腾讯看点快报App停运 官网已无法访问

站长之家 7 月 19 日讯：据了解，腾讯看点快报 App已于2022 年 7 月 18 日正式停止运营，目前看点快报官网已无法访问。据介绍，看点快报是一款个性阅读、快乐吐槽的新闻阅读产品。网罗了国内外热点头条、明星八卦、精彩直播、体育赛事等。
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看点快报原为天天快报，于2015年6月上线，至今已有7年时间，是腾讯推出的第一个以用户个人信息，人工智能推荐个性化资讯的新闻阅读产品，功能类似今日头条...
7月19日消息，腾讯看点快报发布公告，快报APP于2022年7月18日正式停止运营和服务。公开信息显示，看点快报APP于2015年8月上线，原名为“天天快报”，是腾讯为高价值用户推出的泛资讯信息流独立App。
B站官方小视频App轻视频”今日正式停运...
1688平台发布公告称， 因业务调整，1688平台将停止“采源宝”APP的各项功能和服务，2022年4月22日已公告过“采源宝”下线事宜...1688平台在此告知各位用户，自2022年8月1日起，1688平台将陆续停止存量“采源宝”APP的各项功能和服务，2022年8月4日起您将无法访问或使用“采源宝”APP的任何服务...1688平台还宣布，为持续提升平台买家现货采购的服务体验，将于2022年07月06日起进一步规范“24/48小时发货服务”的表达有效性......
耐克表示，NTC微信小程序已推出跑者专属训练和丰富跑步内容...今年6月，Nike Run Club APP发布公告称，NRC APP将于7月8日停止中国区运营...
B站旗下短视频APP“轻视频”正式停运...“轻视频”APP于2018年12月推出，该APP的界面设计跟抖音相似，可以使用B站账号登录...2022年5月20日，轻视频发布停运公告称，将于2022年6月30日停运下线...
@VUEvlog 官微发文称，由于项目组战略计划的调整，将于2022年9月30日23时59分停止VUE VLOG的运营...对于这条停运公告，一些网友在官微评论区表示：已经用了五年了为什么毫无征兆的下架了，我的所有视频产出都是vue，相当于程序员的python没有了”用了快六年了，还充了很久的会员我的vlog视频启蒙地，也是我用得最顺手的手机剪辑App，用来剪过五百多条视频，怎么就停了”...也有网友感慨：曾经的最爱高中的小碎片全是用它编辑处理的，青春结束了，软件也消失了”......
B站官方小视频APP“轻视频”今日正式停运，轻视频App已无法使用...今年5月，轻视频发布停运公告称，由于业务发展调整，轻视频APP将于2022年6月30日停运下线...公开资料显示，轻视频APP是一款主打古风和ACG内容的小视频社区，于2018年12月上线，是B站官方的小视频APP...
6月29日，京东宣布，与腾讯续签了为期三年的战略合作协议...快手发布关于打击传奇游戏私服直播的公告称，发现部分传奇游戏直播间存在导流至第三方平台进行私服宣传、诈骗等问题...快手表示，平台结合相关举报，通过技术手段与人工审查等方式对相关违规行为和帐号进行核查，并根据违规情况对相关帐号做出警告、直播权限限时封禁的处罚...快手公布数据称，2022年至今，平台共处置此类违规帐号1.8w个，涉及违规直播3.5w场...B站短视频APP“轻视频”停运...
腾讯称，北笙公司运营的“代练帮”APP设立“王者荣耀”专区，借助该APP，接单者可以非真实身份登录游戏，未成年人亦可接单获得他人的游戏账号绕开“防沉迷”机制，进行游戏代练交易，该行为使得申请人的游戏运营处于被查处的风险中...基于被申请人北笙公司商业化、规模化的运营以及网络传播范围广、传播速度快的特点， 如果不及时采取保全措施，不仅会导致相关公众质疑申请人的合规运营和社会责任承担，使得申请人处于被查处的经营风险之中，亦会增加未成年，人沉迷网络游戏的风险，进而损害社会公共利益......
