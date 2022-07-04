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小米12S系列发布 全系徕卡影像售价3999元起

2022-07-04 20:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:今日晚间，小米影像战略升级 暨 小米12S系列新品发布会正式召开。在发布会开头，小米宣布，复合传感器、镜头、光学马达系统全面升级。同时，图像处理算法全面升级。

据悉，小米12S系列全系配备徕卡原生双画质，徕卡专业光学镜头，徕卡经典快门声，徕卡水印，还有徕卡官方的同款滤镜等。小米12S系列相机启动速度提升22.7%，连拍速度提升20.9%，支持闪电连拍，每秒可连拍30张。

手机方面，小米12S系列全系搭载新一代骁龙8+处理器，CPU功耗降低33%、GPU功耗降低30%，跑分超110万，续航时间最高可达1.24天。 《原神》原画质运行30分钟，平均帧率59.9FPS。《王者荣耀》近满帧运行30分钟，最高温度仅41.5℃。

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其中，小米12S机身厚度69.9mm，采用2600mm²超大VC液冷，配备4500mAh大电池，支持67W秒充、50W无线秒充、10W 无线反充。

小米12S屏幕采用6.28英寸OLED柔性屏，支持120hz高刷。还支持对称式立体声扬声器，哈曼卡顿调校。

摄像方面，小米12S后置5000万广角主摄（IMX707超大底）+1300万的超广角主摄+500万长焦微距组合。

售价方面，8GB+128GB售价 3999 元、8GB+256GB售价 4299 元、12GB+256GB售价 4699 元、12GB+512GB售价 5199 元。 7 月 4 日晚 9 点开启订金预售， 7 月 6 日早 10 点全渠道正式开售。

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小米12Spro配备了6.73英寸2KOLED柔性屏，采用E5、微棱镜技术、配备LTPO2.0低温多晶氧化物材质、支持1~120Hz智能动态刷新率等三项省电技术。

续航方面，配备4600mAh大电池，P1快充芯片，支持120W秒充、50W无线秒充、10W 无线反充。

影像方面，小米12Spro后置采用5000万广角主摄（IMX707超大底）+5000万的人像主摄 +5000万的超广角主摄。

售价方面，8+128GB售价 4699 元、8+256GB售价 4999 元、12+256GB售价 5399 元、12+512GB售价 5899 元。

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除了上述两款产品，小米还发布了超大杯——小米12S Ultra。

小米12S Ultra采用一体化金属框架、环保有机硅素皮材料，支持IP68 防水防尘，整机厚9. 06 毫米，重 225 克。并搭载6. 73 英寸E5 屏幕，分辨率3200*1440，峰值亮度1500nit，支持1-120Hz动态刷新率。

同时，小米12S Ultra还采用「叶脉冷泵散热系统」，导热性能相比传统VC提升100%

续航方面，小米12S Ultra搭载第二代硅氧负极电池，容量高达4860mAh。此外，小米12S Ultra还搭载两颗自研芯片，组成「小米澎湃电池管理系统」，包括小米澎湃G1 电池管理芯片+小米澎湃P1 快充芯片双芯片，支持67W有线充电、50W无线充电、10W 无线反充。

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影像方面，小米12S Ultra后置三摄，采用5000万像素徕卡专业光学镜头主摄（1英寸索尼IMX989 传感器）+超广角与长焦 4800 万像素镜头（IMX586 传感器）+ 4800 万潜望长焦镜头（IMX586传感器）支持 5 倍光学变焦。

售价方面，8GB＋256GB：5999、12GB＋256GB：6499、12GB＋512GB：6999。

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