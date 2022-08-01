8月国产游戏版号公布 69款游戏获批

站长之家（ChinaZ.com）8月1日 消息:今日，国家新闻出版署公布了8月国产网络游戏审批信息，共有69款游戏过审，审批时间为7月30日。
其中，Switch游戏《波西亚时光》、《雨纪》等过审。
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7月12日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批，包括65款手游，以及一款PC/PS5游戏、一款PC游戏，审批时间为7月11日...中青宝《三国演义:兵临城下》、创梦天地《永恒轮回:无限》、游族《战火与永恒》、哔哩哔哩旗下《暗影火炬城》等游戏过审...
此前腾讯方面曾表示，对规模大的，手握多款游戏的公司，没有游戏版号伤害还没有那么大，所以先给新创公司发版号是情理之中的...
官方辟谣网红从京东购买大白鲨...有传闻称，该网红的“大白鲨”是通过京东平台购买...针对该传闻，南充市农业农村局发布声明，称“网红‘提子’从京东购买大白鲨”的表述与案件事实不符，有关结果以公安部门调查为准...京东也表示，所涉网红“提子”购买的“大白鲨”在京东没有销售...蔚来公布数据称，2022年7月，蔚来交付新车10052台，同比增长26.7%...国家新闻出版署公布了8月国产网络游戏审批信息，共有69款游戏过审，审批时间为7月30日...
7月12日，国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批...昨日，针对“尼康将停止开发单反相机”的报道，尼康官方回应称，这篇媒体文章只是猜测，尼康没有就此发表任何声明...有媒体尼康将停止开发单反相机，未来将专注于无反相机的开发...乐视回应员工过神仙日子:基本属实...昨日，针对“乐视仍有400多名员工，过着没有‘老板’的神仙日子，无996无内卷”的报道，乐视官方回应称，情况基本属实...
但在游戏即将上线、需要版号方协助时，这家游戏公司对接人却表示版号源头方出现问题，只能从旁协助，更多问题无法解决...游戏版号是相关监管部门同意游戏出版运营的批准文件，简单来说，没有游戏版号的游戏便无法上线运行，也无法开通买断制或内购制等变现渠道...被授权的游戏公司便可以拿着材料，用自己公司的营业执照和游戏包上线运营，但游戏名一定要使用游戏版号所列具的名称，并且游戏公司要具备ICP（网络内容服务商）许可证......
在此次公布的名单中，头部游戏厂商腾讯和网易仍不在这是二者今年以来第三次无缘游戏版号的发放...
Q2季度的业绩毫无疑问又要嗨了，AMD之前在Q1财报中预告了Q2营收，预计收入约为65亿美元，同比增长69%，环比增长10%，非GAAP毛利率将达到54%...
现在鸿蒙3.0的支持升级名单曝光，其中Mate系列25款，P系列10款，Nova系列23款，畅享/麦芒系列11款，共计69款机型，其中P10系列从2017年发布已经有5年之久...
新的iOS16升级名单包括：iPhoneSE2，iPhoneSE3，iPhone8全系2款机型、iPhoneXR、iPhoneX、iPhoneXS和XSMax、iPhone11全系、iPhone12全系和iPhone13全系...