单核1816分，多核17746分。酷睿I712700H的Cinebench R23单核1816分，多核17746分。为了获得不错的游戏性能， Cinebench R23单核分数超过1000才可以，在3D 渲染中，多核分数越高性能越好，任何超过20k+ 多核点的东西都将提高性能并在更短的时间内渲染复杂的场景。而这款处理器的得分为17746。这也将有助于游戏。你们大多数人都知道，单核分数越高，它打开和关闭应用程序的速度就越快。多核还有助于渲染和游戏。此外酷睿I7-12700H的Geekbench5 的单核分为1758，多核分数为11654。
1800元小米12S Ultra换屏价格是1800元，其他配件的更换价格是前置摄像头 110 元、扬声器 50 元、后置摄像头（组件） 1220 元、主板 2500 元、电池 159 元、电池盖 300 元，以上都是保外的更换价格。
不能。酷睿I7 12700H是不能超频来提升性能的。Intel Core i7 12700H 是 Intel 生产的笔记本电脑处理器。此处理器支持插槽 BGA-1744。该处理器有 14 个内核和 20 个线程。Intel Core i7 12700H的基本时钟频率为 3200 MHz，但使用新的 Turbo Boost 技术，它可以达到 5200MHz。L3 缓存的大小是 30 MB。该芯片还集成了显卡Iris Xe Graphics G7 (96EU). 指令集架构基于x64，可以支持x86。由于 x64 将产生更多带宽，因此此 x64 将是最佳选择。如果您为它选择合适的主板，该处理器可以更强大。
有尼康Z50内置了机顶闪光灯，可以更好的为摄影师提供了补光效果。闪光灯是通过侧面的拨杆来打开，并不是直接掀开的。
具体操作如下1. 检查是否插入了存储卡未正确插入存储卡就无法释放快门。打开存储卡插槽或电池舱/存储卡插槽盖，插入存储卡，并再次尝试释放快门。要想在没有插入存储卡时允2.检查SD存储卡*写保护开关是否在[LOCK]位置如果存储卡写保护开关处于[LOCK]位置，则将显示一条信息，且无法拍摄（即记录）照片。从相机中取出存储卡，将开关退出[LOCK]位置。3.格式化存储卡在其他设备中使用过的存储卡必须先进行格式化，才能在相机中使用。将卡上的所有数据备份到电脑或其他设备后，在设置菜单中选择[格式化存储卡]，然后按照屏幕上的指示格式化存储卡。4.确认存储卡上有可用空间存储卡已满时无法记录数据。将卡上的所有数据备份到电脑或其他设备后，在设置菜单中选择[格式化存储卡]，然后按照屏幕上的指示格式化存储卡。5.检查数据是否正在写入存储卡根据相机内存缓冲区或存储卡的性能，在连拍期间或快速连续拍摄一系列照片后，相机可能暂时进入“繁忙”状态。通过降低影像质量和/或尺寸，或更换速度更快的存储卡，可以缩短“繁忙”状态的持续时间。
1100元小米12 S换屏是1100元，主板是2500元，电池 119元，电池盖 160元，此外还需要40元的人工费。以上的价格都是保外的价格，如果是购买了小米的保修服务，价格会低一些。
2022年1月。英特尔酷睿 i7-12700H 是一款 14 核的移动处理器，于 2022 年 1 月推出。它是酷睿 i7 系列的一部分，采用 BGA 1744 的 Alder Lake-H 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数为有效地增加了一倍，达到 20 个线程。Core i7-12700H 具有 24MB 的三级缓存，默认运行频率为 2.3 GHz，但根据工作负载可提升至 4.7 GHz。英特尔正在基于 10 nm 生产工艺构建 Core i7-12700H，晶体管数量未知。倍频锁定在 Core i7-12700H 上，这限制了它的超频能力。
最高支持 40 倍数字变焦 iQOO 10 Pro后置最高支持 40 倍数字变焦，后置最高支持8K视频拍摄，它使用的后置摄像头是5000 万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头
高端移动处理器。英特尔酷睿 i7-12700H 是一款14核的移动处理器，于2022年1月推出。它是酷睿 i7系列的一部分，采用 BGA1744的 Alder Lake-H 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数为有效地增加了一倍，达到20个线程。目前I7 12700H的性能是处于比较靠前，是高端的移动处理器，i7-12700H 的平均速度应该比 酷睿 i7-11800H （TGL-H，8核，4.6GHz）更快。
是的尼康Z50采用了约2088万有效像素APS-C画幅CMOS影像传感器，最高可拍摄5568×3712尺寸静态照片、最高支持3840×2160、30p规格4K视频。与尼康Z7和Z6相机相同的Z卡口。此镜头卡口拥有更大的55mm直径，可以进入更大量的光线。Z50不仅可与套机镜头一起使用，还兼容不断扩充的尼克尔Z卡口镜头系列。在操控性配置方面，尼康Z50由于产品定位和成本的原因，相比Z6、Z7有所缩减。Z6、Z7机身顶部左肩处的拍摄模式拨盘被放置在Z50机顶右肩处，取消了液晶点阵设计的肩屏，并且增加了一个照片/视频的切换拨杆。尼康Z50是一台综合性能非常不错的相机，较小的机身体积和重量、优秀的画质和视频拍摄能力、良好的操控性能和性价比，对于任何一个新手来说都有着不小的诱惑力。也是一款很不错的入门级相机。
有iQOO 10 Pro支持红外遥控功能，可以控制空调等家电设备。目前红外遥控是很多家电中常见的一个控制方式，比较简单容易控制，但现在很多家电比较智能化，可通过APP远程遥控，控制方式也更多样，因此红外功能已经逐渐在智能手机中被取消。
