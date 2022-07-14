谭谈交通争议后首案宣判游术胜诉 一公司转载视频被判赔1500元

站长之家 7 月 14 日讯：据海报新闻报道，厦门某公司因在公众号上传了一期名为“《谭谈交通》超全名场面合集”的视频，被法院认定侵犯了成都游术公司享有的信息网络传播权。法院判处侵权该公司赔偿 1500 元。
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谭谈交通被投诉下架一事引发全网关注，作者谭乔自曝称自己或面临牢狱之灾，该事件也迅速在网络上发酵...据南方日报报道，7月13日，厦门某公司已收到判决书，法院认定其在公众号上传了一期名为“《谭谈交通》超全名场面合集”的视频，侵犯了成都游术公司享有的信息网络传播权，判处该公司停止侵权并赔偿1500元...而成都市广播电视台向游术公司出具《授权书》，载明游术公司《红绿灯》节目及全部《谭谈交通》板块视听作品的所有著作权以及将上述权利转授权、许可第三方进行分销的权利，其中包括维权权利等...
价格方面，InfinixNote12售价14999卢比（约1270元人民币），InfinixNote12Pro售价17999卢比（约1520元人民币）...
vivo iQOO Neo5 SE 全系都有好价格，618限时立减300元，标准版到手只要1799元还能分期，而且还有耳机等等赠品，而且vivo iQOO Neo5 SE的12+256G的大满配也只要2099元，作为一款骁龙870的次旗舰机型，非常值得入手！...Redmi K40S作为和K50同时发布的新机，目前也降价了，12+256G的顶配到手只要1849元......
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三星热门机型Galaxy S21 5G限时至高立省 1500 元，到手价仅 3499 元起，现在入手可以说是最好时机...作为三星旗下的主打旗舰之一，三星Galaxy S系列一直以独具特色的外观设计受到广大消费者的欢迎...影像，一直是三星的拿手好戏，三星Galaxy S21 5G完美诠释了这一点: 1200 万像素超广角镜头+ 1200 万像素广角镜头+ 6400 万像素长焦镜头的后置三摄组合，能够为用户提供超广角、人像、长焦的全场景拍照体验......
该店铺还向消费者展示虚假的华为网络渠道销售授权书，营造产品与华为公司相关的假象，使消费者产生误认...华为公司认为尚派公司实施上述攀附商誉的行为已构成商标侵权，请求判令停止侵权并提出惩罚性赔偿经济损失500万元...杭州中院一审认为，尚派公司在网店销售云台商品过程中使用“华为”标识，构成对华为公司第16844938号及第14203957号注册商标专用权的侵犯，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任...由于该数额已经超出华为公司在本案中的诉讼主张，故法院对其请求尚派公司赔偿5000000元的诉讼请求予以全额支持......
据上海知产法院公众号消息，上海知识产权法院对原告小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司与被告周某某、上海寻梦信息技术有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案作出一审判决，认定被告周某某的行为构成商标侵权及不正当竞争，判决周某某赔偿经济损失及合理开支共计50万元...上海知产法院经审理后认为，该些标识使用了涉案“小米”商标，属于在不相同或者不相类似商品上复制、摹仿原告注册的涉案“小米”驰名商标，不正当地利用“小米”驰名商标的市场声誉，误导公众，损害了权利人的利益，构成商标侵权......
作品发布截至目前不仅登上了最新一期的，更是揽收了高达1539.2w的播放量，互动数据中点赞数更是超过百万，点赞粉丝比翻了一倍还多，作品的传播水平远超UP主平均水平...更值得一提的是短短10天UP主就涨粉17.5w，并且在发布当天一小时内最高能增长50.6w播放量，可以说UP主这一次行而有效地吃到了流量红利，在高峰入局，收获高质量的数字资产...全文总结下来可以看出B站的流量趋势与其他平台有着天壤之别，在这里，用户更热爱圈层内容，创作者更忠于Z世代语言，因为B站从起始就附有二次元的标签......
快手电商发布了关于「出售/推广假冒商品」的违规公示第四期内容，6月份平台处置售假商户/带货达人共1500余个...2022年6月，平台部分商户/带货达人出现上述违规行为， 针对这些商户/带货达人，平台已根据《实施细则（商户）》、《实施细则》、《快手小店关联主体违规管理规则》对其进行账号清退或扣违规分等处置...在最新一次对平台红薯粉类商品的抽检中，发现了9位售卖不合格产品的商户，平台依据《实施细则（商户）》对违规的商户进行了处置...