今年8月，HBO Max将上线4K HDR版《权力的游戏》全部八季。另外，它还将具有对杜比视界和杜比全景声的支持。这个播出时机再好不过了，因为《龙之家族》系列的首播时间是8月21日。然而只有拥有无广告服务级别的用户才能观看新格式。如果你不是订户，HBO Max的无广告套餐将花费用户14.99美元/月或149.99美元/年。至于《龙之家族》，HBO称它将以4K格式首次推出这部衍生剧并支持HDR 10、Dolby Vision和Dolby Atmos。
不可以iPhone14不支持苹果的教育优惠。教育优惠仅限购买指定的Mac、iPad、Apple Pencil 和智能键盘可以获得优惠，其他的产品不支持优惠。同时教育优惠也仅限在读及新录取的高校学生，以及各级教师和教职员工，购买时需要出示相关的有效证件。
爆料信息如下。所有Ryzen7000芯片都将内置 iGPU，并且将发布配备更强大 iGPU 的 Zen4APU，还将带来其 Smart Shift ECO 技术，该技术允许在 iGPU 之间切换图形工作以及用于台式 PC 的 Ryzen7000型号的独立 GPU 以节省电量。不过AMD试图降低对集成图形引擎的期望，指出 RDNA2图形仅用于“点亮”显示器，并表示对游戏性能上也不要有过高的期望。
不可以iPhone14不可以插入两张电信卡，如果都插电信卡，那么只有一张可以正常的使用。目前只支持双移动卡或双联通卡，也可以支持两个不同运营商的卡混合使用，比如移动+联通，移动+电信，联通+电信的组合，无法支持两张电信卡同时使用。
2023年。尽管AMD Ryzen 7000系列的台式机产品预计在2022年9月的某个时间推出，但AMD 表示 AMD Ryzen7000系列笔记本电脑要到2023年才能上市，所以我们还有一段时间等待。据悉，AMD的新 Zen4架构主要使用5nm 工艺节点，这意味着更小的晶体管，意味着可以将更多的晶体管封装到集成电路上，因此在相同尺寸的芯片中具有更多的功率，并可能具有更高的功率效率。
目前爆料参数如下。1.代号拉斐尔 2.台积电5nm工艺，最多16个内核和32个线程（N5用于计算芯片）3.（最高）>5.5GHz4.6nm I/O 芯片、DDR5内存控制器、PCIe5.0接口5.仅支持DDR5（不支持 DDR4）6.RDNA2集成 GPU（在 IOD 上提供）7.Zen4架构具有8% 到10% 的 IPC 增益8.单线程工作增益 >15%，整体性能增益 >35%（多线程工作负载），每瓦性能增益 >25%9.AM5插座 LGA1718，向后兼容 AM4冷却器10.600系列芯片组:X670E Extreme、X670和 B650主板11.高达170W TDP，230W 峰值功率12.每个内核的内存带宽增加多达125%13.支持 AVX-51214.3D V-Cache Zen4型号将于今年上市
没有iPhone14系列的充电口还是Lighting，但是在明天开始的iPhone15系列上，有可能会改成Type-C接口。从欧盟要求的电子设备接口统一规格来看，苹果公司也大概率会在明年修改自己的接口方式，将所有的设备接口都统一成Type-C。改为这种接口的好处是，减少购买充电器和数据线，另外Type-C的充电速度和传输数据能力也更强，相信会得到更多厂商和消费者的欢迎。
没有iPhone14的充电头还是和之前的一样，但速度可能会提升至30W左右，这样充电效率也会更快。目前iPhone13系列的快充标称是20W，如果是充iPhone13手机需要大概1小时半的时间，如果使用30W的充电器，那么可以减少充电时间。
Zen4架构。AMD 分享了有关 Zen4微架构的宝贵细节，但我们确实知道 AMD 还为 Zen4将每个内核的 L2缓存翻了一番，达到1MB，为 CPU 内核提供了更大的近内存平板来处理工作负载。AMD 表示它必须平衡设计以找到合适数量的二级缓存。较大的 L2缓存通常会减少 L3缓存访问（在这种情况下理论上减少了约40%），从而减少了对结构的争用，从而在全核工作负载中实现了更好的可扩展性和性能——而不是大幅提升单线程工作。这意味着有机会 Zen4服务器芯片比大多数台式 PC 应用程序都要好，此外，Zen4计算芯片 (CCD) 的尺寸似乎为72.23mm^2，略小于锐龙5000处理器上的83.74mm^2芯片，Zen4CCD 的晶体管预计约为5.57B，而 Zen3CCD 的晶体管为4.15B（Zen4增加了34%）。
