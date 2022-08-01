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懒人必备神器!拯救手残党，被夸爆的蒙太奇拼图在这里!

2022-08-01 11:28 · 稿源：站长之家

蒙太奇拼图是什么?

什么是蒙太奇?

一张图片告诉你!

stickerbomb.cn_99207(1).jpg

蒙太奇拼图简单来说就是用很多张小图组合拼成一张全新的图。

看这密密麻麻的图片是不是光想想都累!如果用PS一张张的去拼没有几个小时肯定完成不了!而且也不是每个人都会PS，那怎么办呢?

实现这种效果，不需要用PS一张张的去拼。想要做一张这样的图片只需要借助一个工具就能快速实现，不需要任何技术轻松制作出一张蒙太奇拼图的效果图。

神器的工具在这里:【照片格子】

直达地址:https://pintu.tufu.cn

话不多说!简单给大家介绍一下这个宝藏工具。

进入网站后可以先点击左侧工具栏的【看看效果】查看生成效果。

站内的图片仅供演示使用!

你也可以自己上传图片，点击左侧栏【照片格子】，点击选择多少图片就可以啦!你还可以调整图片的数列和间距。

图2.png

敲重点!千万不要忘记设置你所需要的图片的尺寸大小!

【尺寸设置】里面可以设置背景颜色，但需上传的图片是透明底才行!

图3.png

其他就不用多说啦，有手就会，一用便知!

接下来给大家介绍一下他的使用场景有哪些!

1、会展展示墙

像一些商务活动现场通常会有很大一面墙用于展示来参与活动的企业名称或者产品LOGO。不用再找专业人士做啦，用【照片格子】就能快速搞定!

图4.png

2、工作总结

你在做工作汇报ppt的时候会不会因为页数不能过长而无法将你的工作成果展示完的烦恼?像数据图表一张就能放一页，用PS组合起来又太麻烦，费时间。那你一定要用【照片格子】这个小工具!30秒上传30秒制作成功，省时又省力!而且有序的排列还能提高PPT的美观度哦!

图5.png

3、追星

教你花式应援，做一张这样的蒙太奇拼图可比单张海报酷多啦!还可以打印出来贴在卧室的墙上，加上相框更nice!

图6.png

4、表白

马上就到七夕节啦，如果你还在为准备什么惊喜在发愁，那不如来制作一张记录你们点点滴滴的蒙太奇拼图吧!将你们一起出游时的照片或是平时聊天中的那些贴心话截图下来，拼凑在一起，那真是再浪漫不过了，相信他（她）一定会为你的这份真诚而感动!

图7.png

以上就是小编整理的使用场景啦，你还能想到什么好的场景吗?可以分享给小编哦!

好啦，看到这里你还不赶紧来试试?

对啦，还有个超级超级可爱的功能等你来解锁!【炸弹贴纸】

PC端网址:https://pintu.tufu.cn（目前只支持PC端在线使用）

简单易用，效果出众!

（图片均来源于网络，仅供演示|侵删）

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  • 锐龙R7 6800H核显和GTX1650哪个好？

    GTX1650。锐龙R7 6800H核显的性能大概是和MX450差不多，MX450虽然纸面上的数据和GTX1650很像，但是实际的性能以及跑游戏的具体帧数上来看的话，GTX1650都会比锐龙R7 6800H核显来的好，使用差距就有点类似玩游戏，一个只能开低特效一个是能开到中特效。如果只是拿来办公，体现出差距还是比较困难的。

    R7-6800H

  • iPhone14是满血A15吗？

    是iPhone14的处理器将是满血版的A15。满血版的A15比A14 强20%。满血A15 的性能非常强，Geekbench跑分比A14多2000。A15 单核性能提升了8%，多核提升了15%，GPU则提升了26.2%。A15 采用的是台积电工艺，5nm增强版，功耗提升较大，不过续航提升更大，相比于A14 功耗还少了15%。满血版的A15是5 个GPU核心，残血版A15是4个GPU核心，因此在处理一些画面效果上满血版的性能更强

    iPhone14

  • 锐龙R7 6800H核显能玩什么游戏？

    大型网游、普通配置单机。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个显卡的性能并不是特别强，大概相当于Nvidia GeForce MX450，所以如果你是玩大型网游，比如绝地求生低配置、英雄联盟、魔兽世界低配置、原神都是可以玩的。单机方面的话，如果你要玩艾尔登法环这样新出的三A游戏会比较困难，1060都不好带动，MX450就别想了，但是几年前或者一些日式RPG这样要求不高的游戏，都是可以玩的。

