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港股蔚来涨超10% 消息称蔚来或推出10万元以下汽车

2022-08-01 11:59 · 稿源：站长之家

站长之家 81日讯：截至发稿，蔚来港股股价上涨9.42%，报163.800港元，总市值达2772亿港元，盘中一度涨超10%。此前，有报道称，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖 20 万元以下的中低端市场。对此，蔚来创始人李斌回应称，目前没有可以说的信息。

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  • 锐龙R7 6800H支持内存频率是多少？

    DDR5-4800、LPDDR5-6400。锐龙R7 6800H支持的内存频率是DDR5-4800Mhz以及LPDDR5-6400Mhz。LPDDR内存全称是Low Power Double Data Rate SDRAM，中文意为低功耗双倍数据速率内存，又称为mDDR（Mobile DDR SDRM），是美国JEDEC固态协会面向低功耗内存制定的通信标准，主要针对于移动端电子产品，按照官方的说法就是LPDDR5 性能较上代提升50%，功耗却降低到20%。

    R7-6800H

  • iPhone14换屏大概多少钱？

    2149元左右iPhone14系列的换屏价格预计和上一代机型差不多，预计是iPhone 14 Pro Max 2559元，iPhone 13 Pro 2149元，iPhone 13 2149元，iPhone 14 Plus换屏价格预计也是2559元，如果购买了AppleCare+的用户，换屏价格预计是 188 元。

    iPhone14

  • 锐龙R7 6800H核显和GTX1650哪个好？

    GTX1650。锐龙R7 6800H核显的性能大概是和MX450差不多，MX450虽然纸面上的数据和GTX1650很像，但是实际的性能以及跑游戏的具体帧数上来看的话，GTX1650都会比锐龙R7 6800H核显来的好，使用差距就有点类似玩游戏，一个只能开低特效一个是能开到中特效。如果只是拿来办公，体现出差距还是比较困难的。

    R7-6800H

  • iPhone14是满血A15吗？

    是iPhone14的处理器将是满血版的A15。满血版的A15比A14 强20%。满血A15 的性能非常强，Geekbench跑分比A14多2000。A15 单核性能提升了8%，多核提升了15%，GPU则提升了26.2%。A15 采用的是台积电工艺，5nm增强版，功耗提升较大，不过续航提升更大，相比于A14 功耗还少了15%。满血版的A15是5 个GPU核心，残血版A15是4个GPU核心，因此在处理一些画面效果上满血版的性能更强

    iPhone14

  • 锐龙R7 6800H核显能玩什么游戏？

    大型网游、普通配置单机。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个显卡的性能并不是特别强，大概相当于Nvidia GeForce MX450，所以如果你是玩大型网游，比如绝地求生低配置、英雄联盟、魔兽世界低配置、原神都是可以玩的。单机方面的话，如果你要玩艾尔登法环这样新出的三A游戏会比较困难，1060都不好带动，MX450就别想了，但是几年前或者一些日式RPG这样要求不高的游戏，都是可以玩的。

    R7-6800H

  • iPhone14使用的是LPDDR5吗？

    不是iPhone14使用的大概率和iPhone13一样的LPDDR4X，内存预计会提升到6GB，iPhone 14 pro和 iPhone 14 Pro Max预计会使用更先进的LPDDR5，运行内存会提升到8GB，从而拉开和普通版的性能差距。LPDDR5每秒可以传送44GB数据，相比LPDDR4x速度提升50%，并且功耗还有下降20%，它能够使5G智能手机以高达6.4Gbps的传输速度处理数据，这个能力将对消除5G数据瓶颈将起到关键性的作用

    iPhone14

  • iPhone14可以以旧换新购买吗？

    可以苹果每一年都支持新产品以旧换新购买，包括iPhone智能手机。以旧机型的iPhone 12 Pro Max为例，最高可抵扣4300元，iPhone12最高可抵扣2800元。除了旧iPhone之外，其他的苹果设备也可以以旧换新，具体的型号可以参考苹果官网列出的信息。并且一台设备仅能依旧换新一台，不可以多台抵扣一台。

    iPhone14

  • 锐龙R7 6800H核显能玩原神吗？

    能玩。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个的性能大概相当于MX450，所以带动原神这个游戏还是可以的，此外玩一些比较不吃配置或者是几年前的三A也可以。不过近两年的一些配置要求比较高的3A大作带起来就会很卡，所以如果你只是单纯的玩原神，那么完全可以放心，是带的动的。

    R7-6800H

  • R7 5800H核显是什么？

    Radeon Vega 8。AMD Radeon RX Vega 8 是用于笔记本电脑的集成 GPU。它用于 2017 年底推出的 Ryzen 5 APU。GPU 基于 Vega 架构（第 5 代 GCN），具有 8 个 CU（= 704 个着色器中的 512 个），主频高达 1100 MHz（锐龙 5 2500U）。性能取决于配置的 TDP（启动时 12-25 W）、时钟、冷却和内存配置）。GPU 应该受益于快速双通道 DDR4-2400 RAM（与 DDR4-2133 单通道相反，这也是可能的）。R7 5800H核显的性能大概相当于GeForce 940MX / Radeon Pro 450 和 GeForce MX150 / Radeon Pro 555 之间。