可能会提升一点点iPhone13系列的充电速度大约在20W以上，如果使用高功率的充电器，有可能达到25W。iPhone14系列的充电器有可能会提升到30W左右，但和安卓旗舰手机的差距还是非常大，基本上不太可能配备类似安卓60W的快充。苹果iPhone手机一直以来被用户吐槽的一点就是充电速度，对比安卓都满至少一半以上，甚至还不如一些价格在2000元以下的入门级手机。不过也可以说，iPhone未来在快充上的提升幅度还是比较大的。
2022年9月底。AMD 已将2022年秋季定为首款 Zen4产品的正式发布窗口，即用于台式电脑的锐龙7000系列（代号为 Raphael），已确认16核和32线程是 Ryzen7000在发布时的最大核数。此外还出现了9月15日发布的报道，外媒DigiTimes报告称AMD 已经设定了9月中旬的发布日期。
Lightning接口iPhone14系列的充电接口依旧是Lightning，不是Type-C。虽然目前苹果已经在旗下的多种设备逐步使用Type-C，包括Mac、iPad等，但iPhone更换为Type-C目前来看，至少要等到iPhone15系列才有机会。从欧盟要统一设备充电接口要求来看，苹果大概率也要遵守这一要求，而目前Type-C是比较主流的接口，因此大家有望在iPhone15上看到Type-C接口。
5纳米。AMD公布了新一代CPU/GPU规划蓝图，自今年的Zen4 架构开始，AMD制程会升级至5nm及改进型的4nm，还有RX7000 系列显示卡亦会跟进，明年即会成为台积电5nm制程最大客户。根据AMD公布的规画蓝图，Zen4 及Zen 4c架构处理器皆为5nm或改进型的4nm制程，Zen5 架构后期才有可能上3nm制程，但那至少是 2024 年之后的事了，目前有爆料Ryzen7000 系列处理器是采用5纳米台积电工艺。
是iPhone14和iPhone14 Plus是6GB的运存，LPDDR4X，高配版本的iPhone14 Pro系列是8GB内存，LPDDR5。运行速度上，LPDDR4X的运行速度为4266MT/S，LPDDR5 的运行速度为6400MT/S，LPDDR5 的运行速度比LPDDR4X提升50%，LPDDR5 支持多Bank Group模式，数据可实现多通道传输
2022年9月底。早些时候外媒Videocardz和Gizmodo意外在AMD 官网的资源页面中发现了部分Ryzen7000系列新款桌机处理器的名字（目前相关内容已被撤下）。网页曝光了两款Ryzen9(7900X 和7950X)、一款Ryzen7(7700X)和一款Ryzen5(7600X)，四个型号基本都是定位高阶，应该是最新锐龙7000系列处理器。据悉，AMD 已将2022年秋季定为首款 Zen4产品的正式发布窗口，即用于台式电脑的锐龙7000系列（代号为 Raphael），对于美国来说，秋季从9月22日开始，到12月22日结束，外媒DigiTimes爆料9月中旬就会发布。
60天内iPhone14购买后最多60天内可以补AppleCare+。7天内补AppleCare+的方法是设备上“设置” > “通用” > “关于本机”，选择可用的 AppleCare+ 服务计划或者致电400-666-8800购买。超过7天，但又在60天内，前往 Apple Store 零售店进行购买 (需检查你的 iPhone 及其购买凭证)。
R7-6800H。比较了两个8核笔记本电脑 CPU:1.9-2.3GHz Intel Core i7-11800H 与3.2GHz AMD Ryzen7-6800H，参数如下:Intel Core i7-11800H的优势：1.具有8MB 更大的 L3缓存大小AMD锐龙7-6800H的优势：1.较新 -8个月后发布2.支持四通道内存3.更现代的制造工艺 -6纳米与10纳米4.Turbo Boost 频率提高2%（4.7GHz 与4.6GHz）就跑分上来看，R7-6800H的单核分数相差不大，多核分数上R7-6800H会比I7-11800H多7%左右，所以整体性能跑分上来看，R7-6800H更好。
