小米12S Ultra正式发布：机身采用有机硅素皮 售5999元起

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:今晚的小米发布会上推出小米12S系列新机，包括小米12S、12S Pro以及12S Ultra三款新机。

三款新机均搭载骁龙8+处理器，并与相机品牌徕卡合作。

来源:小米官方微博

其中小米12S Ultra搭载一英寸传感器，有经典黑和冷杉绿两种配色可供选择，将于今日开启预售。

这款小米顶级旗舰采用机硅素皮打造，这种材料主要应用在飞机座椅和游艇内饰上。有机硅素皮，小牛皮触感，还具有超强耐脏污性能，擦一擦就干净。从选材到生产，全程环保，是充满科技创新力的全新材质。

来源:小米官方微博

核心配置上，它搭载高通骁龙8+旗舰处理器，这是小米史上性能最强悍的机型，为了发挥骁龙8+的抢镜性能，该机首次采用叶脉冷泵散热系统，功耗大幅降低，散热更出色。官方介绍，小米叶脉冷泵散热系统采用仿生设计，散热通道宛如叶脉，散热有序高效;导热性能相比传统VC提升100%。

在镜头方面，小米12S Ultra与徕卡联合研发了Leica Summicron镜头系统。后置广角镜头采用5030万像素一英寸索尼IMX989传感器，超广角与长焦镜头则采用4800万像素的1/2英寸索尼IMX586传感器。潜望长焦镜头支持5倍光学变焦，超广角镜头则拥有128°视野。

来源：小米官方微博

小米称其广角镜头采用8片非球面镜片，通过环烯烃材料解决了紫边问题，并利用红外滤光旋涂等工艺改善镜头眩光。

售价方面，小米12S Ultra8GB+256GB售价5999元，12GB+256GB售价6499元，12GB+512GB售价6999元。

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