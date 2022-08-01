异度之刃3诺彭硬币兑换饰品全汇总 诺彭硬币可以兑换哪些东西

异度之刃3中是可以用诺彭硬币兑换到很多不错的饰品的，不过需要在剧情进度往后推才可以得到，一些玩家还不清楚有哪些东西可以获得，下面就来为大家分享一下。

1.15银，贝壳项链，位于水中填充速度提升20%，这个东西可以优先换出来，很多地方都是需要游泳的，才花费15个诺彭银币，非常值得。

2.30银，慈悲耳环，我方陷入濒死时回复战技填充速度提升25%，这个饰品也是十分不错的，特别是T或者是奶妈。

3.30银，斗气头带，回避敌方攻击时有10%概率获得补充力量，这个比较适合疾风士。

4.40银，急救头巾，根据无法战斗的我方数量求助速度相应提升，这个基本没什么用处，真到了要死那么多人的时候，还不如去练级。

5.50银，玻璃存储器，自动攻击命中时对自身仇恨值减少5%，这个如果你买季票也就是扩展票会送，该OT的还是会OT，买了扩展券一开始就用了，没什么感觉。

6.60银，扩张支架，范围攻击战技范围扩大50%，群刷怪的时候还是比较不错。

7.80银，诺彭之带，使用战技时有10%概率不消耗填充量，这个用起来还算不错，也是扩展票可以获得，兑换有点多。

8.90银，坚硬支援器，格挡时随机战技填充量获得10%，说实话，不如加格挡的饰品。

9.15金，分析器，连锁攻击开始时的TP增加10，这个还可以，连锁攻击加TP在开场的时候会比较好用。

10.30金，螺旋存储器，无法战斗时有100%概率以1HP幸存并无敌5秒（1场战斗仅生效1次·效果不叠加），还挺实用的。

11.99金，回忆吊坠，非治疗者的其他战斗类型也可以进行救助，这个只兑换一个没什么用处，如果想想可以全队兑换，或许是个不错的选择。

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