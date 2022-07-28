谷歌将取代第三方广告 Cookies 的时间推迟到 2024 年

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日消息:在谷歌取代第三方广告Cookies的计划的最新更新中，谷歌表示现在将推迟到2024年。

谷歌隐私沙盒副总裁Anthony Chavez在周三的博文中说：「我们收到的最一致的反馈是需要更多的时间来评估和测试新的隐私沙盒技术，然后再废除Chrome中的第三方Cookies。随着开发者采用这些API，我们现在打算在2024年下半年开始逐步淘汰Chrome浏览器中的第三方Cookies。」

Cookies是网站向访问者的浏览器提供的小块代码，并在访问者访问其他网站时一直留存在浏览器中。这种做法助长了大部分数字广告生态系统及其在多个网站上跟踪用户以投放广告的能力。谷歌去年表示，一旦了解清楚如何解决用户、出版商和广告商的需求，并想出缓解变通的工具，它将在2022年初结束对其Chrome浏览器中这些cookies的支持。但在2021年6月，谷歌推迟了这一时间表，给数字广告行业更多时间来制定更具隐私意识的精准广告计划。

Chavez在周三的博文中写道，该公司还在扩大隐私沙盒API的测试范围。沙盒是2019年推出的一项举措，旨在寻找cookie的替代品，同时减轻对内容发布商和其他参与者的影响。去年，在广告商对这些变化表示担忧后，谷歌表示它对第三方替代品「非常有信心」。

该公司表示，开发者今天已经可以测试这些API，但从8月初开始，试验将扩大到全球数百万用户，并在2023年第三季度之前在Chrome浏览器中提供给用户——距离今天大约还有一年时间。

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