    R7-6800H

  • iPhone14使用的是LPDDR5吗？

    不是iPhone14使用的大概率和iPhone13一样的LPDDR4X，内存预计会提升到6GB，iPhone 14 pro和 iPhone 14 Pro Max预计会使用更先进的LPDDR5，运行内存会提升到8GB，从而拉开和普通版的性能差距。LPDDR5每秒可以传送44GB数据，相比LPDDR4x速度提升50%，并且功耗还有下降20%，它能够使5G智能手机以高达6.4Gbps的传输速度处理数据，这个能力将对消除5G数据瓶颈将起到关键性的作用

    iPhone14

  • iPhone14可以以旧换新购买吗？

    可以苹果每一年都支持新产品以旧换新购买，包括iPhone智能手机。以旧机型的iPhone 12 Pro Max为例，最高可抵扣4300元，iPhone12最高可抵扣2800元。除了旧iPhone之外，其他的苹果设备也可以以旧换新，具体的型号可以参考苹果官网列出的信息。并且一台设备仅能依旧换新一台，不可以多台抵扣一台。

    iPhone14

  • 锐龙R7 6800H核显能玩原神吗？

    能玩。锐龙R7 6800H的核显是AMD Radeon 680M，这个的性能大概相当于MX450，所以带动原神这个游戏还是可以的，此外玩一些比较不吃配置或者是几年前的三A也可以。不过近两年的一些配置要求比较高的3A大作带起来就会很卡，所以如果你只是单纯的玩原神，那么完全可以放心，是带的动的。

    R7-6800H

  • R7 5800H核显是什么？

    Radeon Vega 8。AMD Radeon RX Vega 8 是用于笔记本电脑的集成 GPU。它用于 2017 年底推出的 Ryzen 5 APU。GPU 基于 Vega 架构（第 5 代 GCN），具有 8 个 CU（= 704 个着色器中的 512 个），主频高达 1100 MHz（锐龙 5 2500U）。性能取决于配置的 TDP（启动时 12-25 W）、时钟、冷却和内存配置）。GPU 应该受益于快速双通道 DDR4-2400 RAM（与 DDR4-2133 单通道相反，这也是可能的）。R7 5800H核显的性能大概相当于GeForce 940MX / Radeon Pro 450 和 GeForce MX150 / Radeon Pro 555 之间。

    R7-5800H

  • iPhone14和Mate 50哪个好？

    各有优点iPhone14在性能方面会更强，它搭载了满血版苹果A15处理器，性能比Mate 50上的骁龙处理器更强，发热和功耗都保持的更好，这对于续航的帮助比较大。Mate 50在屏幕、摄像头以及快充方面性能更好，它的屏幕支持120Hz刷新率，iPhone14则是60Hz；同时Mate 50后置摄像头参数更高，也有长焦镜头，可以拍摄远处的景物；另外Mate50的快充速度达到了100W，苹果iPhone14的充电速度仅为30W左右。

    iPhone14

  • R9 6900HX核显性能相当于什么显卡？

    MX450。锐龙R9 6900HX处理器采用 Radeon 680M 集成图形解决方案，iGPU 基于 RDNA2 架构，具有 12 个 CU（= 768 个着色器），主频高达 2400 MHz（取决于 CPU 型号）。680M 和 660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡。性能相当于MX450或者是GTX1050左右，玩玩普通游戏还是可以的，但是如果要玩三A游戏的话，会很吃力，一些大型网游，例如绝地求生、英雄联盟、魔兽世界、原神是可以运行的。