原告微播视界称，被告易启点公司在其运营的“一键去水印呀”“易推去水印"“左手去水印”“易推解析”、微信小程序、公众号、“一 键去水印”网站的显著位置推广、 运营、引导用户可以去除抖音短视频的水印，且在上述载体介绍如何去水印、修改短视频的M5值，具有明显的指向性和诱导性......
台积电。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。
精细佳能EOS M6 Mark II配备了佳能自主研发的有效像素约 3250 万新APS-C画幅大型图像感应器。具备高分辨力，能精细还原被摄体细节。细节部分也不会模糊，可细致呈现。另外，截取原始图像的约30%也能得到约 1080 万有效像素的画质，可获得A4 尺寸的清晰照片。
没有华为Mate 50E处理器只有骁龙778G版本，没有天玑处理器的版本。Mate 50E搭载的预计是骁龙778G 4G处理器，是一款中端处理器，6nm制程，CPU架构： 4 大核Cortex-A78 2.4GHz4 小核Cortex-A55 1.8GHz CPU核心最高主频2.4GHz GPU型号：Adreno 642L
两款相机对比佳能EOS M6Mark II是EOS M系列最高规格旗舰机型，更新的感光元件，宽容度更高，视频功能丰富，无裁切的4K视频，可以满足业余拍摄视频的需求。3250万高像素，最高30张/秒的RAW连拍。强劲性能作为专业用户来说是很好的备机，还是爱好者的主力机型都能自如应对。对于旅游、日常生活记录的家庭用户来说也是非常适合。佳能EOS m50Mark II有竖拍视频，还有取景器在阳光下可以看的更清晰，手柄把持感更好，这些是佳能EOS M6Mark II没有的。两者的参数差不多，如果钱不够充足买佳能EOS m50Mark II也是很好用的。如果预算够多，选择佳能EOS M6Mark II它的参数会更好一些。
至少5年以上。RTX 4090显卡能用多久其实还是需要看个人需求的，就目前游戏的发展情况来看，4090显卡是最起码可以用5年以上是至少的，如果对游戏画面的要求还不是很高的话，那么更长时间也是可以用到的，除非显卡老化损坏。
有佳能EOS M6Mark II内置闪光灯，以夜景为背景进行拍摄时，可提亮人物面部等主被摄体。用户可以根据所需和拍摄场景手动弹起内置闪光灯。
画质高EOS M系列专用的EF-M镜头与EOS M6Mark II的机身设计相得益彰，小巧轻便具有较高便携性。采用了短法兰距的光学设计。还实现了基于APS-C画幅CMOS图像感应器的高画质。佳能EOS M6Mark II具备小型轻便的机身设计，并根据用户的不同品味，提供了正统稳重的黑色与给人以传统旁轴相机感觉的复古银色，供用户选择。佳能EOS M6Mark II配备了对焦模式开关，能够快速在自动对焦与手动对焦间进行切换。此外，还具备了自动对焦启动按钮。采用了可向上翻转约180°、向下翻转约45°的可翻转液晶监视器。方便自拍以及非常规角度的拍摄。相机具备自拍人像模式。自拍时可根据需要设置背景模糊、亮度、驱动模式等。朝向前方的液晶监视器会自动镜像显示，方便确认自己的身姿，轻触屏幕即可完成对焦并释放快门。在拍摄人像方面，可搭配不同的镜头拍出来不一样的感觉，但是画质效果都是不错的。
参数如下。GeForce RTX4090将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-300-A1变体中，支持 DirectX12Ultimate . 这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4090上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。与完全解锁的 GeForce RTX4090Ti 不同，后者使用相同的 GPU 但启用了所有18432着色器，NVIDIA 已禁用 GeForce RTX4090上的一些着色单元以达到产品的目标着色器数量。它具有16384个着色单元、512个纹理映射单元和192个 ROP。还包括512个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有128个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将24GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4090配对，使用384位内存接口连接。GPU 运行频率为2235MHz，可提升至2520MHz，内存运行频率为1325MHz（21.2Gbps 有效）。
没有包括Mate 50E在内的Mate 50系列都没有徕卡调教的镜头，全系列都使用的是华为新的XMAGE影像。这是华为移动影像的专属标识，华为称，这是对过去影像领域创新的凝结，也是对未来影像领域探索的承诺。
