一张图看懂 | 日发行量排名前 25 位的美国报纸

站长之家(ChinaZ.com) 8月2日 消息:如今，超过80%的美国人主要通过数字设备、在应用程序上阅读、收听播客或社交媒体订阅源来获取新闻。

因此，在过去一年中，美国最受欢迎的25家报纸中只有一家的每日印刷发行量是增长的。

按每日发行量排名前25位的美国报纸

根据Press Gazette的数据，该视觉图展示了美国不同报纸出版商每日发行日报数量以及每年的变化情况。

发行量最大的实体报纸无疑是华尔街日报（WSJ）——每天发行近700，000份。需要注意的是，这个数字自2021年以来下降了11% 。下面我们再看看具体数据:

排序 报纸 平均每日印刷发行量 同比变化 #1 华尔街日报（Wall Street Journal） 697，493 −11% #2 纽约时报（New York Times） 329，781 −9% #3 今日美国（USA Today） 159，233 −13% #4 华盛顿邮报（Washington Post） 159，040 −12% #5 纽约邮报（New York Post） 146，649 −2% #6 洛杉矶时报（Los Angeles Times） 142，382 −14% #7 芝加哥论坛报（Chicago Tribune） 106，156 −16% #8 明星论坛报（Star Tribune） 103，808 −9% #9 坦帕湾时报（Tampa Bay Times） 102，266 −26% #10 新闻日报（Newsday） 97，182 −12% #11 西雅图时报（Seattle Times） 86，406 −10% #12 Honolulu Star-Advertiser 79，096 −5% #13 Arizona Republic 70，216 −10% #14 波士顿环球报（Boston Globe） 68，806 −11% #15 达拉斯晨报（Dallas Morning News） 65，369 −10% #16 休斯顿纪事报（Houston Chronicle） 65，084 −17% #17 费城询问者（Philadelphia Inquirer） 61，180 −20% #18 旧金山纪事报（San Francisco Chronicle） 60，098 −12% #19 丹佛邮报（Denver Post） 57，265 −13% #20 芝加哥太阳时报（Chicago Sun-Times） 57，222 −7% #21 The Buffalo News 56，005 −15% #22 每日新闻（Daily News） 55，653 −18% #23 Villages Daily Sun 49，183 3% #24 St. Louis Post-Dispatch 48，246 −11% #25 Milwaukee Journal Sentinel 47，832 −13%

这些实体报纸呈现负增长情况，但数字出版物在全球仍然是非常受欢迎的。例如，《纽约时报》报道称，今年早些时候全球订阅人数已达到900万。

印刷发行量增加的一份报纸是 The Villages Daily Sun，它在佛罗里达州的一个退休社区外运营。老年人往往是纸质报纸最狂热的读者。佛罗里达州的另一家报纸《坦帕湾时报》表现最差，增长率为-26%。

自2005年以来，共有2，500家美国报纸关闭。预计到2025年，三分之一的美国报纸将关闭。这对小型社区的影响尤其大，并使美国各地的许多报纸陷入“新闻沙漠”。

印刷与数字报纸

尽管纸质报纸销量低迷，大多数这些报纸的数字订阅量要高得多。例如，《华盛顿邮报》拥有超过300万在线订阅者，而其纸质版读者则只有159，000名。

从长远来看，现在每天都有大约2400万份印刷报纸在美国流通。

数字化还没有完成增长。“数字”新闻网站的新闻编辑室招聘人数一直在增加，而传统报纸的就业人数自2008年以来减少了一半以上。

美国新闻媒体可能会造成极大的分歧。全国各地的许多新闻编辑室利用恐惧、哗众取宠和党派政治内容。

数字新闻只会让情况变得更糟，利用算法推送带有人们感兴趣的叙述的故事，而内容往往是非常片面的。

此外，新闻业是一个越来越不赚钱的行业。大多数收入来自在新闻网站上投放的数字广告。因此，与其让读者付费，不如将读者的时间和注意力卖给广告商。此外，一些最优质的内容则需要付费订阅。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。

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