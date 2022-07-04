小米12S系列发布 全系徕卡影像售价3999元起

准确性还可以，但不能作为诊疗依据。小米手环7Pro检测心率的原理是采用光电容积脉搏波描记法（PhotoPlethysmoGraphy，简称PPG），以LED光源和探测器为基础，测量经过人体血管和组织反射、吸收后的衰减光，记录血管的搏动状态并测量脉搏波。当LED光射向皮肤，透过皮肤组织反射回的光被光敏传感器接受并转换成电信号再经过AD转换成数字信号，血液对特定波长的光有吸收作用，血液是红色的，反射红光，吸收绿光，这样就可以测算出心率。算平均心率的话其实还是很准确的，但是自然是不能跟医疗器械相比。