提升到6GB，iPhone 14 pro和 iPhone 14 Pro Max预计会使用更先进的LPDDR5，运行内存会提升到8GB，从而拉开和普通版的性能差距。LPDDR5每秒可以传送44GB数据，相比LPDDR4x速度提升50%，并且功耗还有下降20%，它能够使5G智能手机以高达6.4Gbps的传输速度处理数据，这个能力将对消除5G数据瓶颈将起到关键性的作用
可以苹果每一年都支持新产品以旧换新购买，包括iPhone智能手机。以旧机型的iPhone 12 Pro Max为例，最高可抵扣4300元，iPhone12最高可抵扣2800元。除了旧iPhone之外，其他的苹果设备也可以以旧换新，具体的型号可以参考苹果官网列出的信息。并且一台设备仅能依旧换新一台，不可以多台抵扣一台。
能玩。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个的性能大概相当于MX450，所以带动原神这个游戏还是可以的，此外玩一些比较不吃配置或者是几年前的三A也可以。不过近两年的一些配置要求比较高的3A大作带起来就会很卡，所以如果你只是单纯的玩原神，那么完全可以放心，是带的动的。
Radeon Vega 8。AMD Radeon RX Vega 8 是用于笔记本电脑的集成 GPU。它用于 2017 年底推出的 Ryzen 5 APU。GPU 基于 Vega 架构（第 5 代 GCN），具有 8 个 CU（= 704 个着色器中的 512 个），主频高达 1100 MHz（锐龙 5 2500U）。性能取决于配置的 TDP（启动时 12-25 W）、时钟、冷却和内存配置）。GPU 应该受益于快速双通道 DDR4-2400 RAM（与 DDR4-2133 单通道相反，这也是可能的）。R7 5800H核显的性能大概相当于GeForce 940MX / Radeon Pro 450 和 GeForce MX150 / Radeon Pro 555 之间。
各有优点iPhone14在性能方面会更强，它搭载了满血版苹果A15处理器，性能比Mate 50上的骁龙处理器更强，发热和功耗都保持的更好，这对于续航的帮助比较大。Mate 50在屏幕、摄像头以及快充方面性能更好，它的屏幕支持120Hz刷新率，iPhone14则是60Hz；同时Mate 50后置摄像头参数更高，也有长焦镜头，可以拍摄远处的景物；另外Mate50的快充速度达到了100W，苹果iPhone14的充电速度仅为30W左右。
MX450。锐龙R9 6900HX处理器采用 Radeon 680M 集成图形解决方案，iGPU 基于 RDNA2 架构，具有 12 个 CU（= 768 个着色器），主频高达 2400 MHz（取决于 CPU 型号）。680M 和 660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡。性能相当于MX450或者是GTX1050左右，玩玩普通游戏还是可以的，但是如果要玩三A游戏的话，会很吃力，一些大型网游，例如绝地求生、英雄联盟、魔兽世界、原神是可以运行的。
预计2022年9月中下旬iPhone14系列将在2022年9月中旬发布，消费者预计可以在发布会的一周后开始预定，发货时间预计是在9月底或10月初。根据苹果的预定规则，可以从苹果官网、苹果直营店、天猫、京东、苹果授权店等第一时间下单，其中苹果官网根据下单付款的先后顺序发货，越早下单可以在越早的时间获得机子。
Radeon 680M。AMD Radeon 680M 是 Ryzen6000系列笔记本电脑的集成 GPU（伦勃朗，例如Ryzen9-6900HX）。iGPU 基于 RDNA2架构，具有12个 CU(=768个着色器)，主频高达2400MHz(取决于 CPU 型号)。680M 和660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡，性能不尽如人意，无法在3A游戏中使用。由于新架构、高核心数和增加的最大核心频率，Radeon 680M 应该明显快于旧的 Radeon Vega8 iGPU。因此，680M 应该是2022年初最快的集成显卡，性能相当于MX450。
5999元iPhone14入门款的售价预计和上一代iPhone13一致，都是128GB售价5999元，其他存储版本的价格也和上一代一样，最高可选择512GB的版本。iPhone14Pro系列最高则提供1TB的存储版本。从价格来说，今年iPhone14的售价和去年基本没变化，主要原因是苹果可能想要保持住近两年的销量增长趋势。考虑到现在已有不少旧iPhone用户需要迭代更新，因此iPhone14系列的整体需求还是比较高
16GB一加Ace Pro的最大内存是16GB，并且搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，搭配满血版LPDDR5+UFS3.1。一加Ace Pro在性能配置上是安卓旗舰级别，大内存也十分适合多后台运行APP，尤其是经常需要使用到摄像头以及玩游戏的用户可以让APP更多的驻留在后台，减少手机卡顿
支持超级n28 5G 信号一加Ace Pro支持超级 n28 5G 信号。根据一加官方介绍，相比其他 5G 频段，n28 具有更广覆盖面积和更强穿墙能力。一加AcePro内置 4 根高性能 n28 天线，能够同时 4 路接收 n28 信号，大幅提升 n28 网络速度、信号接收范围和信号抗干扰能力。在一些楼宇之间、室内、地下车库、郊区、边远地区等，依然可以获得较好的 5G 体验。
不是Mate 50系列预计会采用刘海屏的设计方案，而不是挖孔屏。Mate 50系列预计会有至少三个型号，Mate50、Mate50 Pro、Mate 50 X，甚至还有Mate50RS保时捷版本。Mate50系列除了会支持屏下指纹解锁之外，还有望支持人脸解锁功能。
Radeon 680M。锐龙R7 6800H集成的 GPU Radeon 680M，它现在基于 RDNA2架构并提供12个高达2.2GHz 的 CU，它应该是发布时最快的 iGPU。Radeon 680M的性能大概相当于MX450，这个显卡想必很多人都知道，如果还要对标GTX系列的话，那可能就是1050。
性能和麒麟9000差不多目前的消息显示Mate 50使用的是海岸麒麟9000S芯片，该芯片由北京海科技提供，性能与麒麟 9000差不多，但由于芯片数量不多，因此在Mate50系列上搭载的芯片大多数还是骁龙8Gen 1（4G）。海岸麒麟9000S如果性能和麒麟9000差不多的话，可以参考麒麟9000的参数性能，它是基于5nm工艺制程的芯片，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55 的八核心设计，最高主频可达3.13GHz，Geekbench 5 (单核)跑分1052，多核跑分3741，安兔兔跑分768588。作为参考骁龙888的安兔兔跑分大约是83万分。