Unity首席执行官：96% 的游戏开发者已开始用 AI 了

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:在游戏开发领域，Unity 一直占据着重要地位。近日，Unity 首席执行官马修·布罗姆伯格（Matthew Bromberg）在韩国举办的 ‘Unity Seoul 2025’ 活动上接受了《每日经济新闻》的采访，透露了公司在 AI 和 XR 领域的战略规划。

布罗姆伯格表示，目前，已有 96% 的游戏开发者开始使用 AI 工具，但直接将 AI 应用于游戏开发的企业仍占少数。主要原因在于，在游戏制作过程中使用外部 AI 存在诸多不便，且缺乏连贯性。为解决这一问题，Unity 计划在今年下半年将 AI 代理功能全面整合到游戏开发流程中。

届时，开发者无需切换到外部 AI 服务，就能在 Unity 平台上完成所需的资源生成工作。此外，Unity 还将与 3、4 家生成式 AI 企业建立合作伙伴关系，将其技术整合到引擎中。

除了 AI 布局，布罗姆伯格还谈到了 XR 市场。他认为，虽然目前 XR 市场表现不佳 —— 如苹果 Vision Pro 销售未达预期 —— 但该市场仍处于起步阶段，人们的期望可能过高。不过，随着技术和市场的成熟，XR 市场尤其是 AR 领域将迎来爆发式增长。未来，人们有望通过 AR 眼镜进行交流，语音 AI 技术也将不断升级。

值得一提的是，Unity 不仅在游戏开发领域广泛应用，还在制造、汽车等行业发挥着重要作用。现代汽车利用 Unity 构建物流流程的数字孪生，LG 电子则开发了将 2D 地图数据重构为 3D 的车载解决方案。凭借其强大的跨平台支持能力，Unity 正朝着更广阔的市场迈进。

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