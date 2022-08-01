8月国产游戏版号公布 69款游戏获批

Zen4架构。AMD 分享了有关 Zen4微架构的宝贵细节，但我们确实知道 AMD 还为 Zen4将每个内核的 L2缓存翻了一番，达到1MB，为 CPU 内核提供了更大的近内存平板来处理工作负载。AMD 表示它必须平衡设计以找到合适数量的二级缓存。较大的 L2缓存通常会减少 L3缓存访问（在这种情况下理论上减少了约40%），从而减少了对结构的争用，从而在全核工作负载中实现了更好的可扩展性和性能——而不是大幅提升单线程工作。这意味着有机会 Zen4服务器芯片比大多数台式 PC 应用程序都要好，此外，Zen4计算芯片 (CCD) 的尺寸似乎为72.23mm^2，略小于锐龙5000处理器上的83.74mm^2芯片，Zen4CCD 的晶体管预计约为5.57B，而 Zen3CCD 的晶体管为4.15B（Zen4增加了34%）。