可致电400-666-8800或苹果门店购买购买了新iPhone的用户，AppleCare+服务计划可在购买新 iPhone 的同时进行购买。 或可在购买 iPhone 之日起 7 天内通过以下方式进行购买： 在设备上操作 (前往“设置” > “通用” > “关于本机”，选择可用的 AppleCare+ 服务计划)； 致电 400-666-8800 (需完成远程诊断并提供购买凭证) ；或可在购买 iPhone 之日起 60 天内前往 Apple Store 零售店进行购买 (需检查你的 iPhone 及其购买凭证)。
I5-12500H。比较了两款笔记本电脑 CPU:2.5GHz Intel Core i5-12500H12核与3.2GHz AMD Ryzen7-6800H 8核，参数如下:Intel Core i512500H的优势：1.拥有4个以上的物理核心2.具有大2MB 的 L3缓存大小AMD锐龙76800H的优势：1.支持四通道内存2.更现代的制造工艺 -6纳米与10纳米3.Turbo Boost 频率提高4%（4.7GHz 与4.5GHz）英特尔酷睿I5-12500H的单核跑分比R7 6800H的跑分多了将近10%，在多核上也有小幅度领先优势，总体而言性能跑分上来看，英特尔酷睿I5-12500H更胜一筹。
1年的硬件保修服务iPhone14如果购买了AppleCare+，那么可以在有限保修期内享有 1 年的硬件保修服务和长达 90 天的免费电话技术支持。适用于 iPhone 的 AppleCare+ 服务计划可延长你的服务保障期限，还可提供每 12 个月最多两次意外损坏保修服务，每次收取相应的服务费：对于屏幕或玻璃背板损坏，收取 RMB 188 的服务费；对于其他意外损坏，收取 RMB 628 的服务费。
I7-12700H。Intel Core i7-12700H – Alder Lake 第 12 代AMD 锐龙 7 6800H – 伦勃朗 6000 Zen3+工艺Intel 7 – 10 nm 增强型 SuperFin6 纳米台积电 FinFETTDP35+W35+W核心/线程6P+8E/20T8C/16TCPU Turbo – 所有内核4.1 GHz（P 核）4.3GHzCPU Turbo – 1 核4.7 GHz（P 核）4.7GHz缓存24 MB16 MB内存DDR4 和 DDR5，高达 64 GB2 个内存通道DDR4 和 DDR5，高达 64 GB4 个内存通道图形英特尔 Iris XeRadeon 680M，RDNA2TUF A15，锐龙76800H +3060TUF F15，英特尔 i712700H +30603DMark13– Fire Strike21302（图形 -23003，物理 -26992，综合 -11388）21872（图形 -23416，物理 -30715，综合 -11356）3DMark13– Port Royal515653983DMark13- Time Spy9085（显卡 –8888，CPU –10396）9636（显卡 –9122，CPU –14157）手刹1.3.1（4K 到1080p 编码）:53.29平均 fps64.51平均 fpsPCMark106037（E –10407， P –9587， DCC –9625）7555（E –10510， P –9946， DCC –11193）GeekBench5.4.364位单核:1598，多核:9847单核:1770，多核:13128CineBench R15（最佳运行）CPU2359cb，CPU 单核247cbCPU2850cb，CPU 单核265cbCineBench R20（最佳运行）CPU5596cb，CPU 单核599cbCPU7148cb，CPU 单核704cbCineBench R23（最佳运行）CPU14535cb，CPU 单核1556cbCPU18588cb，CPU 单核1819cbx265高清基准64位25.46帧/秒 24.76帧/秒总而言之，英特尔酷睿 i7-12700H 在苛刻的负载下比 AMD 锐龙76800H 平台更快，只要在能够正常供电和散热的笔记本电脑中实施。AMD 平台的最大功率已经达到80W，而 Intel 平台可以轻松吞食100++ W 以提升性能。就性能跑分上来看，英特尔酷睿 i7-12700H更胜一筹。