    R7-5800H

  • iPhone14和Mate 50哪个好？

    各有优点iPhone14在性能方面会更强，它搭载了满血版苹果A15处理器，性能比Mate 50上的骁龙处理器更强，发热和功耗都保持的更好，这对于续航的帮助比较大。Mate 50在屏幕、摄像头以及快充方面性能更好，它的屏幕支持120Hz刷新率，iPhone14则是60Hz；同时Mate 50后置摄像头参数更高，也有长焦镜头，可以拍摄远处的景物；另外Mate50的快充速度达到了100W，苹果iPhone14的充电速度仅为30W左右。

    iPhone14

  • R9 6900HX核显性能相当于什么显卡？

    MX450。锐龙R9 6900HX处理器采用 Radeon 680M 集成图形解决方案，iGPU 基于 RDNA2 架构，具有 12 个 CU（= 768 个着色器），主频高达 2400 MHz（取决于 CPU 型号）。680M 和 660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡。性能相当于MX450或者是GTX1050左右，玩玩普通游戏还是可以的，但是如果要玩三A游戏的话，会很吃力，一些大型网游，例如绝地求生、英雄联盟、魔兽世界、原神是可以运行的。

    R9-6900HX

  • iPhone14什么时候可以预定？

    预计2022年9月中下旬iPhone14系列将在2022年9月中旬发布，消费者预计可以在发布会的一周后开始预定，发货时间预计是在9月底或10月初。根据苹果的预定规则，可以从苹果官网、苹果直营店、天猫、京东、苹果授权店等第一时间下单，其中苹果官网根据下单付款的先后顺序发货，越早下单可以在越早的时间获得机子。

    iPhone14

  • R9 6900HX核显是什么？

    Radeon 680M。AMD Radeon 680M 是 Ryzen6000系列笔记本电脑的集成 GPU（伦勃朗，例如Ryzen9-6900HX）。iGPU 基于 RDNA2架构，具有12个 CU(=768个着色器)，主频高达2400MHz(取决于 CPU 型号)。680M 和660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡，性能不尽如人意，无法在3A游戏中使用。由于新架构、高核心数和增加的最大核心频率，Radeon 680M 应该明显快于旧的 Radeon Vega8 iGPU。因此，680M 应该是2022年初最快的集成显卡，性能相当于MX450。

    R9-6900HX

  • iPhone14入门款价格是多少？

    5999元iPhone14入门款的售价预计和上一代iPhone13一致，都是128GB售价5999元，其他存储版本的价格也和上一代一样，最高可选择512GB的版本。iPhone14Pro系列最高则提供1TB的存储版本。从价格来说，今年iPhone14的售价和去年基本没变化，主要原因是苹果可能想要保持住近两年的销量增长趋势。考虑到现在已有不少旧iPhone用户需要迭代更新，因此iPhone14系列的整体需求还是比较高

    iPhone14

  • 一加Ace Pro最大内存是多少？

    16GB一加Ace Pro的最大内存是16GB，并且搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，搭配满血版LPDDR5+UFS3.1。一加Ace Pro在性能配置上是安卓旗舰级别，大内存也十分适合多后台运行APP，尤其是经常需要使用到摄像头以及玩游戏的用户可以让APP更多的驻留在后台，减少手机卡顿

    一加Ace Pro

  • 一加Ace Pro信号怎么样？

    支持超级n28 5G 信号一加Ace Pro支持超级 n28 5G 信号。根据一加官方介绍，相比其他 5G 频段，n28 具有更广覆盖面积和更强穿墙能力。一加AcePro内置 4 根高性能 n28 天线，能够同时 4 路接收 n28 信号，大幅提升 n28 网络速度、信号接收范围和信号抗干扰能力。在一些楼宇之间、室内、地下车库、郊区、边远地区等，依然可以获得较好的 5G 体验。

    一加Ace Pro

  • Mate 50是挖孔屏吗？

    不是Mate 50系列预计会采用刘海屏的设计方案，而不是挖孔屏。Mate 50系列预计会有至少三个型号，Mate50、Mate50 Pro、Mate 50 X，甚至还有Mate50RS保时捷版本。Mate50系列除了会支持屏下指纹解锁之外，还有望支持人脸解锁功能。

    Mate 50

  • 锐龙R7 6800H核显是什么？

    Radeon 680M。锐龙R7 6800H集成的 GPU Radeon 680M，它现在基于 RDNA2架构并提供12个高达2.2GHz 的 CU，它应该是发布时最快的 iGPU。Radeon 680M的性能大概相当于MX450，这个显卡想必很多人都知道，如果还要对标GTX系列的话，那可能就是1050。

    R7-6800H

  • Mate 50的麒麟9000S性能怎么样？

    性能和麒麟9000差不多目前的消息显示Mate 50使用的是海岸麒麟9000S芯片，该芯片由北京海科技提供，性能与麒麟 9000差不多，但由于芯片数量不多，因此在Mate50系列上搭载的芯片大多数还是骁龙8Gen 1（4G）。海岸麒麟9000S如果性能和麒麟9000差不多的话，可以参考麒麟9000的参数性能，它是基于5nm工艺制程的芯片，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55 的八核心设计，最高主频可达3.13GHz，Geekbench 5 (单核)跑分1052，多核跑分3741，安兔兔跑分768588。作为参考骁龙888的安兔兔跑分大约是83万分。

    Mate 50

  • 锐龙R7 6800H什么时候发布的？

    2022年1月。AMD Ryzen76800H 是一款8核移动处理器，于2022年1月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3+（伦勃朗）架构和 Socket FP7。多亏了 AMD 同步多线程 （SMT），核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen76800H 具有16MB 的三级缓存，默认运行频率为3.2GHz，但根据工作负载可提升至4.7GHz。

    R7-6800H

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