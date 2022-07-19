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​iQOO 10系列正式发布：首发量产200W超快闪充 3699元起

2022-07-19 20:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:iQOO举行线上新品发布会，正式发布首发量产200W快充的全新iQOO10 系列。

据介绍，iQOO 10 系列采用全新白色有机硅皮革，更防污，耐老化，兼顾美感、质感、手感、安全感。采用全新半导体芯片级工艺 —— “微影光刻工艺”，一半光影浮动、一半细腻优雅。，iQOO10 系列首发量产200W超快闪充，至快 10 分钟充至100%，搭载高通骁龙第一代骁龙8+芯片、自研芯片 V1+、全感操控4.0 、2K E5 超视网膜屏等新特性。

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图片来自 @iQOO手机

iQOO 10 系列首度支持 5G 双卡双通。通过软硬件架构的改进，和射频资源的动态分割，打造全新双卡「双通」，让 5G 时代的主副卡数据与通话互不打扰，极大提升双卡用户的使用体验。

iQOO 10 系列拥有 3930mm² 动力泵 VC 均热板，加上定制贴合式立体石墨，更加契合机身内部空间；创新的低温感航空铝中框，使额头降温达 2°C；同时，自研智能温感算法配合温度传感器，让散热系统拥有进化能力。

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图片来自 @iQOO手机

价格方面，iQOO 10 手机 8GB+128GB 售价 3699 元；8GB+256GB 售价 3999 元；12GB+256GB 售价 4299 元；12GB+512GB 售价 4699 元，将于 7 月 26 日上午 10 点全网开售。

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iQOO 10 Pro 手机 8GB+256GB 售价 4999 元；12GB+256GB 售价 5499 元；12GB+512GB 售价 5999 元，将于 7 月 26 日上午 10 点全网开售。

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