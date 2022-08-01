港股蔚来涨超10% 消息称蔚来或推出10万元以下汽车

有报道显示，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场，新品牌价格或下探至10万元...对此，有媒体向蔚来求证，蔚来创始人李斌回应称：目前没有可以说的信息”...而车辆的价格要比当前蔚来品牌下探不少，区间在10万-20万元之间，主打平民化；此前报道透露，蔚来当前已规划蔚来、阿尔卑斯两个品牌，而此次曝光的为第三品牌...不过蔚来也采取了一个偷巧的办法，推出全新第三品牌，不拉低蔚来自身品牌的形象，而其能否成功，市场后期会给出答案......