    R9-6900HX

  • iPhone14什么时候可以预定？

    预计2022年9月中下旬iPhone14系列将在2022年9月中旬发布，消费者预计可以在发布会的一周后开始预定，发货时间预计是在9月底或10月初。根据苹果的预定规则，可以从苹果官网、苹果直营店、天猫、京东、苹果授权店等第一时间下单，其中苹果官网根据下单付款的先后顺序发货，越早下单可以在越早的时间获得机子。

    iPhone14

  • R9 6900HX核显是什么？

    Radeon 680M。AMD Radeon 680M 是 Ryzen6000系列笔记本电脑的集成 GPU（伦勃朗，例如Ryzen9-6900HX）。iGPU 基于 RDNA2架构，具有12个 CU(=768个着色器)，主频高达2400MHz(取决于 CPU 型号)。680M 和660M iGPU 是第一款支持硬件光线追踪的集成显卡，性能不尽如人意，无法在3A游戏中使用。由于新架构、高核心数和增加的最大核心频率，Radeon 680M 应该明显快于旧的 Radeon Vega8 iGPU。因此，680M 应该是2022年初最快的集成显卡，性能相当于MX450。

    R9-6900HX

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    5999元iPhone14入门款的售价预计和上一代iPhone13一致，都是128GB售价5999元，其他存储版本的价格也和上一代一样，最高可选择512GB的版本。iPhone14Pro系列最高则提供1TB的存储版本。从价格来说，今年iPhone14的售价和去年基本没变化，主要原因是苹果可能想要保持住近两年的销量增长趋势。考虑到现在已有不少旧iPhone用户需要迭代更新，因此iPhone14系列的整体需求还是比较高

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    16GB一加Ace Pro的最大内存是16GB，并且搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，搭配满血版LPDDR5+UFS3.1。一加Ace Pro在性能配置上是安卓旗舰级别，大内存也十分适合多后台运行APP，尤其是经常需要使用到摄像头以及玩游戏的用户可以让APP更多的驻留在后台，减少手机卡顿

    一加Ace Pro

  • 一加Ace Pro信号怎么样？

    支持超级n28 5G 信号一加Ace Pro支持超级 n28 5G 信号。根据一加官方介绍，相比其他 5G 频段，n28 具有更广覆盖面积和更强穿墙能力。一加AcePro内置 4 根高性能 n28 天线，能够同时 4 路接收 n28 信号，大幅提升 n28 网络速度、信号接收范围和信号抗干扰能力。在一些楼宇之间、室内、地下车库、郊区、边远地区等，依然可以获得较好的 5G 体验。

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  • Mate 50是挖孔屏吗？

    不是Mate 50系列预计会采用刘海屏的设计方案，而不是挖孔屏。Mate 50系列预计会有至少三个型号，Mate50、Mate50 Pro、Mate 50 X，甚至还有Mate50RS保时捷版本。Mate50系列除了会支持屏下指纹解锁之外，还有望支持人脸解锁功能。

    Mate 50

  • 锐龙R7 6800H核显是什么？

    Radeon 680M。锐龙R7 6800H集成的 GPU Radeon 680M，它现在基于 RDNA2架构并提供12个高达2.2GHz 的 CU，它应该是发布时最快的 iGPU。Radeon 680M的性能大概相当于MX450，这个显卡想必很多人都知道，如果还要对标GTX系列的话，那可能就是1050。

    R7-6800H

  • Mate 50的麒麟9000S性能怎么样？

    性能和麒麟9000差不多目前的消息显示Mate 50使用的是海岸麒麟9000S芯片，该芯片由北京海科技提供，性能与麒麟 9000差不多，但由于芯片数量不多，因此在Mate50系列上搭载的芯片大多数还是骁龙8Gen 1（4G）。海岸麒麟9000S如果性能和麒麟9000差不多的话，可以参考麒麟9000的参数性能，它是基于5nm工艺制程的芯片，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55 的八核心设计，最高主频可达3.13GHz，Geekbench 5 (单核)跑分1052，多核跑分3741，安兔兔跑分768588。作为参考骁龙888的安兔兔跑分大约是83万分。

    Mate 50

  • 锐龙R7 6800H什么时候发布的？

    2022年1月。AMD Ryzen76800H 是一款8核移动处理器，于2022年1月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3+（伦勃朗）架构和 Socket FP7。多亏了 AMD 同步多线程 （SMT），核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen76800H 具有16MB 的三级缓存，默认运行频率为3.2GHz，但根据工作负载可提升至4.7GHz。

    R7-6800H

  • Mate 50是鸿蒙系统吗？

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    R7-6800H

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