第12代。第12代智能英特尔酷睿i7处理器，Intel Core i7-12700H 有14个内核和20个线程，并且基于12。 Intel Core i7系列的基因。 处理器使用带有 BGA1744 套接字的主板，并在 Q1/2022发布。所有内核最多可使用24MB 三级缓存。与 12900H相比，12700H 的时钟频率较低，并且仅提供“基本”vPro 功能。
BSI-CMOS尼康Z50 搭配一块 2088 万有效像素的APS-C画幅传感器，CMOS传感器与焦平面相位侦测自动对焦像素结合的尼康DX格式数码微单相机，并且采用了EXPEED6 影像处理器。尼康z50 正是因为采用了EXPEED6 影像处理器，尼康z50 才有了 1 秒 11 张高速连拍，可以轻松捕捉精彩的一瞬间，如果在静音模式下连拍速度可达到每秒 30 张。
14核。酷睿I712700H提供6个性能内核（P 内核、Golden Cove 架构）和8个效率内核(E 内核、Gracemont 架构)。得益于14核，多线程性能应该明显高于类似时钟的 Tiger Lake-H CPU。由于 P 核的架构更改，即使是单核性能也应该明显提高。因此，i7-12700H 的平均速度应该比 酷睿 i7-11800H （TGL-H，8核，4.6GHz）更快。
屏幕、摄像头、快充等不同屏幕：iQOO 10 Pro是6. 78 英寸AMOLED屏幕，分辨率3200×1440，屏幕刷新率最高支持120Hz，支持HDR10+，三星E5 材质；realme GT2 大师探索版6. 7 英寸屏幕，分辨率1080x2412，120Hz屏幕刷新率，色彩显示10.7 亿色彩，对比度：5000000：1，色域：100% DCI-P3摄像头：iQOO 10 Pro前置摄像头像素 1600 万像素，后置摄像头像素5000 万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头；realme GT2 大师探索版后置摄像头索尼 IMX766 OIS 主摄像素：5000 万 传感器尺寸：1/1.56 英寸，5000 万超广角镜头 等效焦距：15.0mm，光圈：F2.2， 40 倍显微镜镜头 放大倍数：20 倍，最高 40 倍，1600 万前置摄像头 FOV：82.3° 光圈：F2.5快充：iQOO 10 Pro是4700mAh电池容量，200W有线快充+50W无线快充+OTG反向充电；realme GT2 大师探索版5000mAh电池容量，100W有线快充
处理器、屏幕、快充等不同处理器：iQOO 10 Pro处理器是骁龙8 Gen 1 Plus，台积电4nm工艺；iQOO 9 Pro处理器是骁龙8 Gen 1，三星4nm工艺屏幕：iQOO 10 Pro是6. 78 英寸AMOLED屏幕，分辨率3200×1440，屏幕刷新率最高支持120Hz，支持HDR10+，三星E5材质；iQOO 9 Pro是6. 78 英寸AMOLED屏幕，3200 x 1440分辨率，支持HDR摄像头：iQOO 10 Pro前置摄像头像素 1600 万像素，后置摄像头像素5000 万像素超感光微云台主摄+ 5000 万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄+ 1460 万像素 3X OIS 人像镜头；iQOO 9 Pro前置摄像头 1600 万像素，后置摄像头5000 万像素微云台主摄（三星 GN5 传感器，1/1.57”超大底）5000 万像素超广角鱼眼主摄（支持鱼眼微距，150°鱼眼超广角，开启广角矫正后视角大小为 120°）1600 万像素人像镜头（60mm等效焦距）快充：iQOO 10 Pro电池容量4700mAh，200W有线快充+50W无线快充+OTG反向充电；iQOO 9 Pro电池容量4700mAh，120W 超快闪充，50W无线闪充
目前第八。截止2022年年中，不算上桌面CPU，酷睿I712700H处理器大概是排第八的位置，在12700H前面还有I9-12900HX、12950HX、I7-12850HX、12800HX、I9-12900HK等CPU。Intel Core i7-12700H 是一款基于 Alder Lake 架构的高端笔记本电脑移动 CPU。它于2022年初宣布，提供6个性能内核（P 内核、Golden Cove 架构）和8个效率内核(E 内核、Gracemont 架构)。
约420张尼康Z50搭载的电池是EN-EL25锂离子电池组，官方没有提供续航标准，实际拍摄一天下来可以拍摄约420张照片，还算可以，空闲时候用USB充电即可提高续航能力。
参数如下。系列英特尔 Alder Lake-S代码名称Alder Lake-P时钟频率1700-4700兆赫一级缓存1.2MB二级缓存23.5MB3级缓存24MB核心/线程数14/20功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦工艺10纳米插座FCBGA1744特征线程主管图形处理器Intel Iris Xe Graphics G796EUs （ -1400MHz）64位64位支持结构x86发布日期2022年1月4日
162.9mmx74.5mmx7.43mm荣耀X40i机身尺寸是长度：162.9mm；宽度：74.5mm；厚度：7.43mm，机身重量约 175 克（含电池）。荣耀X40i的屏幕是6. 7 英寸，对比其他的智能手机，这样的屏幕尺寸，而机身尺寸又是相对较小，可以说是有比较好的手感