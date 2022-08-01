懒人必备神器!拯救手残党，被夸爆的蒙太奇拼图在这里!

蒙太奇拼图是什么?

什么是蒙太奇?

一张图片告诉你!

蒙太奇拼图简单来说就是用很多张小图组合拼成一张全新的图。

看这密密麻麻的图片是不是光想想都累!如果用PS一张张的去拼没有几个小时肯定完成不了!而且也不是每个人都会PS，那怎么办呢?

实现这种效果，不需要用PS一张张的去拼。想要做一张这样的图片只需要借助一个工具就能快速实现，不需要任何技术轻松制作出一张蒙太奇拼图的效果图。

神器的工具在这里:【照片格子】

直达地址:https://pintu.tufu.cn

话不多说!简单给大家介绍一下这个宝藏工具。

进入网站后可以先点击左侧工具栏的【看看效果】查看生成效果。

站内的图片仅供演示使用!

你也可以自己上传图片，点击左侧栏【照片格子】，点击选择多少图片就可以啦!你还可以调整图片的数列和间距。

敲重点!千万不要忘记设置你所需要的图片的尺寸大小!

【尺寸设置】里面可以设置背景颜色，但需上传的图片是透明底才行!

其他就不用多说啦，有手就会，一用便知!

接下来给大家介绍一下他的使用场景有哪些!

1、会展展示墙

像一些商务活动现场通常会有很大一面墙用于展示来参与活动的企业名称或者产品LOGO。不用再找专业人士做啦，用【照片格子】就能快速搞定!

2、工作总结

你在做工作汇报ppt的时候会不会因为页数不能过长而无法将你的工作成果展示完的烦恼?像数据图表一张就能放一页，用PS组合起来又太麻烦，费时间。那你一定要用【照片格子】这个小工具!30秒上传30秒制作成功，省时又省力!而且有序的排列还能提高PPT的美观度哦!

3、追星

教你花式应援，做一张这样的蒙太奇拼图可比单张海报酷多啦!还可以打印出来贴在卧室的墙上，加上相框更nice!

4、表白

马上就到七夕节啦，如果你还在为准备什么惊喜在发愁，那不如来制作一张记录你们点点滴滴的蒙太奇拼图吧!将你们一起出游时的照片或是平时聊天中的那些贴心话截图下来，拼凑在一起，那真是再浪漫不过了，相信他（她）一定会为你的这份真诚而感动!

以上就是小编整理的使用场景啦，你还能想到什么好的场景吗?可以分享给小编哦!

好啦，看到这里你还不赶紧来试试?

对啦，还有个超级超级可爱的功能等你来解锁!【炸弹贴纸】

PC端网址:https://pintu.tufu.cn（目前只支持PC端在线使用）

简单易用，效果出众!

（图片均来源于网络，仅供演示|侵删）

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