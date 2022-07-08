李想称大部分高端汽车音响是贴牌 甚至调音都不做

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:今日下午，理想汽车创始人李想发文称，各大豪华品牌车大部分既不研发音响的软件，也不设计喇叭罩。主要是调音的作用，甚至很多调音都不做，只授权贴牌而已。

对此，李想表示，理想汽车的做法则是，不花钱贴牌，用最好的喇叭和功放。自己做软件，并让顶尖的调音师变成同事。

6月21日，理想汽车发布了新款SUV理想L9。理想L9采用了7.3.4全景声音响布局，由7组扬声器组成全车环绕，3个重低音单元组成低音矩阵，4个顶部扬声器组成天空环绕。采用杜比全景声技术，配备4D沉浸式影音系统。

理想L9功放最大功率高达2160W。理想L9的旗舰级车身提供了更大的声学腔体容积，前部双8英寸低音单元设计使低频下潜更足，配合车尾大功率低音单元组成的矩阵，让低音均匀分布在车内。全车拥有21个扬声器，高音单元采用铝膜，中音单元采用凯夫拉材质，低音单元采用碳纤维材质。

以下是李想微博原文:

出现在各大豪华品牌车上的几个大名鼎鼎的高端汽车音响品牌，动不动几万元的选装价格。

他们大部分既不生产喇叭，也不生产功放;即不研发音响的软件，也不设计喇叭罩。主要是调音的作用（高水平的品牌这个能力还是值钱的），甚至很多调音都不做，只授权贴牌而已。

我们这种抠厂的选择是:1、不花钱贴牌，用最好的喇叭和功放;2、自己做软件，并让顶尖的调音师变成同事;3、变成每辆车的标配。

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