没有佳能EOS M6Mark II是没有取景器的，3250万有效像素支持全像素双核CMOS AF，DIGIC8影像处理器，是佳能M系列史上最高规格旗舰机型，无裁切4K短片，眼睛检测对焦，约5481个对焦点位。但是可以外接电子取景器。
能。RTX 4090支持4K144HZ的显示器是完全无压力的，如果你要买4K显示器的话，那么首先要考虑到你的用途是什么。1.如果是拿来平常办公或者是单纯生活用，那么建议不要买这么高配置，1660这样的显卡也是完全无压力带的动不玩游戏的4K的。2.如果是拿来玩游戏的话，那么也是不用担心RTX 4090会带不动，要是RTX 4090这样的显卡都带不动4K的话，那么目前市面上就没有能带的动4K的显卡了，所以完全是可以带的动并且很稳定。
没有Mate 50E没有3.5mm耳机孔，使用的是type-c接口，这样可以减少手机内部空间，用来装下更多其他的零部件，同时也可以提升手机的防尘防水性能。目前绝大多数的智能手机都没有3.5mm耳机孔，都是使用了type-c接口方式，另外更多的厂商推出了无线蓝牙耳机，也十分的方便。
防尘防水佳能EOS M6Mark II是无反相机的完美伴侣，可以在水中或周围使用，用于水肺、浮潜、冲浪、泳池或任何探险。该外壳需要增加一个兼容的DLM镜头接口以实现防水操作。
1000W以上。根据最新的小道消息，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，大家要知道3090ti目前是450W的功耗，那么RTX4090显卡就得用超过1000W的电源了。大多数消息来源将高端40系列显卡的 TBP 置于450W 和600W 之间。德国记者 Igor Wallossek估计整体 TGP/TBP 为600W，GPU 本身在负载 （450W） 下的功耗超过了整个 RTX3090。剩下的150W 被内存、VRM、风扇等消耗掉了。GDDR6X内存模块预计每个消耗3.4 W。添加其中的12个，您将获得大约40W 的内存芯片功率。这仍然低于 RTX3090的12个12GB 模块消耗的60W。内存 VRM 的效率应该在60-70% 左右，GPU 核心 VRM （NVVDD） 达到90%。加上风扇、散热器、分流器等，这达到了150W，不分上下，构成了整体600W 的数字。
没有佳能EOS M6Mark II机身没有防抖功能，二代有萤石镜片，从光圈全开就有很好的成像。一代全开光圈会有紫边，二代有萤石镜片有防抖成像优于一代很多很多佳能机身都不带防抖。
不可以Mate 50E不支持无线充电功能。Mate 50E可以使用有线快充，速度为66W，同时需要搭配华为快充套件，另外它还可以使用OTG反向充电，充电功率预计是5W左右。无线充电目前在一些高端机型中比较常见，比较适合在车载充电等场景中使用。
基本不会。根据目前爆料的RTX4080显卡的数据来看，它的算力大概是在80MH/s，这个算力其实是和3070TI是差不多的，毕竟算力是和显存位宽有很大关系，其中40系显卡的算力基本就和30系差不多，加上矿机的流行，所以40系显卡是主流矿机的几率还是很小的，所以不用太担心了。
PCI-Express4.0X16。作为双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4080通过1个16针电源连接器供电，最大额定功率为420W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4080使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用双槽散热解决方案。
没有Mate 50E没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏的设计，前置单摄像头，预计该摄像头的参数是1300 万像素超广角摄像头（f/2. 4 光圈）。 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；支持720p@240fps慢动作视频
存储卡参数如下:4K（29.97P/25P）/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(119.88P/100P)/IPB(标准):约120Mbps/UHS-I、UHS速度等级U3或更快; 全高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(标准):约30Mbps/速度等级C4或更快; 全高清(29.97P/25P)/IPB(轻量):约12Mbps/速度等级C4或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB(标准):约26Mbps/速度等级C4或更快;4K延时短片(29.97P/25P):约40MB以上(读取速度); 全高清延时短片(29.97P/25P):约20MB以上(读取速度)